 Антикоррупционный суд должен заниматься всеми делами в своей юрисдикции, - глава МИД Великобритании Джонсон о поправке по апелляции

"Важно, чтобы Антикоррупционный суд имел возможность все-таки заниматься всеми делами в своей юрисдикции, в том числе обжалование решений в судах первой инстанции", - сказал он в ходе Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене (Дания), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Б.Джонсон также отметил, что важными вопросами для Украины является формирование нового состава Центральной избирательной комиссии и принятие нового закона, "чтобы можно было должным образом наказывать за избирательные правонарушения".

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Кроме того, он отметил, что Великобритания и в дальнейшем будет помогать Украине, в частности, на протяжении "следующих лет мы будем предоставлять 35 млн фунтов на гуманитарную помощь", а также помогать украинской армии и в вопросе гуманитарного разминирования.

Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей. Вместе с тем, в НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания. НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Вместе с тем, Егор Соболев заявил: "В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции". В ответ в профильном комитете ВР опровергли обвинения в замалчивании правок в законе о ВАС, касающихся апелляционного рассмотрения дел НАБУ.