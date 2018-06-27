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 Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (1620) наркотики (1329) психологи (75) ВИЧ (86)

 На сегодняшний день в Украине насчитывается 346 тысяч инъекционных наркоманов, - Минздрав

По оценочным данным, в Украине 346 тысяч человек употребляют инъекционные наркотики, а с учетом распространения новых форм наркотических веществ число лиц, зависимых от наркотиков, гораздо больше.

Об этом на брифинге, посвященном акции по противодействию распространению наркотиков, сказала начальник сектора заместительной терапии государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Ирина Иванчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день, по оценочным данным, в Украине насчитывается 346 тысяч лиц, которые употребляют наркотические вещества инъекционно - это опиоиды или стимуляторы. Преимущественно это молодые люди трудоспособного возраста, и большинство из них уже имеют синдром зависимости от этих веществ. В то же время мы понимаем, что в течение последних лет в Украине происходит изменение наркосцены, появляются новые психоактивные вещества с разными путями употребления, поэтому количество лиц, которые употребляют наркотические вещества неинъекционным путем, пока неизвестно", - сказала Иванчук.

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Она отметила, что употребление наркотиков напрямую связано с распространением таких болезней, как ВИЧ/СПИД, гепатиты В и С, инфекций, передающихся половым путем. По словам эксперта, связь в этом случае обусловлена использованием нестерильных инструментов при иньекционнном употреблении, а также опасными сексуальными практиками, которые распространены у наркозависимой молодежи, в частности употребление наркотиков во время секса.

По ее убеждению, сейчас важно предупреждать также и негативные последствия употребления наркотиков, поэтому необходимо обеспечить доступ к программам профилактики, доступа молодежи к презервативам, диагностике ВИЧ и лечению, которое доказало свою эффективность.

Как отметила на брифинге психолог Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Оксана Придатко, употребление наркотиков имеет и социально-психологические последствия.

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"Существенно нарушаются функции, которые нужны для обучения молодого человека. Возникают ситуации, когда родители забирают детей из учебных заведений или переводят их в более простые, чтобы ребенок мог закончить образование. Когда ребенок начинает употреблять такие наркотические средства, как амфетамины, марихуану или соли, ребенку трудно учиться", - сказала Придатко.

Психолог подчеркнула, что родители должны знать о признаках употребления наркотиков, и это не только какие-то клинические проявления, как расширенные зрачки или изменения в кожном покрове. По ее словам, родители должны обратить внимание и на то, с кем их ребенок общается, сколько времени находится вне дома, не пропадают ли из дома ценные вещи и деньги и тому подобное.

Источник: https://censor.net.ua/n3073669
 
 
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результат реформи , менти покривають розповсюдників , а СБУдоставляє
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Согласен. Есть пример- племянник. Упустили пацана. Результат- на фэйсах. Хотя- не колется, это точно. Глотает, судя по всему.
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Воспитывай, не воспитывай, а если в стране во всех школах продают наркотики,если олигархическая власть,полиция, депутаты крышуют наркоторговлю и наживают миллиарды на ней, то будет расти количество наркоманов изо дня в день.Эта черная сатанинская власть во всех сферах жизни народа гадит и гадит и гадит. Народ терпит и это странно и непонятно.Ни один европейский народ не терпел бы такого геноцидного , преступного отношения к себе.
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жорстоко над тобою природа поглумилась, другий, вище шиї другу дупу наростила😙😁
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Бываю в Украине каждый год, не видел ежиков (те кто колется), а кто дует хватает.
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создать наркоманский полк и на передовую ….. пусть шприцами врага заколют ...
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Ого! Ну, а если учесть, что реальное количество наркоманов, всегда более статистического в 5-6 раз, то, как минимум- 1.730.000. Это, если умножить на 5, а не на 6. Не слабо? Если принять население Украины как 42 миллиона, по максимуму, то наркоманов среди нас= 4,1%. Это, если попробовать выражаться не матерно- звиздейшн. И никак не иначе.
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Тех кто колется реально стало меньше, сейчас у молодежи больше в моде всякая химия типа амфетамина и прочего.
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Да,но только если умножить минимум на два ....минимум....
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с учетом распространения новых форм наркотических веществ число лиц, зависимых от наркотиков, гораздо больше.

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Точно! Спостерігаю на сайті аномальну кількість соєвих наркоманів, - особливо під новинами про Юльку. Біснуються так, шо аж гай гуде. Источник: https://censor.net.ua/n3073669
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346 тысяч колятся, а знаете сколько еще глотают колеса и нюхают кокс? За миллион, наркота везде ходит свободно, наркоманы везде лазят закладку ищат, причем с продавцом сейчас не обязательно встречаться, звонят по телефону мистеру икс и заказывают дозу, на карточку оплачивают и им говорят где спрятана доза наркотиков, воно ходе и шукає скрізь. А минздрав одно считает, цифры гораздо выше, наркоманов нюхающих порошки везде просто кишит
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наркоманов нюхающих порошки везде просто кишит

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А я то думаю, чого порохоботів так штирить? А вони, виявляється, нюхають Пороха і торчать з цього.
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В этой огромной цифре наркоманов, огромный вклад цыган. Поэтому правильно молодёжь их таборы-наркопритоны сносит. Свободу честным!
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Первый раз пробуют вряд ли из рук цыган, поэтому не надо тулить сюда эту тему.
К цыганам скорее идут уже крепко подсевшие.
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В сёлах и маленьких городах именно цыгане контролируют наркоту. Кстати в когда лугандон захватили сепары, то там сразу взялись за цыганские наркопритоны.
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Да Вы что?! Какие оказывается молодцы лугандонцы! Сразу взялись за циганские наркопритоны. И что искоренили наркоманию или убрали конкурентов и оседлали потоки?
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Та понятия не имею, но в 2014 году там была такая волна. Кстати, лугандон поднимали во многом идеями Майдана - против олигархов, за справедливость, без коррупции и т.д. это если ты не заметила. В то время много роликов из лугандона на эту тему было.
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Ой ой какие молодцы сепары, сразу цыган под свой контроль взяли работать на себя, бабло вместе рубить
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І під благородним предлогом створюють негативний імідж Україні.
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Украине нужен такой имидж - украинцы должны быть немножко расистами, фашистами, антисемитами, гомофобами и т.д, ибо тогда меньше желания у всяких копчёных негров сюда лезть из своих сраных африк. А толерантных долбоёбов засрут беженцами как помоями. Чи может поспоришь?
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Только легализация этой дряни и продажа за копейки решит проблему. Мог бы попробовать доказать, но это много слов. А коротко - пусть убьются те, кто сидит на игле или что там у него. А пока будет БИЗНЕС - будут подсаживать. Не будет заработка - будет индифферентное отношение, как у непьющего к алкоголю. Вот так.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа сегодняшний день в Украине насчитывается 346 тысяч инъекционных наркоманов, - Минздрав
 
 
 
 
 
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