 США создают средства самообороны для Украины и Грузии, которые подвергаются самой непосредственной военной угрозе со стороны РФ, - Митчелл

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он заявил, выступая во вторник в подкомитете Сената по делам Европы и сотрудничества в области региональной безопасности.

Комментарии дипломата прозвучали накануне объявленного визита в Москву советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона и на фоне растущих ожиданий возможного саммита с участием президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в середине июля.

"Как Россия, так и Китай хотят расколоть Запад. Россия хочет раздробить его, а Китай хочет занять его место, – заявил Митчелл сенаторам. – Особую агрессивность они проявляют в Центральной и Восточной Европе".

Он заявил, что первейшим приоритетом Вашингтона в регионе является "сдерживание российской агрессии".

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"В последние годы реваншистский Кремль пытался силой перекроить границы, запугивал и нападал на соседей, организовывал кампании против Запада в киберпространстве и наращивал военное присутствие у своих западных границ", – отметил помощник госсекретаря.

"Мы стремимся к лучшим отношениям с Россией. Но это возможно только если Россия прекратит свое агрессивное поведение. Мы не пойдем на компромисс с нашими принципами и не поставим под угрозу своих союзников", – добавил он.

Ссылаясь на госсекретаря Майка Помпео, Митчелл сказал, что "годы мягкой политики, которые сделали возможной российскую агрессию, закончились".

"Мы будем и дальше повышать издержки российской агрессии, пока президент Путин не выберет другой путь, – подчеркнул он. – Мы будем и дальше требовать, чтобы российское правительство выполняло свои международные обязательства и позволяло своим гражданам пользоваться фундаментальными свободами, не опасаясь возмездия".

Митчелл отметил, что параллельно США создают средства самообороны для, как он выразился, "прифронтовых государств", которые подвергаются самой непосредственной военной угрозе со стороны России, а именно Украины и Грузии.

"На восточном рубеже, от Балтийского до Черного моря и до самого центра бассейна Дуная, мы работаем над созданием более эффективных долговременных бастионов, защищающих от посягательств Китая и России, которые стремятся ослабить безопасность наших союзников и подорвать их связи с демократическим Западом", – сказал дипломат, обращаясь к сенаторам.

Говоря об отношениях США с европейскими союзниками, Митчелл заявил, что Вашингтон должен "работать с ними конструктивно, иначе их можно потерять".

По его словам, целью США является "сохранение Запада".

"Мы не сможем сделать это без Европы, которая вместе с США составляет Запад и является центром свободного мира", – сказал в заключение помощник госсекретаря.