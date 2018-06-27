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 Политика Украины
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Все про:Россия (69760) Ягланд (65) политзаключенные (845) Сенцов (608)

 "Я не собираюсь сдаваться", - Ягланд заявил, что его не остановит отказ Кремля освободить Сенцова

Совет Европы намерен продолжать работу по освобождению украинских политзаключенных в РФ и видит одним из методов деэскалации конфликта между Украиной и Россией обмен заключенными с обеих сторон.

Об этом генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мне кажется, что пришло время передать обеим сторонам следующие тезисы: что необходимо прекратить эскалацию напряженности, и одним из методов деэскалации было бы освобождение заключенных и в дальнейшем - обмен заключенными. В первую очередь, этот вопрос я поднимал (в ходе визита в Москву – ред.) в связи с господином Сенцовым, но также говорил о ситуации по всем остальным заключенным с обеих сторон. Я буду продолжать эту работу", - сказал генсек, отвечая на вопрос представителя украинской делегации Алексея Гончаренко.

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При этом Ягланд сказал, что не знает об отказе Кремля на его письмо президенту России с призывом освободить Олега Сенцова из гуманитарных соображений.

"Я не собираюсь сдаваться. Потому что мне кажется очень важным, чтобы две стороны предпринимали усилия для снижения напряженности, чтобы прекратить любую форму военных действий, будь то на словах или при помощи оружия, или гибридные войны", - сказал генсек.

Он также подчеркнул, что нынешние встречи и контакты с участием омбудсменов России и Украины происходят по его инициативе.

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Напомним, 20 июня Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом Российской Федерации, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой.

По словам замгенсекретаря СЕ Даниэля Гольтгена, во время переговоров с В.Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных он не поднимал.

Ягланд заявил после встречи с Москальковой, что осужденный в РФ Сенцов должен быть помилован по гуманитарным основаниям.

"Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Ягланд.

"Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал тогда Ягланд.

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В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не намерена освобождать Сенцова по просьбе Ягланда, поскольку письмо генсека СЕ не является основанием для каких-либо действий.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3073664
 
   
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Этот прорашисткий персонаж так важно надувается! Показывает Парламенту что он типа "не жрёт" с руки кремлядей.
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"Ольгинские" кремлеботы - калоеды и жрут г***о.
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ему дали по носу и показали, что мордор не признает ни кого и ничего. Тем хуже для ботоксного царства.
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"По словам замгенсекретаря СЕ Даниэля Гольтгена, во время переговоров с В.Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных он не поднимал.Источник:https://censor.net.ua/n3073664"

тут треба розуміти, що мова про ягланда їде !
тобто, дійсно, шо воно робило в масквабаді?
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Письмо для отмазки, а так инструкции, согласовывал план действий, ну и бабло!
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По вопросам продвижения северного потока ездил.
Это коммерческий проект.
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так воно за газпромовськими) грошенятами їздило), а Сенцов це прикриття?
молодец, діло шредера) живе і проростає баблом, кацяпьким!
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Я не в суде,его действия и высказывания говорят об этом.Гугл вам в помощь.
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поміняє Сенцова на допуск кацапів до засідань в пасє)
може це і варіант, адже хуйло теж щось хоче за Олега!
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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества. Источник: https://censor.net.ua/n3073664\\\\\\\\\\\\\\

Надо:
\\\\\\\\Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима "за создание на территории полуострова террористического сообщества".\\\\\\

Какой мужественный Ягланд. Этот смелый мужик может даже 10000000 евро не испугаться но принять с отвращением. Будет т90 обстреливать ваш совет безопасности, или что там, тоже "не сдашься" а только "призывать будешь"? Призывай-не призывай, все равно получишь х@й)
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только санкции, больше, больше и больше
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https://strana.ua/news/148708-oleh-sentsov-voennyj-v-kieve-zajavil-chto-perevozil-vzryvchatku-v-krym.html
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Больше всего раздражает вот это его: "...Очень важно, чтобы две стороны предпринимали усилия для снижения напряжённости...".
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Ягланд, почитай Солженицина и всё поймёшь:

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Знаменитый террорист 20 века ,Секретный агент немецкого "Штази" и КГБ СССр, Ильич Рамирес Санчес,он же Карлос-Шакал,отбывающий пожизненное заключение во французской центральной тюрьме "Пуасси" подал на имя Плешивого Педофила прошение помочь в досрочном его освобождении.
"Спалил" Плешивого по полному тарифу... "Я не збираюся здаватися", - Ягланд заявив, що його не зупинить відмова Кремля звільнити Сенцова - Цензор.НЕТ 8188
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Сенцов и Карлос - шакал, террористы...,кинорежиссер и профессиональный убийца подготовленный москальскими ублюдками...,Грани Добра и Зла....
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Место в палате психдиспансера освободилось специально для Ягланда
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Унизительно для генсека Совета Европы ездить в москву к плешивому царьку с просьбой освободить Сенцова и получить отказ
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Мне кажется шо эти все Ягланды,Путины,Порошенки играют большей спектакль.
Цель-захват власти на территории Руси серо-водоробными.
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ты шапочку из фольги одень кацап - тебе поможет от рептилоидов...)))
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пусть в знак протеста станет перед хуйлом на колени...
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петицию не забыли подписать?
11 тысяч всего подписей, а нужно 100 тысяч
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я не собираюсь сдаваться", - Ягланд заявил, что его не остановит отказ Кремля освободить Сенцова
 
 
 
 
 
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