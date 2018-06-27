 Антикоррупционный суд должен заниматься всеми делами в своей юрисдикции, - глава МИД Великобритании Джонсон о поправке по апелляции

"Важно, чтобы Антикоррупционный суд имел возможность все-таки заниматься всеми делами в своей юрисдикции, в том числе обжалование решений в судах первой инстанции", - сказал он в ходе Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене (Дания), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Б.Джонсон также отметил, что важными вопросами для Украины является формирование нового состава Центральной избирательной комиссии и принятие нового закона, "чтобы можно было должным образом наказывать за избирательные правонарушения".
Кроме того, он отметил, что Великобритания и в дальнейшем будет помогать Украине, в частности, на протяжении "следующих лет мы будем предоставлять 35 млн фунтов на гуманитарную помощь", а также помогать украинской армии и в вопросе гуманитарного разминирования.
Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей. Вместе с тем, в НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания. НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Вместе с тем, Егор Соболев заявил: "В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции". В ответ в профильном комитете ВР опровергли обвинения в замалчивании правок в законе о ВАС, касающихся апелляционного рассмотрения дел НАБУ.
Так що простіше з поправкою - ну і нічого, що 45 грн за доллар. Ціну на газ, бензин, комунальні послуги та всю іншу продукцію піднімуть - то й нормально, переживуть вівці)
Хіба перший раз?)))
Це ж тільки створення, а ще ж можна буде потім Жебрівського поставити Верховним Судею Антикорупційного Суду )))
Та ще повно механізмів зробити "правильний" для себе суд )))
Лагард так лолите и сказала " including all appeals of relevant first instance court decisions, as it was in the draft law approved in the first reading", т.е верните все взад, наперсточники, как было до ваших махинаций.
А кубышка с деньгами в руках у этой тетки, так что соя не забалует.