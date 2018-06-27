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 Политика Украины
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Все про:цыгане (104) Геращенко Антон (917)

 Цель стояла именно убить, организатор получал инструкции через соцсети, - Геращенко о нападении на ромов во Львове

Организатор нападения на табор ромов под Львовом, в результате которого погиб один человек и трое были ранены, получал инструкции через социальные сети.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"Цель стояла именно убить, покалечить, а не просто напугать. На сегодня я могу уверенно сказать, что организатор связывался через соцсети с определенными лицами, которые обещали ему деньги за организацию этих нападений. Я не исключаю, что это является, вся эта акция, действием российских спецслужб по тому, чтобы возбуждать межнациональную и расовую рознь в Украине", - сказал он.

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Как известно, в ночь с субботы на воскресенье группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били ромов, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

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Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Были задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.

Источник: https://censor.net.ua/n3073679
 
 
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Спецслужбы Германии из БНД прослушивали всех чиновников Австрии...,Шкандаль продолжаецца....,Ангела Меркель может покинуть пост начальника Германии...Во как ..
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у нас в селе вчера два алкаша подрались по пъяни. В результате один умер от побоев.
Но люди говорят, что слышали, как один говорил на русском а второй на украинском.
короче - рука кремля. и точка. Надо подключать ЫсбЫу срочно.
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Хоть у кого то хватит ума из соевой обоймы не попиариться на этой теме.Нет никакой межнациональной розни в Украине.Даже если это закинули из мордора,нахера эту тему раздувать?!!!
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Откатанная технология "Синий кит" на новый лад, уже с целью дискредитации Украины.
Думайте, правоохранители, как оградить от этого детей.
Во Львове были только первые звоночки.

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Цыган Будулай напал на ФСБ РАБссии в Норд Осте Цель стояла именно убить, организатор получал инструкции через соцсети, - Геращенко о нападении на ромов во Львове - Цензор.НЕТ 5033А Беслан это происки чеченских тирарюгов Шамиля Басаева Цель стояла именно убить, организатор получал инструкции через соцсети, - Геращенко о нападении на ромов во Львове - Цензор.НЕТ 5033
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Цыгане в таборах, их наркоторговля и воровство - это тоже провокация российских спецслужб, чтобы ухудшить состояние Украины. Инструкции получали через соц.сети.
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Мобилы прослушивают ВСЕХ операторов.Не бойтесь КацаПсины,телефон Гиркина тоже СЛУШАЛИ и его доклад : ПТИЧКА упала знает голос Гиркина ВСЕ....бараны вы тупые... Мета стояла саме вбити, організатор отримував інструкції через соцмережі, - Геращенко про напад на ромів у Львові - Цензор.НЕТ 8384
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦель стояла именно убить, организатор получал инструкции через соцсети, - Геращенко о нападении на ромов во Львове
 
 
 
 
 
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