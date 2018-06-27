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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:коррупция (7153) олигарх (492) Турция (1974) Чавушоглу (43)

 Украине необходимо еще многое сделать, чтобы побороть коррупцию и олигархизацию в стране, - глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что Украине предстоит еще многое сделать, чтобы побороть коррупцию и олигархизацию в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы знаем, что многое еще необходимо сделать, чтобы побороть коррупцию и олигархизацию в стране. И соглашаюсь, что олигархи все еще доминируют в экономике и политике в стране", - сказал он в ходе Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене (Дания).

Чавушоглу отметил, что такую информацию он черпает от турецких компаний в Украине, которые жалуются на данные факты.

Он подчеркнул, что Турция поощряет работу компаний в Украине и инвестиции в эту страну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя цель - победить коррупцию в Украине, - Порошенко в статье в газете The Washington Post

"Но мы имеем и ряд проблем, к примеру, ненадлежащая конкуренция и коррупция, с которой они сталкиваются", - констатировал министр. В связи с этим он поприветствовал решение о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

Кроме того, Чавушоглу добавил, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3073705
 
 
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Коррупцию в Украине надо узаконить. Турок дурак.
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Сказала Турция, которая с 2012 года откатилась с 70 на 83 место в 2017 году)))) Прям, образец для подражания.
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Як би не було, але такої побутової корупції у Туреччині нема. Не вірите, то запитайте у місцевих підприємців.
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Турция, свою мафию и коррупцию, в туристические регионы вложила... -- там красотень: куча качественного контрафакта, порядок, покой, отсутствие проституции и негров-коробейников на пляжах -- и ни одного полицая -- Ахти! *)
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Ты видел на улицах турецких городов автомобиль с надписью "Zabita"? Попробуй продать хоть коробок спичек, не уплатив налог и ты узнаешь, что значит эта надпись. Если владеешь в ларьком, магазином, к нему приедет бульдозер и раскатает его в пыль вместе со всем крамом - там разговор короткий, никто не беспокоится об имуществе неплательщика.
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Ну, дык -- Учёт и Контроль! -- как и завещали Классики Марксизма --- Путинизма...*)
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а твоё какое дело что нам у себя делать...... ты мурло лучше в турции выпустите политзаключённых из тюрем...
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Вот-вот... я б еще понял поучения от эстонцев или грузин.
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напомните период хотя бы 50 лет когда была самостоятельное государство украина
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вот сейчас обидно было.....

Султанат Турции отчитывает демократическую,европейскую Украину (получивший безвиз) за коррупцию и олигархат.... Украине необходимо еще многое сделать, чтобы побороть коррупцию и олигархизацию в стране, - глава МИД Турции - Цензор.НЕТ 6691

Порошенко 5% - ты записывай.....
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Помните фильм "Джентльмены удачи" и рассказ про то, как в Турции наказывали преступников, вынужденных после глотка воздуха нырять в дерьмо, иначе взмах ятагана и голова с плеч? Украине необходимо еще многое сделать, чтобы побороть коррупцию и олигархизацию в стране, - глава МИД Турции - Цензор.НЕТ 5896
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И что, Турция это эталон антикоррупции?
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10 квіт. 2017 р. - Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны.
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Ага, уже і Турція українських бариг у лайно носом тиче......
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Тоисть еще ничего не делалось в плане преодоления коррупции,
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Просто великолепно получилось. Только-только Порошенко разместил издевательскую своим цинизмом и наглой ложью статью в американском издании The Washington Post, в которой он хвалится своими успехами в борьбе с коррупцией в Украине и, в том числе, принятым законом об антикоррупционном суде, как в МВФ категорически заявили, что такой закон с фальсификациями от коррупционной власти их не устраивает
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опустился БРЕХУН паБЕДОносец ниже ниже плинтуса шконки.
что уже даже турки мокают рехВОРматора в его кал.
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МВФ ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе «О Высшем антикоррупционном суде».

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Фонда Кристин Лагард, опубликованном накануне вечером по итогам телефонного разговора с президентом Украины Порошенко, состоявшимся накануне.

«Мы согласились с тем, что сейчас важно, чтобы парламент быстро принял президентский законопроект для формального создания суда, а также необходимые поправки для восстановления требования о том, чтобы суд рассматривал все дела, которые находятся в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции , как это было в проекте закона, одобренном в первом чтении», - заявила директор-распорядитель МВФ.

Таким образом, она дала четко понять, что в Фонде поняли обман от власти, но не намерены позволить себя обмануть на сей раз
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Работа адовая... будет сделана!... и делается уже...
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...Украине необходимо еще многое сделать, чтобы побороть коррупцию..
Нам хотя бы начать бороться с коррупцией.
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам на государственном уровне о якобы борьбе с
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине необходимо еще многое сделать, чтобы побороть коррупцию и олигархизацию в стране, - глава МИД Турции
 
 
 
 
 
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