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 Политика Украины
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Все про:ассоциация (897) евроинтеграция (1851) Порошенко (15037) Евросоюз (11950)

 Ассоциация с ЕС стала символом борьбы украинцев за независимость, - Порошенко

Сегодня, 27 июня, Украина отмечает четвертую годовщину подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы отмечаем четвертую годовщину подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. 27 июня 2014 г. я имел высокую честь от имени украинского народа поставить подпись под документом, который определяет будущее нашего государства на десятилетия вперед, за который люди вышли на евромайдан и под флагом которого состоялась Революция Достоинства. Соглашение об ассоциации стало символом борьбы украинского народа за свою независимость, свой выбор, свое будущее. Это также символ перемен, преобразований и стандартов лучшей жизни. Соглашение об ассоциации - это путь утверждения и развития украинской государственности, прочной демократии и экономического процветания. Это - путь нашего возвращения в общий Европейский дом. Наша задача - довести это дело до конца, обеспечить полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Меня радует, что уже сегодня Соглашение об ассоциации и углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС работают успешно и эффективно. Из года в год мы фиксируем рост практически на треть экспорта украинских товаров и услуг в Европейский Союз. Уже на сегодня доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%. Это новый рынок, новые условия, новые требования, но и новые широчайшие возможности для нашего развития, нашего бизнеса. Через две недели в Брюсселе на саммите Украина - ЕС планирую согласовать с лидерами Евросоюза дальнейшие пути углубления политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС", - заявил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Популисты и олигархи препятствуют имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС: мы сталкиваемся с серьезным сопротивлением, - Мингарелли

Ассоциация с ЕС стала символом борьбы украинцев за независимость, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073675
 
 
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Це якось впливає на підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЕС?
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Ещё и как влияет ,если бы эта ассоциация сделала Украинцев богаче ,здоровей ,счастливей то рейтинг не был бы ниже плинтуса , а так есть ассоциация а счастья народного почему-то нет...
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Он воно що... То треба було в ТаЁжний Союз йти- і ти був би щасливий? Облізеш!!!
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Иди тебе надо бы к хорошему врачу Асоціація з ЄС стала символом боротьби українців за незалежність, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6126а Украина должна была подписать такую ассоциацию ,чтобы это повлияло положительно на жизнь ВСЕХ украинцев ,надо было там добиться защиты интересов именно Украины а не подписывать ,то что подсунули ...
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Это да ,СБУ ещё будет очень серьёзно заниматься агентом Лолитой и его подельниками . Асоціація з ЄС стала символом боротьби українців за незалежність, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4889
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Миротворец Миротворец - может и ни как.., - ассоциацию подписали из за уважения к украинскому народу.....

Не имело бы никого смысла, что говорит или пишет порошенко, но на несчастье этого народа он все еще занимает пост президента.....(сейчас этот пост символ коррупции и деградации) ....
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Миротворец Миротворец - тогда и не лезь ко мне с своими вопросами и коментами...

Обтекай вместе с коррупционером № 1
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Лізти до тебе з питання? Це як об стінку горохом кидатися- це не моє.)))
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Ось в на виборах воно покаже, а твій коментар я заскриню. Для історії.
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История очень простая-соевой банде трындец а займутся фальсификациями будут не сидеть а висеть... Асоціація з ЄС стала символом боротьби українців за незалежність, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3147
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Тільки за незалежність від рашки- з незалежністю від Заходу ще треба добряче розбиратися.
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ну так по настоящему независимых стран в мире раз два и обчелся, остальные могут только выбирать от кого зависеть, что за это отдать и что с этого иметь
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Як ви думаєте Данія залежна чи незалежна і має вона шось з того чи втрачає?
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Дания частично независимая страна, часть своих прав она делегировала в ЕС и обязана согласовывать свои действия которые затрагивают интересы других стран ЕС.
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Дякую за відповідь, а шо на рахунок другої частини питання?
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ну с такими долгами про последнее не волнуйся
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Понимать пэтины словеса становится всё более трудно даже при хорошем знании мальдивского языка .... Ассоциация с ЕС стала символом борьбы украинцев за независимость, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1689
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Независимость при такой коррупции только подразумевает, что денежные потоки остаются в руках местных олигархов.
Плачу от счастья...
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Бла...бла...бла...бла....а в это время дерибан бабла и предприятий у не нажравшихся ускоряется!
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Всчера уже Госдеп. отбросив дипломатические выверты, откровенно заявил что беда Украины это кучка олигархов упырей и сросшаяся с ними корруммпированная Власть! Что с нынешней Украиной до выборов замораживает отношения.
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Посилання на пряму мову речника Госдепу, будь-ласка.
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и.о. заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорган Эндрюс заявил, что Соединенные Штаты и другие страны Запада ожидают от Украины шагов, которые лишат "небольшую группу олигархов" экономического и политического влияния в стране, чтобы "выполнить стремление Революции Достоинства и создать лучшее будущее для Украины".
Источник:https://censor.net.ua/n3073645
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Да да да, зона свободной торговли, ассоциация, но за европейские авто плати растаможку будь добр.
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замечательные слова, но в устах мальдивского, повторяющего их как заученный стишок или проповедь в церкви - всё воспринимайте на веру, теряющие всякий смысл и превращающиеся в очередное враньё, предательство и лапшу на уши народа …
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ну да, символ, пока украинцы боролись,
некоторые пополняли панаму, мутились
в роттердаме, убивали активных граждан,
в том числе руками кацапов
воссоздание совковой казарменно-лагерной
системы в армии, обнищание населения
позволило укрепить власть бандитов,
теперь работяги карлят до 65, в то время
как бандиты и воры установили себе
нехилые зарплаты и пенсии,некоторые
неплохо поимели на этой войне
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Україна буде тоді незалежною, коли на ній не залишиться ні одного порохатого.
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Новости энергетической сверхдержавы...
Асоціація з ЄС стала символом боротьби українців за незалежність, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5577

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАссоциация с ЕС стала символом борьбы украинцев за независимость, - Порошенко
 
 
 
 
 
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