 Украине необходимо еще многое сделать, чтобы побороть коррупцию и олигархизацию в стране, - глава МИД Турции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы знаем, что многое еще необходимо сделать, чтобы побороть коррупцию и олигархизацию в стране. И соглашаюсь, что олигархи все еще доминируют в экономике и политике в стране", - сказал он в ходе Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене (Дания).

Чавушоглу отметил, что такую информацию он черпает от турецких компаний в Украине, которые жалуются на данные факты.

Он подчеркнул, что Турция поощряет работу компаний в Украине и инвестиции в эту страну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя цель - победить коррупцию в Украине, - Порошенко в статье в газете The Washington Post

"Но мы имеем и ряд проблем, к примеру, ненадлежащая конкуренция и коррупция, с которой они сталкиваются", - констатировал министр. В связи с этим он поприветствовал решение о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

Кроме того, Чавушоглу добавил, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.