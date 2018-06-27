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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (825) Грузия (3409) Китай (938) оборона (980) Россия (69760) США (13840) Митчелл (16)

 США создают средства самообороны для Украины и Грузии, которые подвергаются самой непосредственной военной угрозе со стороны РФ, - Митчелл

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл также заявил о решимости США создать "долговременные бастионы, защищающие от посягательств Китая и России".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он заявил, выступая во вторник в подкомитете Сената по делам Европы и сотрудничества в области региональной безопасности.

Комментарии дипломата прозвучали накануне объявленного визита в Москву советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона и на фоне растущих ожиданий возможного саммита с участием президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в середине июля.

"Как Россия, так и Китай хотят расколоть Запад. Россия хочет раздробить его, а Китай хочет занять его место, – заявил Митчелл сенаторам. – Особую агрессивность они проявляют в Центральной и Восточной Европе".

Он заявил, что первейшим приоритетом Вашингтона в регионе является "сдерживание российской агрессии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Грузия являются частью Запада и исторически, и по выбору народов этих стран, - Митчелл

"В последние годы реваншистский Кремль пытался силой перекроить границы, запугивал и нападал на соседей, организовывал кампании против Запада в киберпространстве и наращивал военное присутствие у своих западных границ", – отметил помощник госсекретаря.

"Мы стремимся к лучшим отношениям с Россией. Но это возможно только если Россия прекратит свое агрессивное поведение. Мы не пойдем на компромисс с нашими принципами и не поставим под угрозу своих союзников", – добавил он.

Ссылаясь на госсекретаря Майка Помпео, Митчелл сказал, что "годы мягкой политики, которые сделали возможной российскую агрессию, закончились".

"Мы будем и дальше повышать издержки российской агрессии, пока президент Путин не выберет другой путь, – подчеркнул он. – Мы будем и дальше требовать, чтобы российское правительство выполняло свои международные обязательства и позволяло своим гражданам пользоваться фундаментальными свободами, не опасаясь возмездия".

Митчелл отметил, что параллельно США создают средства самообороны для, как он выразился, "прифронтовых государств", которые подвергаются самой непосредственной военной угрозе со стороны России, а именно Украины и Грузии.

"На восточном рубеже, от Балтийского до Черного моря и до самого центра бассейна Дуная, мы работаем над созданием более эффективных долговременных бастионов, защищающих от посягательств Китая и России, которые стремятся ослабить безопасность наших союзников и подорвать их связи с демократическим Западом", – сказал дипломат, обращаясь к сенаторам.

Говоря об отношениях США с европейскими союзниками, Митчелл заявил, что Вашингтон должен "работать с ними конструктивно, иначе их можно потерять".

По его словам, целью США является "сохранение Запада".

"Мы не сможем сделать это без Европы, которая вместе с США составляет Запад и является центром свободного мира", – сказал в заключение помощник госсекретаря.

Источник: https://censor.net.ua/n3073696
 
   
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Російських тролів США будуть знаходити протягом доби - представник Держдепу

Уряд США працює над тим, щоб мати змогу ідентифікувати, відстежувати та визначати місцезнаходження російських фабрик тролів протягом однієї доби від часу початку їх роботи. Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.Про це заявив Шон Паверс (Shawn Powers), директор Дорадчої комісії США з питань публічної дипломатії, співробітник Державного департаменту США. Заява пролунала у ході Defense One Summit у Вашингтоні, події, яка присвячена розвитку військових технологій та їх запровадженню збройними силами США.Водночас співробітник Державного департаменту заявив, що його відомство має сотні різних програм, які покликані протидіяти дезінформації з боку Росії
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цікаво, це дійсно стратегія, а не прибирання за Обамою?!
кацапи вже готуються до життя за залізною завісою, чи для них телевізор замінить все?
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ну так давите как Ына..чего ждете-то?????
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Будь спок:
«Ссылаясь на госсекретаря Майка Помпео, Митчелл сказал, что "годы мягкой политики, которые сделали возможной российскую агрессию, закончились".

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США вводят ПОЛНЫЙ запрет на продажу иранской нефти!

...к осени, всем покупателям настоятельно рекомендуют присоединиться и поддержать... -- иначе, попадут под санкции...
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А это означает одно - БАЗЫ НАТО без вступления в него непосредственно!

и пусть казламордые умоются своим "Украину и Грузию не примут в НАТо потому что у них локальные конфликты". опять "много ходов очка" обосрался тварь плешивая
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Они там хором как мантру это повторяют, про «локальные конфликты».

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Новая ,,Линия Арпада,,?Это утопия и отмывание миллиардов.Не думал что и за рубежем есть такие тупые или скорее хитрые отмыватели выделеных денег.
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какая такая "Линия Арпада" ?
Это "Линия Трампа" - в лоб противника по прямой траектории
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В лоб противника не получится,так как против гавбиц 98мм минометы это укус комара.А выше нельзя ведь это запрещено Минскими соглашениями.
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США создают средства самообороны для, как он выразился, "прифронтовых государств" Источник: https://censor.net.ua/n3073696
Тогда логический вопрос: почему уже 5-й год у Украины нет спутниковых разведданых?????
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зачем они нам???все-равно все у русских будет!)))
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думаешь они и так не знают где находятся сепаратисты ?
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при чем тут сепары???, я про наши позиции....
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Если есть - тогда следующий логический вопрос: зачем по телевизору буквально каждый день нам рассказывают и показывают видео с ОГРОМНЫМ ПАФОСОМ о разведданных с беспилотников????? При наличии разведданых со спутников - беспилотники вообще НЕ НУЖНЫ - это когда появились современные истребители, а мы гордимся, что продолжаем летать на боевых кукурузниках! Или нас просто желают банально ОБДУРИТЬ - таким образом (типа у нас всё примитивное) объясняя почему война на Донбассе идет 5-й год причем вооружением 1950-60-х годов! Просто при наличии ОНЛАЙН спутниковых разведданых война на Донбассе закончилась бы максимум за год!
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Може ти руський шпіон Іван? Зараз тобі доложать що є а чого нема) на форумі.
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тебя Генштаб ВСУ забыл подписать в рассылку спутниковых разведданных США? США створюють засоби самооборони для України і Грузії, які наражаються на найбезпосереднішу військову загрозу зі сторони РФ, - Мітчелл - Цензор.НЕТ 2671
Иди к Администрации ПОПа, Вымагай ! США створюють засоби самооборони для України і Грузії, які наражаються на найбезпосереднішу військову загрозу зі сторони РФ, - Мітчелл - Цензор.НЕТ 2671
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В ответ на повышение пошлин на сталь и аллюминий, Германия повысила пошлины на американские товары! -- пока что, подорожали только мотоциклы Харлей Дэвидсон...

...Трамп сказал, что эт они зря сделали -- в США достаточно немецких автозаводов...*)
На Мальте тормознули судно с беженцами из Африки... ...с борта никого не выпускали, пока Италия, Франция и Бельгия не согласились их принять -- туда и отправили.

Германия не согласилась, бо и так в Правительстве и между партиями свара за своих беженцев... ...Доярка не успевает отмахиваться. Може и не отмахается, бо это её вина -- Политика открытых дверей -- но правительственный кризис точно будет! Заседали вчера до полпервого ночи...

Эт всё ночные радионовости... ...далі буде...*)
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А ты не мог бы включить текстовую трансляцию Армянского радио ? США створюють засоби самооборони для України і Грузії, які наражаються на найбезпосереднішу військову загрозу зі сторони РФ, - Мітчелл - Цензор.НЕТ 636
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-- я б тебе включил, если б ты была не Михайлова, а Михайлян... ...но ты даже не фрау Михельман -- ...так шо, кушай -- шо дают, как и на каком ...*)
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Как раз мотоциклы Харлей Дэвидсон не подорожали. Фирма решила пока повышение стоимости перенять на себя и переносит производство из США. Вот такой нежданчик для Дони. США створюють засоби самооборони для України і Грузії, які наражаються на найбезпосереднішу військову загрозу зі сторони РФ, - Мітчелл - Цензор.НЕТ 9458 https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/harley-davidson-serviert-trump-die-quittung/ar-AAz9n1D?MSCC=1529970397&ocid=spartandhp#page=1
И по судну тоже немного не так. Италия, Франция, Португалия и Мальта готовы принять/распределить беженцев. Германия, Голландия и Испания пока не подтвердили готовность официально. Там главный затык с этими хитрожолыми спасателями(контробандистами) из Lifeline. Весь хипишь подняли, что бы поломать эту схему. 230 рыл, это не та цифра о которой стоит говорить. А вот принцип ломать надо.
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-- я радио цитирую Баерн 3 --1. ...они новости передают, а не комменты...
На 2 штуки Харлеи подорожали -- это вчерашняя новость... ...а, что фирма накрутку переняла -- уже сегодняшняя...*)
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Усі великі перемоги західної цивілізації, в т.ч. над СРСР - економічні. А таку допомогу хіба кудись засунути.
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Мы сегодня Смотрим на Россию
Такими же глазами , какими смотрел на СССР весь мир.
Хорошо что мы видим разницу.
Между злобной, ущербной, дебильной, агрессивной зомбированной Россией и всей цивилизацией.
Видим весь пропагандистский бред, ложь и манию величия у обгаженного бомжа.

но к сожалению этот бомж большой вонючий имеет кроме агрессии и ядерную дубинку
США готовы нам помочь.
но того не очень хотят торговые партнеры х***ла.
ведь тогда надо прикрыть лавочку с воровством и коррупцией.

США наполягають на змінах до фальсіфікованого закону про Антикорупційний суд - Держдепартамент(
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Ага -- ещё -- Македония и Албания допущены к вступлению в ЕС. До следующего года их будут проверять на соответствие европейским требованиям в области демократии и коррупции...
За Эрдогана, в Германии проголосовало больше турок, чем в Турции! -- ...однако, было заявлено, что Турция всё дальше и дальше отдаляется от права попасть в ЕС, по причинам несоблюдения демократических принципов. Хотя, Меркель Эрдогана сердечно поздравила и сказала, что Турция верный и надёжный партнёр Германии по жизни, по НАТО и прочему нужному и важному...
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Ага - первую проверку по вступлению в ЕС Албания уже провалила..... США створюють засоби самооборони для України і Грузії, які наражаються на найбезпосереднішу військову загрозу зі сторони РФ, - Мітчелл - Цензор.НЕТ 6720 https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/albanien-gegen-eu-flüchtlingslager/ar-AAzdLot?ocid=spartandhp Вечерние и утренние новости это как "обещать и жениться"
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-- главно, не побеждать, а участвовать! *)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША создают средства самообороны для Украины и Грузии, которые подвергаются самой непосредственной военной угрозе со стороны РФ, - Митчелл
 
 
 
 
 
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