EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  861  31
Все про:Марчук (118) Донбасс (16489) минские соглашения (2432)

 Сегодня на переговорах в Минске попытаются договориться о режиме тишины по всей линии фронта до конца лета, - Марчук

Подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в эту среду в Минске будет пытаться договориться о режиме прекращения огня на Донбассе до конца лета.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил представитель Украины в данной подгруппе Евгений Марчук, передает Цензор.НЕТ

"Будет попытка договориться и, главное, отработать технологию обеспечения прекращения обстрелов, то есть установление режима тишины по всей линии фронта. А это 426 километров. Прекратить хотя бы на два летних месяца, когда жатва, каникулы, отпуска", - написал Марчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кучма "перешел рубикон 2014 года" и сегодня является важным представителем Минской группы, - Ирина Геращенко о работе с экс-президентом в контексте дела Гонгадзе. ВИДЕО

Он отметил, что на предыдущих переговорах 13 июня в подгруппе по вопросам безопасности договорились подготовиться и попробовать "выйти на согласованные действия, чтобы достичь этой цели".

Марчук прогнозирует, что достичь договоренностей о прекращении обстрелов будет непросто. При этом он напомнил о позитивном опыте 2016 года, когда удалось договориться и 6 недель удерживать режим тишины, в течение которых "не погиб и не был ранен ни один украинский солдат".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине надо оперативно разрабатывать нормативную базу с планом возвращения на Донбасс, - Марчук

"Но сейчас ситуация гораздо сложнее", - констатирует представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности.

Сегодня на переговорах в Минске попытаются договориться о режиме тишины по всей линии фронта до конца лета, - Марчук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073672
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Договір з кацапами не вартий навіть паперу на якому надрукованийи !!!
 показать весь комментарий
 
а представителями сепарастов и туалетной бумаги.
 показать весь комментарий
 
 
Сколько уже было...школьные, хлебные...Вот теперь период каникул, отпусков. Сегодня на переговорах в Минске попытаются договориться о режиме тишины по всей линии фронта до конца лета, - Марчук - Цензор.НЕТ 1502
 показать весь комментарий
 
 
Это редкий случай когда я с тобой полностью согласен....
 показать весь комментарий
 
 
Шиколядна мразота скільки ви будете ще гратися з террористами в перемир'я
 показать весь комментарий
 
 
Украина перtl матчем Испания-Россия должна оказать помощь братскому народцу и выслать цистерну вазелина, шоб на бутылку легче садиться
 показать весь комментарий
 
 
Короче никаких решительных действий в этом году не будет, остается только ждать перемен после выборов, эту власть вполне устраивает теперешнее положение.
 показать весь комментарий
 
 
РАБссия уже паБЕДУ одержала на Сочинской ОЛЕНЬпияде,на очереди ЧМОпионат мира па хвутболу Сьогодні на переговорах у Мінську спробують домовитися про режим тиші по всій лінії фронту до кінця літа, - Марчук - Цензор.НЕТ 879 Сьогодні на переговорах у Мінську спробують домовитися про режим тиші по всій лінії фронту до кінця літа, - Марчук - Цензор.НЕТ 879
 показать весь комментарий
 
Больше бесят даже не кацапы а те идиоты которые с ними пытаются договориться. Или история ничему не учит?
 показать весь комментарий
 
 
Генштаб України закупив 857 авіаквитків до Ріо-де-Жанейро,Тель-Авіву,Парижу,Венеції та ще 70 міст,витративши 7,9 млн.грн. наших податків. Але не зізнаються для кого. Не знаю як ви,а я вірю,що поїдуть по роботі.З якими ще цілями їздять до Ріо чи Венеції .... Вместе поедут отдыхать?
 показать весь комментарий
 
 
Из истории дипломатии КацаПсинскай......
23 августа 1939 года в Москву срочно был вызван из Берлина министр Йоахим фон Риббентроп для подписания братского договора на 10 лет Молотов-Риббентроп.Ровно через неделю 30 августа в ССРе дохлом прошел внеочередной сходняк коммунистов СССр где маршал Ворошилов объявил о скрытой мобилизации в ССР и массовом призыве в армию.Именно с 30 августа прекратилось и увольнение в запас ранее призванных красных армейцев...,это тра СССр не собирался напасть на Нацистскую Братскую Германиюю.... Сьогодні на переговорах у Мінську спробують домовитися про режим тиші по всій лінії фронту до кінця літа, - Марчук - Цензор.НЕТ 744
 показать весь комментарий
 
 
Гроші платників податків ідуть на оплату відряджень "марчуків" для пусто-порожніх розмов. Цими дурнуватими "перемир'ями" ви лише вводите в оману військовиків та цивільних.
 показать весь комментарий
 
 
ЕС , НАТО и США требуют от украинской власти не начинать активную фазу боевых действий в Европе по СУТИ...
вам такая мысль когда нибудь приходила в башку ?
 показать весь комментарий
 
а нам пора требовать либо следовать будапешту либо итти нахер Сьогодні на переговорах у Мінську спробують домовитися про режим тиші по всій лінії фронту до кінця літа, - Марчук - Цензор.НЕТ 7551
естественно ЯО возвращается
 показать весь комментарий
 
Марчук на фото похож на взывающего к Аллаху ,так держит руки...Как это уже унизительно звучит--договор о перемирии,просьба,заискивание..и если бы конечно это помогло ,нет вопросов. Но самим "просящим" перемирия,не тошно от этого унизительного ,на годы затянувшегося "рандеву",которое ничего не решает,а только каждый раз подтверждает ,что мы имеем дело с конченной мразью, которая понимает только один разговор---очередь из автомата.
 показать весь комментарий
 
 
а давайте про тропический климат договоримся))) Сьогодні на переговорах у Мінську спробують домовитися про режим тиші по всій лінії фронту до кінця літа, - Марчук - Цензор.НЕТ 7994
 показать весь комментарий
 
 
Марчуку ж надо ж показывать озабоченность. Интересно какие оклады у наших переговорщиков? Тоже тысяч по 100?
 показать весь комментарий
 
с кацаплоидами договаиваться надо только об их полной и безоговорочной капитуляции... а так только деньги просирать и штаны протирать
 показать весь комментарий
 
"Сильнейшая армия Европы", скавчит о перемирии... Шоколадная...
 показать весь комментарий
 
Сильнейшая армия Мира просрала Войну Гитлеру Сьогодні на переговорах у Мінську спробують домовитися про режим тиші по всій лінії фронту до кінця літа, - Марчук - Цензор.НЕТ 9707Хрюкните что Германию пабедили... Сьогодні на переговорах у Мінську спробують домовитися про режим тиші по всій лінії фронту до кінця літа, - Марчук - Цензор.НЕТ 3490Германия ЕСТЬ ссср сдох Сьогодні на переговорах у Мінську спробують домовитися про режим тиші по всій лінії фронту до кінця літа, - Марчук - Цензор.НЕТ 9707 Сьогодні на переговорах у Мінську спробують домовитися про режим тиші по всій лінії фронту до кінця літа, - Марчук - Цензор.НЕТ 9707
 показать весь комментарий
 
После Кредитов Николая Янавича Азирова в 2012 году Украина Реальных Кредитов не ПОЛУЧАЛА,всё идёт на погашение ранее взятых Кредитов Азарова и Тимошенко,Капиталисты Запада умеют считать,а вы нет..Долбоносы Тупорылые Сьогодні на переговорах у Мінську спробують домовитися про режим тиші по всій лінії фронту до кінця літа, - Марчук - Цензор.НЕТ 5123
 показать весь комментарий
 
Їздять в Мінськ гімно через марлю пропускати!!!
 показать весь комментарий
 
 
Єдиним дієвим аргументом України є повна і абсолютна блокада Лугандону. Все інше-фігня.
 показать весь комментарий
 
Сегодня Историчский День,Конгресс США будет принимать Историческое Решение...,какое Именно, узнаете ночью... около 2 часов...а может и раньше... Сьогодні на переговорах у Мінську спробують домовитися про режим тиші по всій лінії фронту до кінця літа, - Марчук - Цензор.НЕТ 1684 Сьогодні на переговорах у Мінську спробують домовитися про режим тиші по всій лінії фронту до кінця літа, - Марчук - Цензор.НЕТ 1684
 показать весь комментарий
 
Долго это перемирие не продержится, но на пару недель станет тише, и то хорошо.
 показать весь комментарий
 
типо дауны берите отпуск и на мальдивы? сомневаюсь...... Сьогодні на переговорах у Мінську спробують домовитися про режим тиші по всій лінії фронту до кінця літа, - Марчук - Цензор.НЕТ 4771 они же не Петя,их жители Лугандона не поймут Сьогодні на переговорах у Мінську спробують домовитися про режим тиші по всій лінії фронту до кінця літа, - Марчук - Цензор.НЕТ 6850
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня на переговорах в Минске попытаются договориться о режиме тишины по всей линии фронта до конца лета, - Марчук
 
 
 
 
 
 вверх