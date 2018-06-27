 Цель стояла именно убить, организатор получал инструкции через соцсети, - Геращенко о нападении на ромов во Львове

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"Цель стояла именно убить, покалечить, а не просто напугать. На сегодня я могу уверенно сказать, что организатор связывался через соцсети с определенными лицами, которые обещали ему деньги за организацию этих нападений. Я не исключаю, что это является, вся эта акция, действием российских спецслужб по тому, чтобы возбуждать межнациональную и расовую рознь в Украине", - сказал он.

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Как известно, в ночь с субботы на воскресенье группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били ромов, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

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Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Были задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.