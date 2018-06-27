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 Политика Украины
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Все про:ВР (22104) закон (2476) нацбезопасность (123) Парубий (1672) членство в НАТО (203)

 Парубий подписал закон о нацбезопасности: "Это решительный шаг к членству Украины в НАТО"

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о нацбезопасности.

Об этом Парубий сообщил в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Подписал Закон Украины "О национальной безопасности". Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Украина будет в НАТО! Передал Закон на подпись Президенту Порошенко", - сообщил спикер ВР.

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Парубий подписал закон о нацбезопасности: Это решительный шаг к членству Украины в НАТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073690
 
   
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решительный шаг к НАТО это получение ПДЧ,за которым порошенко и парубий даже не обращались,надоели уже свои бредом бессмысленным,лучше бы уже Ющенко рассказывал про пчелы
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А в НАТО з таким камандіром беруть? Парубий подписал закон о нацбезопасности: "Это решительный шаг к членству Украины в НАТО" - Цензор.НЕТ 7787
Співзасновник OCCRP: Порошенко бреше про свої офшори

Співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван звинуватив Петра Порошенка та його юристів у брехні.
Про це він написав у Twitter, коментуючи розслідування навколо документів Panama Papers.
"Порошенко і його юристи роками відверто брешуть про його спроби контролювати "імперію солодощів" і ухилятися від податків через офшори", - написав він.
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Набридли вже придурки. То в ЛНР-ДНР "український трибунал" проти Порошенко організовують, то на цензорі дурні коментарі строчать. Добряче Порох московську собакосвиноту вжучив, так їх ковбасить )))))
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Во убогое....Шаги к НАТО это реальные изменения в стране, армии, сбу, прокуратуре, судебной системе....А это всё фикция с надуванием щёк и чтоб реально НИЧЕГО НЕ делать! "Марковка" для Лохтората. Этих властных и так всё устраивает, операция КРАДУН ускоряется.
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этот козлинный кагал ничем заниматься не может- только тырить и брехать
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То есть принятие закона это организационное мероприятия, которое стоит очень дёшево по сравнению с техническими мероприятиями ( перевооружение армии и военной промышленности).
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НАТО сыт не будешь. Лучше б экономикой занимались.
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Вот они то сами для себя и занимаются. У НИХ реально воплощение в жизнь (уже 4 года)...Жыты па Новаму!
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плохо что план Черчилля сбросить атомную бомбу на москву в 1946 году не поддержали американцы,сейчас бы и НАТО не надо была,все были бы счастливы
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На все крупные города СССР. На Киев в том числе. Умышленно факты перевираешь или правда не знал?
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Только совок поддерживали альдебарнцы походу. Они же не отняли ядерные штучки, которые сами же и выдали. Бред про двух тварей, сливших тонны документации по "бомбе" так чтоб никто ни гу-гу, в расчет не берем тоже.
А еще тут писало о высере не абы кого но ЦРУ - "мы не ожидали что РФ захватит Крым"(ага, наши запроданцы сливали армию, да после "Тузлы", да после высеров Жирика, ага)
Походу у тварей все идет по плану, а какие-то украинцы пусть и дальше хоронят своих людей.
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и еще пора переименовать БПП в ККК- кагал козлинный конкретый
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Может лучше зарубить - чтоб не мучался?
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К членству - да, к НАТО это не имеет никакого отношения
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При слове НАТО где-то за пАребриком заполыхали пердаки мокшанского стада.
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пока Крым оккупирован россией и Украина от него не отказалась - никакого членства ни в каком НАТО не будет. Поэтому вся эта метушня - голимый порожняк.
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Яка може бути нацбезпека, коли начальники отримають десятками тисяч гривень зарплатню, коли слуги народу в деклараціях мільйонні прибутки пишуть, а пенсіонери в своїй масі отримують до 2000 грн? Ви при породжуєте соціальну напругу і сомплі ще розводити про нацбезпеку?
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Особенно умиляет состав комитета по безопасности! Плешинский, Винник, Танюшка Черновол, Наденька Савченко, Тетерук............С такими по безопасности и врагов не надо.
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на фига, главное лапшу развесить на уши народу
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Знає , тому кацапів так глючить від слова НАТО !
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***
оса, которая неосторожно залетела ему в рот,
была забита языком... до смерти
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УВАГА! саме тут пасуться гебельси пукіна Парубій підписав закон про нацбезпеку: "Це рішучий крок до членства України в НАТО" - Цензор.НЕТ 5792 хоча після того як США ОФІЦІЙНО 15.02.18 ВИЗНАЛИ ґебельсів пукіна з савушкіна55 на чолі з прігожиним ПОКИДЬКАМИ та гібрідо=вояками пукіна, вони попритихли -наче язики в дупу позатягувало! І ЦЕ Ж ЦІЛКОМ ЗРОЗУМІЛО!! США з ворогами не панькається! От же можно виїхати в Чехію"піфа папіть"чи в КНдР-трусів купити.. а опинитися на Гвантанамо Бэй Детеншен Кэмп... років на 10 а то і на 15!= ЗАЙМАТИСЯ ФІТНЕСОМ З КАЙЛОМ.. Парубій підписав закон про нацбезпеку: "Це рішучий крок до членства України в НАТО" - Цензор.НЕТ 5792 Парубій підписав закон про нацбезпеку: "Це рішучий крок до членства України в НАТО" - Цензор.НЕТ 5792 Парубій підписав закон про нацбезпеку: "Це рішучий крок до членства України в НАТО" - Цензор.НЕТ 537
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чем ближе к выборам, таких "рывков" будет все больше и больше!)))
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Жительница Николаева не может получить ущерб после ДТП с «евробляхой» - страховщики уверяют, что автомобиль вне закона Парубій підписав закон про нацбезпеку: "Це рішучий крок до членства України в НАТО" - Цензор.НЕТ 2048

https://news.pn/ru/public/201478
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когда уже эти придурки уйдут, скорее бы выборы или выстрел с базуки по осинному гнезду
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Це не "фейк"?

Орден Сірка цим панам.
І Грушевського.
А освятить хай іменем Мазепи його - Онуфрій.
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В Верховную Раду внесен законопроект, которым предлагается не применять закон об очищении власти к бывшим штатным работникам или негласным агентам Комитета государственной безопасности и Главного разведывательного управления Министерства обороны СССР.Соответствующий законопроект №8525 зарегистрирован народным депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко» Николаем Паламарчуком.Документом предлагается полностью исключить из закона норму, что в отношении штатных работников или негласных агентов в КГБ СССР, КГБ УССР, главного разведывательного управления Минобороны СССР применяется ограничение госслужбы.В пояснительной записке к законопроекту указывается, что действующий закон якобы дискриминирует граждан по профессиональному признаку.Также в документе утверждается, что действующий закон не учитывает того факта, что некоторые из таких лиц могли добровольно покинуть сотрудничество с КГБ СССР, или такое сотрудничество могло быть «чисто номинальным или очень коротким».
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О б*же(
Невже бувають такі ідіоти?
Вони ше би пенсії підвищили катам.
В це складно повірити, але, згадавши де існуєш - цитувати Ляврова хочеться: "дебіли бл."
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Андрій був парубок моторний.
Про це вже знав і логопед.
І на брехню він був умілий.
Купив Главлікарю мопед.
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А кто читал этот закон и какой у него смысл?Єто практически повторение принятого в ВР Украины закона 16.01.2014 года.Любое недовольствие народа относительно существующей власти будет угрожать Национальной Безопасности Украины из вытекающими из этого последствиями.Так что цензорщикам надо приготовится петь диферамбы нашему правительству.
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P.S.А так же ,,без суда и следствия,,закрывать любые сайты на территории Украины.Вот Вам и свобода слова и вот вам и свемирная паутина в ценятся хакеры, вредители и воры а не общающийся между собой угрожающий Национальной Безопасности Прокацапской власти Ураины.
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Шо, всё савушкино на цензор переехало?
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По суті хто проти НАТО? Ні усе лайно в коментах на методи влади. Раз у НАТО сказали що цей крок вірний України значить вірний закон.
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Так їх дві....
Мою Україну потрібно, в першу чергу, звільнити від покидьків у владі
В іншій Україні потрібно вилизувати цим покидькам дупи.....
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"членство Украины в НАТО?" Членом туда, членом сюда...Ах, мечты-грёзы-надежды.....
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"Учение Ленина вено, потому что оно верно!"...
"СССР -- это навсегда!"
"Слава КПСС!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий подписал закон о нацбезопасности: "Это решительный шаг к членству Украины в НАТО"
 
 
 
 
 
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