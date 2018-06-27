 Парубий подписал закон о нацбезопасности: "Это решительный шаг к членству Украины в НАТО"

Об этом Парубий сообщил в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Подписал Закон Украины "О национальной безопасности". Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Украина будет в НАТО! Передал Закон на подпись Президенту Порошенко", - сообщил спикер ВР.
Співзасновник OCCRP: Порошенко бреше про свої офшори
Співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван звинуватив Петра Порошенка та його юристів у брехні.
Про це він написав у Twitter, коментуючи розслідування навколо документів Panama Papers.
"Порошенко і його юристи роками відверто брешуть про його спроби контролювати "імперію солодощів" і ухилятися від податків через офшори", - написав він.
А еще тут писало о высере не абы кого но ЦРУ - "мы не ожидали что РФ захватит Крым"(ага, наши запроданцы сливали армию, да после "Тузлы", да после высеров Жирика, ага)
Походу у тварей все идет по плану, а какие-то украинцы пусть и дальше хоронят своих людей.
оса, которая неосторожно залетела ему в рот,
была забита языком... до смерти
https://news.pn/ru/public/201478
Орден Сірка цим панам.
І Грушевського.
А освятить хай іменем Мазепи його - Онуфрій.
Невже бувають такі ідіоти?
Вони ше би пенсії підвищили катам.
В це складно повірити, але, згадавши де існуєш - цитувати Ляврова хочеться: "дебіли бл."
Про це вже знав і логопед.
І на брехню він був умілий.
Купив Главлікарю мопед.
Мою Україну потрібно, в першу чергу, звільнити від покидьків у владі
В іншій Україні потрібно вилизувати цим покидькам дупи.....
"СССР -- это навсегда!"
"Слава КПСС!"