 Парубий подписал закон о нацбезопасности: "Это решительный шаг к членству Украины в НАТО"

Об этом Парубий сообщил в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Подписал Закон Украины "О национальной безопасности". Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Украина будет в НАТО! Передал Закон на подпись Президенту Порошенко", - сообщил спикер ВР.

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