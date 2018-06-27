 Антикоррупционные организации просят Верховный Суд отменить назначение Жебривского аудитором НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Transparency International.
"Назначение Павла Жебривского противоречит закону "О Национальном антикоррупционном бюро". Об этом говорится в тексте иска, который 27 июня направили в Кассационный административный суд Верховного суда. В нем приводится аргументация того, почему член комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, назначенный Президентом, не соответствует критериям, определенным в требованиях к соискателю на эту должность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что назначение Жебривского противоречит закону о НАБУ, так как его кандидатура не соответствует критериям, определенным в требованиях к соискателю на должность. В частности, у него нет значительного опыта работы в органах досудебного следствия, прокуратуры, судах за рубежом или в международных организациях.
В организации подчеркивают, что членство в украинской парламентской делегации в ОБСЕ не может считаться необходимым опытом для работы аудитором НАБУ, так как ОБСЕ не имеет постоянных органов досудебного расследования, прокуратуры или судов.
Кроме того, непродолжительная работа в прокуратуре не может быть расценена, как "значительный опыт".
"Мы настаиваем на том, чтобы требования закона были соблюдены и все члены комиссии отвечали прописанным критериям", - отметил исполнительный директор украинского представительства Transparency International Ярослав Юрчишин.
Антикоррупционные организации ГПК, Transparency International Украина и Автомайдан убеждены, что работа Жебривского в комиссии по аудиту НАБУ несет угрозу независимой и эффективной работе бюро, так как на основе ее выводов парламент может принять решение об увольнении директора НАБУ.
"Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим - и весь вывод аудита", - отметил руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.
Ранее, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что назначение Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ не отвечает критериям положений закона о бюро. В Transparency International назвали назначение "недальновидным" и "подрывающим доверие" к аудиту.
По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко.
Президент Петр Порошенко 19 июня включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ.
Центр протидії корупції це хто? Це оці?
"Журналист гнап объявил о походе в политику. Никому неизвестный донецкий журналист стал широко известен после того, как его во время Майдана якобы избили титушки у Верховной Рады. Найдите фото той же Чорновол после нападения с месивом на месте лица и сравните с его фото после "избиения". Станет ясно, как его "избили".
Весь период Майдана антиукраинские силы вели свою работу по инфицированию Майдана зрадой. Рассказывалось, что лидеры сливают, что у них нет плана, что они жуют сопли. В результате Майдан победил во многом именно благодаря правильно выбранной стратегии лидеров, но до самого последнего дня противостояния противник не прекращал попыток перехватить управление Майданом.
На сцену лезли провокаторы, которые заводили толпу криками, что лидеры нас предали. Одним из них был некто Парасюк - КВНщик и свадьбишник, который рассказал про какую-то "его сотню" и про его погибшего друга из Львова, имя которого потом даже не смог вспомнить. "А в цей час вони! (лидеры) Йому! (януковичу) Тыснуть!!! Руку!!!" Потом стало известно, что во время выхода из Иловайска он прыгал в окоп к русским военным с криком "не стреляйте! я свой!", чему есть свидетели, давшие показания в прокуратуре. Ну, и блокада торгивли на крови под патриотичным предлогом освобождения пленных, которая нанесла удар по украинской экономике в размере 1% ВВП - его рук дело. Вот этот человек лез на сцену и пытался увести разгоряченную толпу за собой.
А вторым человеком, про которого почему-то забыли, был гнап. Он тоже выступал и усиливал обвинения Парасюка. Он цедил як "наші лідери нас зрррадили", а Кличко стоял рядом и слушал. Просто этот упырь унылый и обладает никакой харизмой, потому никому не запомнился. Но он там тоже был.
А чуть позже выяснилось, что в ющенковские времена гнап вместе с братом януковского Клименко и Арбузовым вместе разваливали штаб Нашей Украины в Донецке. Пилили бюджеты на партийную газету (которую гнап возглавлял). Подробнее описал очевидец событий Daniel Tchikin. В итоге донецкую Нашу Украину они таки развалили, после чего Клименки и Арбузов пошли в рыги, а гнап, внесший свою посильную лепту в слитие Донетчины под тотальный диктат пророссийских сил, - в борцы за светлое.
Кстати, "идет в политику" гнап совсем не в первый раз. Он так пафосно это объявил, что создается такое впечатление. Но, на самом деле, он уже был в 2006-м году в первой десятке списка донецкой "Нашей Украины". Те выборы они благополучно слили с 1,4%. То есть он уже "шел в политику". Теперь опять идет.
После Майдана деятельность гнапа характеризуется теми же попытками развалить демократические силы, только теперь во всеукраинских масштабах. Благополучно похоронена тема найденных в януковском Межигорье документов, на которой пиарился гнап после победы Майдана. Но так как дима в целом бездарный, на этом поприще он отметился только громкой "историей века" о панамском апшоре Порошенко с 4 тыс долларов (у долларового миллиардера!). При этом антикоррупционер понимал никчемность обвинений, поэтому, как заправский режиссер российской пропаганды, попытался усилить их за счет параллелей с погибшими в Иловайске. "Поки наші хлопці гинули Порошенко робив оффшор". Этот прием отлично показывает моральные качества человека, готового манипулировать нашими святынями в своих целях.
Но в итоге ему сделали репутацию правдоруба и борца - в основном СМИ олигархов и СМИ, подконтрольные рашке. Например, вот страна.юа посвятила походу в политику какого-то никта огромную страницу. Издание светы крюковой восторженно объявляет, что пост димы "набрал несколько тысяч лайков и репостов". Цитирует хвалебные отзывы других псевдо-борцов из этой же тусовки. Сама подельница гужвы - крюкова также всячески расхваливает подельника арбузова и клименко - гнапа, и поддерживает его решение: "Грустное и ожидаемое заявление Дмитрия Гнапа о том, что он покидает журналистику и уходит в политику. Грустное, потому что Дима был хорошим журналистом. Въедливым. Принципиальным. Самовдохновляющимся. Талантливым…" (целиком с мироточащей светой можно ознакомиться на скрине). Прям удивительная любовь пророссийского пропагандиста к майданному демократу. Воистину, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. В прочем это не удивительно, если знать, что это одна банда врагов Украины.
Таким образом, что мы имеем.
Следующие выборы станут переломным моментом, когда вся мразь и грязь москвы попытается снова проникнуть во власть. Но теперь они маскируются под "демократов, новую поросль и антикоррупционеров".
Пророссийские идеи в Украине ныне дискредитированы. Развернуть и отменить проевропейский проукраинский курс Украины, выступая с пророссийских позиций, нельзя. Потому они надевают маски. Каждый из крупных российских резидентов - григоришин, медведчук, новинский, гужва и т.д. - имеет здесь пул своей агентуры. И все они маскируются под антикоррупционеров или противников власти. Но, на самом деле, они против украинских квот для ТВ и радио, они против НАТО, они против военных, на костях которых готовы плясать ради усиления своих фейковых сюжетов. Отличный пример этих антикоррупционных расследователей - это зашкварившийся последним "расследователь" дубинский.
Антикоррупционная истерия - это отмычка против проевропейского курса.
Именно так московская агентура смогла вживить во власть в Молдове вирус Додона. И теперь антикоррупционер Додон, ставший президентом, выступает против НАТО и даже против резолюции ООН о выводе войск РФ из Приднестровья. Вдумайтесь: президент называет вывод войск оккупанта из своей страны "очередным антироссийским демаршем". Именно на волне раздутой борьбы с коррупцией он проник во власть.
Та же технология применяется и против Украины.
Их задача - сместить реально проевропейскую власть. А если не удастся сместить полностью, то внедрить в ее структуру побольше вот таких додонов, которые инфицируют ее склоками и конфликтами, и если не развернут, то просто парализуют движение Украины.
Так что только от тебя, гражданин, зависит - рассмотришь ты это или нет. Не говори потом, что тебя не предупреждали."
27.06.2018 12:39
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Свои люди важнее.
Причем, это далеко не первый случай.