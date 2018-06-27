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 Киевские новости
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Все про:Киев (16092) вода (117)

 Гидравлические испытания: без горячей воды остались еще 2 640 потребителей в 8 районах Киева

КП "Киевские тепловые сети" начали тестировать тепломагистрали, которые питаются от ТЭЦ-5, которая обеспечивает горячим водоснабжением 2640 потребителей в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Печерском, Подольском, Дарницком, Голосеевском и Днепровском районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевтеплоэнерго".

"КП "Киевтеплоэнерго" провело уже около 50% гидравлических испытаний столичных сетей для 7208 потребителей. В течение 25 июня - 9 июля специалисты КП "Киевские тепловые сети" будут тестировать тепломагистрали, которые питаются от ТЭЦ-5. Данная теплоэлектроцентраль обеспечивает горячим водоснабжением 2640 потребителей в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Печерском, Подольском, Дарницком, Голосеевском и Днепровском районах. Во время гидравлических испытаний горячее водоснабжение на этой территории будет прекращено", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 25 июня 2018 специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" обнаружили 2294 эксплуатационных и гидравлических повреждения, из которых 2019 уже устранены.

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"Сейчас в рамках подготовки города к зиме испытания проходят тепловые сети ТЭЦ-5, двух районных и семи квартальных котельных ( "Отрадный", "Нивки" и "Бортничи", "Днепроводская", "Щусева-Котовского", "ул. Депутатская, 2 "," Строителей-10 "," Борщаговская - 154 "," ул. Депутатская, 1 ".

В связи с этим без горячего водоснабжения остается 3814 потребителей. Среди них: 2171 жилой дом, 43 лечебных учреждения, 108 детских садов, 77 школ и 1415 ведомств", - говорится в сообщении.

В "Киевтеплоэнерго" напомнили, что гидравлические испытания в Киеве продолжаются с 10 апреля по 30 августа, согласно графику утвержденному в КГГА: "Диагностика тепловых сетей является обязательным мероприятием по подготовке теплового хозяйства города к отопительному сезону, что помогает выявить и ликвидировать максимально возможное количество наиболее изношенных участков тепловых сетей и предотвратить появление повреждений во время отопительного сезона".

Источник: https://censor.net.ua/n3073692
 
 
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Трындёж! Просто отключили...Кличко никакой тупой "свадебный генерал". Что ни спроси, ни за что не отвечает. Боятся Нефтегаза?! Да они же в Киеве рядышком с мэрией! Отключите им свет, воду, телефоны, перекройте канализацию , пусть им дерьмо фонтаном в дорогущие офисы и на дорогие костюмы!
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фу--ууу, який злий))), вони ж партьори) - все отримують з "пересічного" українця! Гідравлічні випробування: без гарячої води залишилися ще 2 640 споживачів у 8 районах Києва - Цензор.НЕТ 8129
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Ага, а потом Майданы отрымують с рядового Киевлянина. Ни кто не знает откуда им прилетит.
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та ні - домовляться! Гідравлічні випробування: без гарячої води залишилися ще 2 640 споживачів у 8 районах Києва - Цензор.НЕТ 9176
і Майдан тут ні до чого!
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Чашку сточной воды этим господам.

(Кличку не наливать - и так дурак)
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не ту страну назвали "гондурасом"...
господа, ставьте бойлеры а еще лучше - на пмж в частный сектор, там пол года есть летний душ
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Ты тупишь? Бойлеры в Киеве где 80% домов совковой постройки с кабелями под старые нормативы нагрузок??? Это чтоб все погорели? Кличко придурь это года 3 назад тоже ляпнул, но потом его умные люди поправили.
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Он бы ещё посоветовал запасаться горячей водой и в холодильник ставить что сохранилась. Гідравлічні випробування: без гарячої води залишилися ще 2 640 споживачів у 8 районах Києва - Цензор.НЕТ 3362
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"без гарячого водопостачання лишається 3814 споживачів. Серед них: 2171 житловий будинок, 43 лікувальні заклади, 108 дитячих садочків, 77 шкіл та 1415 відомств Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3073692"
Тобто, "споживач" - це "житловий будинок" та відомство?
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патамушта, мы спожывачи, не в состоянии объединица

10-20 бойкотов и быдловласть раком стоять будет

бойкот, это самэ то, для нашей ленивой диванной вайски
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиГидравлические испытания: без горячей воды остались еще 2 640 потребителей в 8 районах Киева
 
 
 
 
 
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