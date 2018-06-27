 Ассоциация с ЕС стала символом борьбы украинцев за независимость, - Порошенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы отмечаем четвертую годовщину подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. 27 июня 2014 г. я имел высокую честь от имени украинского народа поставить подпись под документом, который определяет будущее нашего государства на десятилетия вперед, за который люди вышли на евромайдан и под флагом которого состоялась Революция Достоинства. Соглашение об ассоциации стало символом борьбы украинского народа за свою независимость, свой выбор, свое будущее. Это также символ перемен, преобразований и стандартов лучшей жизни. Соглашение об ассоциации - это путь утверждения и развития украинской государственности, прочной демократии и экономического процветания. Это - путь нашего возвращения в общий Европейский дом. Наша задача - довести это дело до конца, обеспечить полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Меня радует, что уже сегодня Соглашение об ассоциации и углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС работают успешно и эффективно. Из года в год мы фиксируем рост практически на треть экспорта украинских товаров и услуг в Европейский Союз. Уже на сегодня доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%. Это новый рынок, новые условия, новые требования, но и новые широчайшие возможности для нашего развития, нашего бизнеса. Через две недели в Брюсселе на саммите Украина - ЕС планирую согласовать с лидерами Евросоюза дальнейшие пути углубления политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС", - заявил Порошенко.

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