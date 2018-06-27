 На сегодняшний день в Украине насчитывается 346 тысяч инъекционных наркоманов, - Минздрав

Об этом на брифинге, посвященном акции по противодействию распространению наркотиков, сказала начальник сектора заместительной терапии государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Ирина Иванчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день, по оценочным данным, в Украине насчитывается 346 тысяч лиц, которые употребляют наркотические вещества инъекционно - это опиоиды или стимуляторы. Преимущественно это молодые люди трудоспособного возраста, и большинство из них уже имеют синдром зависимости от этих веществ. В то же время мы понимаем, что в течение последних лет в Украине происходит изменение наркосцены, появляются новые психоактивные вещества с разными путями употребления, поэтому количество лиц, которые употребляют наркотические вещества неинъекционным путем, пока неизвестно", - сказала Иванчук.

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Она отметила, что употребление наркотиков напрямую связано с распространением таких болезней, как ВИЧ/СПИД, гепатиты В и С, инфекций, передающихся половым путем. По словам эксперта, связь в этом случае обусловлена использованием нестерильных инструментов при иньекционнном употреблении, а также опасными сексуальными практиками, которые распространены у наркозависимой молодежи, в частности употребление наркотиков во время секса.

По ее убеждению, сейчас важно предупреждать также и негативные последствия употребления наркотиков, поэтому необходимо обеспечить доступ к программам профилактики, доступа молодежи к презервативам, диагностике ВИЧ и лечению, которое доказало свою эффективность.

Как отметила на брифинге психолог Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Оксана Придатко, употребление наркотиков имеет и социально-психологические последствия.

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"Существенно нарушаются функции, которые нужны для обучения молодого человека. Возникают ситуации, когда родители забирают детей из учебных заведений или переводят их в более простые, чтобы ребенок мог закончить образование. Когда ребенок начинает употреблять такие наркотические средства, как амфетамины, марихуану или соли, ребенку трудно учиться", - сказала Придатко.

Психолог подчеркнула, что родители должны знать о признаках употребления наркотиков, и это не только какие-то клинические проявления, как расширенные зрачки или изменения в кожном покрове. По ее словам, родители должны обратить внимание и на то, с кем их ребенок общается, сколько времени находится вне дома, не пропадают ли из дома ценные вещи и деньги и тому подобное.