 Сегодня на переговорах в Минске попытаются договориться о режиме тишины по всей линии фронта до конца лета, - Марчук

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил представитель Украины в данной подгруппе Евгений Марчук, передает Цензор.НЕТ.

"Будет попытка договориться и, главное, отработать технологию обеспечения прекращения обстрелов, то есть установление режима тишины по всей линии фронта. А это 426 километров. Прекратить хотя бы на два летних месяца, когда жатва, каникулы, отпуска", - написал Марчук.

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Он отметил, что на предыдущих переговорах 13 июня в подгруппе по вопросам безопасности договорились подготовиться и попробовать "выйти на согласованные действия, чтобы достичь этой цели".

Марчук прогнозирует, что достичь договоренностей о прекращении обстрелов будет непросто. При этом он напомнил о позитивном опыте 2016 года, когда удалось договориться и 6 недель удерживать режим тишины, в течение которых "не погиб и не был ранен ни один украинский солдат".

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"Но сейчас ситуация гораздо сложнее", - констатирует представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности.