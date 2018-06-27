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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Сенцов (608) минские соглашения (2432) Ринкевич Эдгар (19) Фриланд Хрыстя (75)

 Главы МИД Канады и Латвии призвали освободить Сенцова

Министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвали освободить удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

"Я призываю освободить режиссера Олега Сенцова", - сказала Х.Фриланд в ходе конференции Ukraine Reform Conference в Копенгагене (Дания) в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-;Украина.

К ее обращениям присоединился Э.Ринкевич, который призвал освободить всех политических заключенных, которые находятся в российских тюрьмах. "В то же время мы должны бороться за выполнение Минских договоренностей", - добавил он.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Источник: https://censor.net.ua/n3073702
 
 
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Савченко на волю!
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А вы запретите экспорт лабутенов туда.
Сразу освободит все кого надо. Ну еще и кремы для лысины и каталоги белья для мальчиков. Главы МИД Канады и Латвии призвали освободить Сенцова - Цензор.НЕТ 4751
Мне вообще кажется что ... какая-то что-ли "игра идет".
Ну невозможно быть такими тупыми. Или права была жирная свинья со своим: "демократия это худшее из того что есть и т.д."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавы МИД Канады и Латвии призвали освободить Сенцова
 
 
 
 
 
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