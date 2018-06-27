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 НАТО объявил о создании новой стратегии Военно-воздушных сил

Североатлантический альянс объявил о создании новой стратегии Военно-воздушных сил НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на Укринорм, об этом говорится в сообщении на официальном сайте НАТО.

"Воздушные силы НАТО должны быть способны защищаться от противников и быть готовыми к возрастающей роли кибер- и космических средств", - говорится в документе.

При этом отмечается, что стратегия разработана для ВВС впервые с 1949 года, хотя "авиация всегда играла ведущую роль в коллективной обороне НАТО, а также в процессе урегулировании кризисных ситуаций.

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"В то время как мы принимаем меры для повышения боеготовности Вооруженных сил Альянса, новая стратегия поможет гарантировать, что ВВС Альянса остаются на лучшем мировом уровне, являются гибкими и готовыми к любому возможному применению", - приводится по этому поводу заявление пресс-секретаря НАТО Оани Лунгеску.

В новой стратегии изложены также современные и будущие условия для обеспечения безопасности, в которых будут задействованы союзные воздушные силы. В этой связи обращается внимание на усиление влияния на воздушные операции со стороны современных систем ПВО, электронных войн, кибер-нападений, а также на перегруженное воздушное пространство. Документ, кроме того, предусматривает применение специальных сил, военно-морского флота, подразделений кибер-безопасности для лучшей поддержки воздушных сил путем обеспечения разведывательной информацией, целевой поддержкой и оценкой поражений.

Новая стратегия также станет основой для разработки доктрины воздушных сил, отметили в НАТО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073673
 
 
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Майже 70 років проспали, молодці... Та краще пізніше, ніж ніколи.
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Приоритет номер один...
Полное подавление ПВО РАБсосии и нанесение привинтивного удара яо по Кремлю!
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угу и ответка от системы периметр с дальнейшим проживанием человечества в условиях ядерной зимы лет на 50
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По любому паРашу когда нибудь придётся уничтожать, иначе Земля задохнётся от вони!!!!
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Рашу треба втянути в гонку озброєння і тихенько знову опустити нафту, санкції вже на благо раші діють.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНАТО объявил о создании новой стратегии Военно-воздушных сил
 
 
 
 
 
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