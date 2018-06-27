 10 млн украинцев подписали декларации с врачами, - Супрун

Об этом и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"10 миллионов украинцев выбрали своих врачей! Это прежде всего жители тех областей, городов и сел, которые хорошо подготовились к трансформации системы здравоохранения. Области-чемпионы кампании, которые выбирали врачей активнее всего, - это Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черновицкая и Житомирская. Впрочем, кампания движется неравномерно. Находясь в одинаковых условиях с другими регионами, Сумская, Закарпатская, Черкасская, и Одесская области очень отстают. К 2019 году все государственные или коммунальные медучреждения первички должны перейти на новую модель финансирования, а значит подняться к новым стандартам предоставления услуг", - написала Супрун.

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