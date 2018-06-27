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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здравоохранение (213) медицина (1614) Минздрав (1620) реформы (3030) Супрун Ульяна (304)

 10 млн украинцев подписали декларации с врачами, - Супрун

Количество украинцев, которые заключили декларацию с врачом первичного звена, составляет 10 миллионов.

Об этом и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"10 миллионов украинцев выбрали своих врачей! Это прежде всего жители тех областей, городов и сел, которые хорошо подготовились к трансформации системы здравоохранения. Области-чемпионы кампании, которые выбирали врачей активнее всего, - это Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черновицкая и Житомирская. Впрочем, кампания движется неравномерно. Находясь в одинаковых условиях с другими регионами, Сумская, Закарпатская, Черкасская, и Одесская области очень отстают. К 2019 году все государственные или коммунальные медучреждения первички должны перейти на новую модель финансирования, а значит подняться к новым стандартам предоставления услуг", - написала Супрун.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом, - Супрун

10 млн украинцев подписали декларации с врачами, - Супрун 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073663
 
   
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Это не верная информация....50 миллионов..............
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пока 10 000 000 подписывало, то 1 000 000 умерло от ентай укрмедициныю

Не могут купить 5 штук вакцин от ботуизма на всю страну.

Нэт дэнэг на 5 вакцин.
Недавно умер чел - отравился мясом, не было вакцины.

Ну и спасли пару чел - родственники купили вакцину в расии.

Дебилы.
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как в России? это ж что получается, врага спонсируем?
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или сдохнуть или купить в расии.

еще от змей нет вакцин - ни одной нет.

на всю страну.
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лучше сдохнуть чем покупать расейскую вакцину...
хотя использовать расейскую отраву это то же самое что в скором времени сдохнуть.
10 млн українців підписали декларації з лікарями, - Супрун - Цензор.НЕТ 1117
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На покупку 5 вакцин бумаги надо полгода готовить, видно связываться нет желающих.
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Супрун тебе только в ОБСЕ идти счетоводом, больше ты ни на что не годишься.
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Ну как же она папуасов , граждан Украины учит как руки мыть, зубы чистить, что на холодном можно сидеть и флюрографии не нужны(иди туберкулёзом заражай в общепит, детские заведения), как здороваться.............У этой , нуждающейся в псих лечении особи ещё много Идей и Рехформ.
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Среди моих знакомых нет подписавших декларацию...
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Гыгыгы, ясен пень, ты же в расейской америке живешь. Как там погода в питере?
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Еще посоветуй своим детям, родственникам и знакомым не мыть руки , не делать прививки, переходить дорогу на красный свет, стоять под стрелой и тд. Естественный отбор- великое дело.
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Как по мне, так это провал. 25% подписало, а 75% общества проигрнорировало!
В чем стало лучше обслуживание? Какие то бюрократические решения, которые просто гоняют людей с бумажками возиться, а не направленны на улучшение лечения.
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Рефома медицины начинается только с 1го июля...ОФИЦИАЛЬНО...
То что столько подписалось по декларациям это черновая работа...Мало того- многие и не знают что нужно подписывать декларацию...
Кр мне приходят с круглыми глазами и говорят что они даже не знали что нужно подписаться...думая что раз они один раз были у врача 2 года назад то они уже зарегистрированы....
Идея реформы интересна не только докторам но и пациентам....Но на жаль у многих пациентов так и врачей будет ломка...Ломка по вызовам (их не будет) (не путайте со скорыми) Не будет выписка на анализы- только по показаниям а не "хочу сдать а то у меня в мошонке зачесалось"
И многое другое....
Лучше обслуживание? Будет- не сразу Рим строился))
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И самое главное- этому противостоит медицинская мафия в лице бахтеевых,богомольцев и многих прочих чиновников от медицины .
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были такие же дебилы как ты они о комунизме мечтали и тоже расказывали что типа не все сразу! и где те дебилы счас а где комунизм?!! так что мечтай мечтай!!
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На личности не переходил....
Но то что медицину держали в цугундере и держали в рамках советского законодательства все 27 лет- Это бесспорно...
Эта медицина что сейчас(до реформы) давно себя изжила....
Вся мировая медицина находится,по своему развитию, на 100 лет впереди чем Украинская....Просто мафия не хочет отдавать свои бразды коррупционных схем в открытое общество...
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хочешь узнать правду смотри где деньги и смотри где дети тех кто принимает решения. Так что открывай глаза смотри и включай мозги. Если ты думаешь что деньги за пациентом то у тебя диагноз иди к врачу!!
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Не только были, но и сейчас есть! И кто ж тебе доктор, коль ты поверил в коммунизм? ))
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а кто тебе доктор что ты поверил в медреформу!!
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Я отнюдь не ставлю своей целью вселить в тебя веру в медреформу, остальное смотри здесь
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Что это за подход к работе по типу ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ! работа определяется целями контролем и ответсвеностью!! в данной реформе есть токо ЦЕЛИ но ни контроля ни ответсвености нет, поэтому можно конечно надеяться что люди которые сидят у руля они святые ангелы и положат свои животы на проведение реформы и ничего не возьмут себе в карман и строго будут контролировать распределение денег и будут наказывать врачей рвачей и воров!! НО С ТАКИМ УСПЕХОМ МОЖНО ВЕРИТ И В ДОМОВЫХ!!
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Питання в тому куди?... Та на скільки сил тому каравану вистачить, доки верблюди повиздихають разом з погоничами тих самих верблюдів. Як відомо далеко не всі каравани доходили до місця призначення.
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від тебе, дурня, ніякий караван не вивезе 10 млн українців підписали декларації з лікарями, - Супрун - Цензор.НЕТ 6937
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Ти ще ляпни, що так форум вважає- як ти зазвичай ляпаєш.
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та тобі шо в лоб, шо по лбу))) Кажи-не кажи, або в очі сци - божа роса 10 млн українців підписали декларації з лікарями, - Супрун - Цензор.НЕТ 9902
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Так- мені плювати на твої і тобі подібних флуд і провокації.
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Ты прав,прям как у вас, на ресейской германии ))

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Ну і до чого тут мордор? Чи треба його тулить де треба і не треба? Тут суто наші проблеми та наші реформи. Наші керманичи та наші лікарі.
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Ти спитав- я відповів. Не суто наші проблеми- інакше Захід не надавав би нам таку допомогу.
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Яку допомогу? На що? На скільки мені відомо захід не дає гроші на медичну реформу. Та і взагалі захід грошей не дає (не враховуючи мізерні крихти), а поки вкладає в Україну. Це довгострокові кредити, а не благодійна акція. І ці кредити доведеться повертати і нам і нашим нащадкам. І цей той невеличкий мізер, (за який до речі наші хлопці сплачують своєю кровʼю стримуючи мордор на наших кордонах) якй нам вони кидають замість того, щоб виконувати свої забовʼязання по Будапештському меморандуму. Від нас тупо відкуповуються задешево. Це дрібна подачка - не більше. Та ще й подачка, яку з відсотками повертати треба.
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А шари і не має бути. І не моя проблема, що в тебе допомога лише з грошима осоціюється.
В тебе є претензії до Заходу? То Заходу їх і висловлюй.
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Це дуже схоже на злив. Я не я і хата не моя. Не за шару мова. Не треба просто бачити в західних країнах добрих "дядь" та "тьоть", які такі прямо альтруїсти, що ладні нам безоплатно допомагати. Вони прагматичні до мозку та кісток. І пер за все опікуються за свій зиск. А їхні кредити мізерна плата за те, що вони повинні були робити - виконувати зобовʼязання по гарантуванню цілісності України. Як було зазначено в будапештському меморандумі. І це не задарма. Було знищено третій за потужністю в світі ядерний арсенал. Це тобі не хухри-мухри.
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Та мені начхати, на що це тобі схоже. Як і на твої повчання.
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Це твоя постійна фраза- сказав же, спілкування з тобою мене не цікавить.
ПС. Можеш собі медаль за віртуальну перемогу на лоба приліпити.)))
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Нашо тоді в пабліках в коментарях сидіти, як спілкування не цікавить. Хіба, що копійчину заробляти. 10 млн українців підписали декларації з лікарями, - Супрун - Цензор.НЕТ 2279
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І на твої провокації теж начхати- медальку на лоба вже приліпив? То пишайся нею.)))
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И довольно успешно. Около 25% подписавших декларацию- лучшее подтверждение этому. К концу года, как и предусмотрено реформой, выйдем на 95-98%.
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Ті, хто не користуються послугами державної медицини.
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Ну выйдете и дальше что? Эдакое состояние запора при бурной работе организма? Что реально изменится для пересичного украинца?
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Ну подписали и что? Стали лекарства бесплатными и качественными? Перестали брать в больницах так называемый "благодійний внесок"? Врачи стали профессиональнее? Что собственно от этого изменилось в лучшую сторону для украинцев. Не для отдельной ее части - власть имущих (которые хотят переложить всю оплату услуг врача на конечного пациента - причем официальную оплату, а не так называемую "благодарность", которая скорее всего никуда не денется) и врачей (которым от всего этого ни холодно, ни жарко, кроме разве что бумаг добавилось оформлять), а для всех остальных украинцев.
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На все твои вопросы ищи ответы на сайте минздрава, там все расписано о медреформе. Ну в самом деле, ты же не идешь консультироваться по вопросам, например покупки недвижимости или по банковским вопросам на этот сайт .
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Я имел возможность ознакомится с различного рода материалами и от мадам Супрун в том числе. Покуда все эти т.н. "рехвормы" сферический конь в идеальном вакууме. Не более.
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По твоим постам видно что ты нифига не ознакомлен и все твои выводы ничто иное как идеальный газ из жопы сферического коня в идеальном вакууме.
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Ну вот и начался переход на личности. Да, тролльчатня?
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у меня впечатление что многие и не знают что реформа начинается с 1го июля))))
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Многим просто похер эта реформа. Люди уже привыкли решать свои проблемы самостоятельно через взятки врачам и оплату частных клиник. Теперь мадам Супрун просто это хочет узаконить. Т.е. для конечного потребителя медицинских услуг оплата оных станет официальной даже в государственной медицине. Вот собственно и все, что простому украинцу нужно знать. Плюс добавочно открывается нехилая кормушка для чиновников от медицины в виде контролируемых денежных потоков из бюджета. Для украинца в лучшую сторону нихрена не изменится. В худшую собственно тоже, хотя.... Не думаю что так называемые "благодарности" перестанут врачам давать.
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Твой высер,но то что бы улыбнул, он реально тянет на анекдот месяца. "Люди уже привыкли решать свои проблемы самостоятельно через взятки врачам и оплату частных клиник"- хотел бы я увидеть толпы пенсионеров, лечащихся в частных клиниках и постоянно дающих на лапу врачам. ))))))))))
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Если бы ты вместо того, чтобы ржать поинтересовался сколько и как "отстегивается" к примеру в онкоцентрах и кем - был бы немало удивлен. Я, к сожалению, имел в прошлом году ознакомиться и с их "тарифами" и "прейскурантами", когда жене онко диагноз поставили и назначили лечение. Так вот она и расказывала мне как бабушки последнее сбережения свои отдавали и все равно их мало оказывалось. Все родственники помогали. В отдельных случаях даже селами собирали на лечение. Добрые люди помогали. Да о чем речь - ты слепой или глухой, что не видишь и не слышишь объявления о помощи материально больным, не видишь копилки возле касс в супермаркете на помощь онкобольным детям? Смешно, бля ему. Да, есть государственная программа для онкобольных, но лекарств нет. Можешь ждать когда появятся. Если дождешься. И ты думаешь, что к примеру в данном вопросе реформа Супрун что-то изменит?
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Реформа Супрунихи направлена на то чтобы у врачей была большая зарплата но никак не на улучшения стандартов лечения, эта реформа только для врачей.
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цікаво ті хто бере з бюджету підписали, чи ті хто дає?
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никто из моих знакомых не подписывал 10 млн українців підписали декларації з лікарями, - Супрун - Цензор.НЕТ 1199
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Есть ложь, большая ложь и статистика. Чему удивляться? Вопрос риторический.
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Ура! Ще залишилось 2 ляма пенсіонерів, лям алкоголіків і лям наркоманів. Так, що скоро Супрун на 14 лямів вийде!
А коли декларації забажають підписувати ті хто оплачує цей маразам, не утриманці?
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щось забагато...
Цікаво, а скільки їх дійсно в Україні?
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так може ви одних і тих самих по десять разів порахували?
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плательщикам особо по врачам некогда ходить
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Было в городе 3 больницы, после реформы осталось 2. Город разделён речкой пополам и теперь на одной стороне 2 больницы а на другой ни одной, приходится очень далеко ездить.
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http://zi.dn.ua/news/iz-trekh-bolnits-v-konstantinovke-sozdadut-odnu_34444/

Больницы номер 2 практически нет, стационар вообще закрыт а там где были все врачи остался только 1 дежурный терапевт и все.
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а нафига вам лечится
потом пенсии захотите
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https://portal.ehealth.gov.ua/divisions.html#/map?lat=48.45399774652768&lng=37.76709336619081&zoom=12&type=AMBULANT_CLINIC&active=8ddd8db0-c3d2-4e3e-9e91-63b54392fc17
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Вся реформа затевалась с целями:
1 Перераспределить потоки, т.е. были одни пилялщики (как многии пишут мафия) стаои другие пилялщики . Для обычных граждан не вижу разницы кто там чего пиляет!! причем по новой схеме пилять можно в разы больше. Потому что раньше были органы которые деньги выделяют и были органы которые проверяют использование денег по назначению. После реформы и выделяет и проверяет один орган, прикидываете какой клондайк эльдорадо для пиляльшиков

2 Уменьшить расходы на медицину. Отсюда и слоган будем платить не за койки а типа за пациентов. Но как всегда главным будет тот кто этих пациентов считает. И будьте уверены он посчитает та как надо!!

ТАК ЧТО ДА УРА РЕФОРМЕ!!
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Печально констатировать, но не знаю ни одного врача, тем более выбирать. К терапевтам не обращался лет 15, не меньше, и что предлагает по этому поводу министр?
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министр предлагает тебе открывать кошелек и ПЛАТИТЬ ПЛАТИТЬ ПЛАТИТЬ ..... потому что по конституции у нас медицина бесплатна (любая и любого уровня так написано в конституции, но кто ее читает)
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я
и кстати не буду платить ни за типа медицину ни за типа проезд в транспорте
не хотите нормально - не получите нифига
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Ну, если за проезд в транспорте еще можно как-то поверить, что платить не будешь, то за медицину когда прижмет последнюю рубаху снимешь. Особенно, ели это, не приведи Господь, не для себя любимого а для близких родственников.
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лучше вести за границу - тут не у каво лечится
если конечно есть за что
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жду электронную форму
пусть даже разберут врачей
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины10 млн украинцев подписали декларации с врачами, - Супрун
 
 
 
 
 
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