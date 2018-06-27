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 Политика Украины
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 Антикоррупционный суд должен заниматься всеми делами в своей юрисдикции, - глава МИД Великобритании Джонсон о поправке по апелляции

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) должен получить возможность вести все дела в своей юрисдикции, в том числе обжалование решений в судах первой инстанции, заявляет министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Важно, чтобы Антикоррупционный суд имел возможность все-таки заниматься всеми делами в своей юрисдикции, в том числе обжалование решений в судах первой инстанции", - сказал он в ходе Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене (Дания), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Б.Джонсон также отметил, что важными вопросами для Украины является формирование нового состава Центральной избирательной комиссии и принятие нового закона, "чтобы можно было должным образом наказывать за избирательные правонарушения".

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Кроме того, он отметил, что Великобритания и в дальнейшем будет помогать Украине, в частности, на протяжении "следующих лет мы будем предоставлять 35 млн фунтов на гуманитарную помощь", а также помогать украинской армии и в вопросе гуманитарного разминирования.

Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей. Вместе с тем, в НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания. НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Вместе с тем, Егор Соболев заявил: "В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции". В ответ в профильном комитете ВР опровергли обвинения в замалчивании правок в законе о ВАС, касающихся апелляционного рассмотрения дел НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3073704
 
   
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это наши внутренние дела какое твоё собачье дело как у нас что работает....... ты смотри у себя у тебя в стране людей трвят мудак
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как у вас работает никому не интересно..так что мимо..
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вопрос ребром - не будет попровки - доллар по 45, будет поправка - инвестии и транци доллар запросто по 12
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Буде поправка - придумають щось інше. Не придумають інше - втікатимуть, бо інакше сядуть)))
Так що простіше з поправкою - ну і нічого, що 45 грн за доллар. Ціну на газ, бензин, комунальні послуги та всю іншу продукцію піднімуть - то й нормально, переживуть вівці)
Хіба перший раз?)))
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Последняя лазейка выйти через карманный апеляционный суд схлопывается Антикоррупционный суд должен заниматься всеми делами в своей юрисдикции, - глава МИД Великобритании Джонсон о поправке по апелляции - Цензор.НЕТ 5730
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Остання? Та ви оптиміст)))

Це ж тільки створення, а ще ж можна буде потім Жебрівського поставити Верховним Судею Антикорупційного Суду )))

Та ще повно механізмів зробити "правильний" для себе суд )))
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До запада наконец то стало доходить,что соевая банда это наперсточники и им нужно постоянно давать по рукам)))
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Они это сразу поняли. с кем имеют дело.
Лагард так лолите и сказала " including all appeals of relevant first instance court decisions, as it was in the draft law approved in the first reading", т.е верните все взад, наперсточники, как было до ваших махинаций.
А кубышка с деньгами в руках у этой тетки, так что соя не забалует.
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это до наших многих "пересичных громадян" стало доходить,что Украине не помогали серьёзно всё это время только из-за Порошенко и других проходимцев во власть.А для нормальной,здоровой почвы под нового президента запад готов сделать всё.Именно благодаря западу продалена сильнейшая стена создания не "карманного".а реального антикоррупциолнного суда и деньги основные уже дадут не шайке Порошенко,а следующему президенту (и то,глядя кого выберем)
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Теоретично мав би стояти над Верховним судом, а практично мабуть засунуть десь, щоб не видно було.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтикоррупционный суд должен заниматься всеми делами в своей юрисдикции, - глава МИД Великобритании Джонсон о поправке по апелляции
 
 
 
 
 
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