 Антикоррупционные организации просят Верховный Суд отменить назначение Жебривского аудитором НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Transparency International.

"Назначение Павла Жебривского противоречит закону "О Национальном антикоррупционном бюро". Об этом говорится в тексте иска, который 27 июня направили в Кассационный административный суд Верховного суда. В нем приводится аргументация того, почему член комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, назначенный Президентом, не соответствует критериям, определенным в требованиях к соискателю на эту должность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что назначение Жебривского противоречит закону о НАБУ, так как его кандидатура не соответствует критериям, определенным в требованиях к соискателю на должность. В частности, у него нет значительного опыта работы в органах досудебного следствия, прокуратуры, судах за рубежом или в международных организациях.

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В организации подчеркивают, что членство в украинской парламентской делегации в ОБСЕ не может считаться необходимым опытом для работы аудитором НАБУ, так как ОБСЕ не имеет постоянных органов досудебного расследования, прокуратуры или судов.

Кроме того, непродолжительная работа в прокуратуре не может быть расценена, как "значительный опыт".

"Мы настаиваем на том, чтобы требования закона были соблюдены и все члены комиссии отвечали прописанным критериям", - отметил исполнительный директор украинского представительства Transparency International Ярослав Юрчишин.

Антикоррупционные организации ГПК, Transparency International Украина и Автомайдан убеждены, что работа Жебривского в комиссии по аудиту НАБУ несет угрозу независимой и эффективной работе бюро, так как на основе ее выводов парламент может принять решение об увольнении директора НАБУ.

"Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим - и весь вывод аудита", - отметил руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

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Ранее, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что назначение Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ не отвечает критериям положений закона о бюро. В Transparency International назвали назначение "недальновидным" и "подрывающим доверие" к аудиту.

По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко.

Президент Петр Порошенко 19 июня включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ.