 Украине необходимо еще многое сделать, чтобы побороть коррупцию и олигархизацию в стране, - глава МИД Турции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы знаем, что многое еще необходимо сделать, чтобы побороть коррупцию и олигархизацию в стране. И соглашаюсь, что олигархи все еще доминируют в экономике и политике в стране", - сказал он в ходе Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене (Дания).
Чавушоглу отметил, что такую информацию он черпает от турецких компаний в Украине, которые жалуются на данные факты.
Он подчеркнул, что Турция поощряет работу компаний в Украине и инвестиции в эту страну.
"Но мы имеем и ряд проблем, к примеру, ненадлежащая конкуренция и коррупция, с которой они сталкиваются", - констатировал министр. В связи с этим он поприветствовал решение о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.
Кроме того, Чавушоглу добавил, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.
Султанат Турции отчитывает демократическую,европейскую Украину (получивший безвиз) за коррупцию и олигархат....
Порошенко 5% - ты записывай.....
что уже даже турки мокают рехВОРматора в его кал.
Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Фонда Кристин Лагард, опубликованном накануне вечером по итогам телефонного разговора с президентом Украины Порошенко, состоявшимся накануне.
«Мы согласились с тем, что сейчас важно, чтобы парламент быстро принял президентский законопроект для формального создания суда, а также необходимые поправки для восстановления требования о том, чтобы суд рассматривал все дела, которые находятся в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции , как это было в проекте закона, одобренном в первом чтении», - заявила директор-распорядитель МВФ.
Таким образом, она дала четко понять, что в Фонде поняли обман от власти, но не намерены позволить себя обмануть на сей раз
Нам хотя бы начать бороться с коррупцией.
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?