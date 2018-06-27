 Ассоциация с ЕС стала символом борьбы украинцев за независимость, - Порошенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы отмечаем четвертую годовщину подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. 27 июня 2014 г. я имел высокую честь от имени украинского народа поставить подпись под документом, который определяет будущее нашего государства на десятилетия вперед, за который люди вышли на евромайдан и под флагом которого состоялась Революция Достоинства. Соглашение об ассоциации стало символом борьбы украинского народа за свою независимость, свой выбор, свое будущее. Это также символ перемен, преобразований и стандартов лучшей жизни. Соглашение об ассоциации - это путь утверждения и развития украинской государственности, прочной демократии и экономического процветания. Это - путь нашего возвращения в общий Европейский дом. Наша задача - довести это дело до конца, обеспечить полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Меня радует, что уже сегодня Соглашение об ассоциации и углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС работают успешно и эффективно. Из года в год мы фиксируем рост практически на треть экспорта украинских товаров и услуг в Европейский Союз. Уже на сегодня доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%. Это новый рынок, новые условия, новые требования, но и новые широчайшие возможности для нашего развития, нашего бизнеса. Через две недели в Брюсселе на саммите Украина - ЕС планирую согласовать с лидерами Евросоюза дальнейшие пути углубления политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС", - заявил Порошенко.
Не имело бы никого смысла, что говорит или пишет порошенко, но на несчастье этого народа он все еще занимает пост президента.....(сейчас этот пост символ коррупции и деградации) ....
Обтекай вместе с коррупционером № 1
Плачу от счастья...
Источник:https://censor.net.ua/n3073645
некоторые пополняли панаму, мутились
в роттердаме, убивали активных граждан,
в том числе руками кацапов
воссоздание совковой казарменно-лагерной
системы в армии, обнищание населения
позволило укрепить власть бандитов,
теперь работяги карлят до 65, в то время
как бандиты и воры установили себе
нехилые зарплаты и пенсии,некоторые
неплохо поимели на этой войне