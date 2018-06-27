 Гидравлические испытания: без горячей воды остались еще 2 640 потребителей в 8 районах Киева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевтеплоэнерго".

"КП "Киевтеплоэнерго" провело уже около 50% гидравлических испытаний столичных сетей для 7208 потребителей. В течение 25 июня - 9 июля специалисты КП "Киевские тепловые сети" будут тестировать тепломагистрали, которые питаются от ТЭЦ-5. Данная теплоэлектроцентраль обеспечивает горячим водоснабжением 2640 потребителей в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Печерском, Подольском, Дарницком, Голосеевском и Днепровском районах. Во время гидравлических испытаний горячее водоснабжение на этой территории будет прекращено", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 25 июня 2018 специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" обнаружили 2294 эксплуатационных и гидравлических повреждения, из которых 2019 уже устранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве повысили тарифы на воду

"Сейчас в рамках подготовки города к зиме испытания проходят тепловые сети ТЭЦ-5, двух районных и семи квартальных котельных ( "Отрадный", "Нивки" и "Бортничи", "Днепроводская", "Щусева-Котовского", "ул. Депутатская, 2 "," Строителей-10 "," Борщаговская - 154 "," ул. Депутатская, 1 ".

В связи с этим без горячего водоснабжения остается 3814 потребителей. Среди них: 2171 жилой дом, 43 лечебных учреждения, 108 детских садов, 77 школ и 1415 ведомств", - говорится в сообщении.

В "Киевтеплоэнерго" напомнили, что гидравлические испытания в Киеве продолжаются с 10 апреля по 30 августа, согласно графику утвержденному в КГГА: "Диагностика тепловых сетей является обязательным мероприятием по подготовке теплового хозяйства города к отопительному сезону, что помогает выявить и ликвидировать максимально возможное количество наиболее изношенных участков тепловых сетей и предотвратить появление повреждений во время отопительного сезона".