 Сегодня на переговорах в Минске попытаются договориться о режиме тишины по всей линии фронта до конца лета, - Марчук

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил представитель Украины в данной подгруппе Евгений Марчук, передает Цензор.НЕТ.
"Будет попытка договориться и, главное, отработать технологию обеспечения прекращения обстрелов, то есть установление режима тишины по всей линии фронта. А это 426 километров. Прекратить хотя бы на два летних месяца, когда жатва, каникулы, отпуска", - написал Марчук.
Он отметил, что на предыдущих переговорах 13 июня в подгруппе по вопросам безопасности договорились подготовиться и попробовать "выйти на согласованные действия, чтобы достичь этой цели".
Марчук прогнозирует, что достичь договоренностей о прекращении обстрелов будет непросто. При этом он напомнил о позитивном опыте 2016 года, когда удалось договориться и 6 недель удерживать режим тишины, в течение которых "не погиб и не был ранен ни один украинский солдат".
"Но сейчас ситуация гораздо сложнее", - констатирует представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности.
23 августа 1939 года в Москву срочно был вызван из Берлина министр Йоахим фон Риббентроп для подписания братского договора на 10 лет Молотов-Риббентроп.Ровно через неделю 30 августа в ССРе дохлом прошел внеочередной сходняк коммунистов СССр где маршал Ворошилов объявил о скрытой мобилизации в ССР и массовом призыве в армию.Именно с 30 августа прекратилось и увольнение в запас ранее призванных красных армейцев...,это тра СССр не собирался напасть на Нацистскую Братскую Германиюю....
вам такая мысль когда нибудь приходила в башку ?
естественно ЯО возвращается