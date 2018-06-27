 10 млн украинцев подписали декларации с врачами, - Супрун

Об этом и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"10 миллионов украинцев выбрали своих врачей! Это прежде всего жители тех областей, городов и сел, которые хорошо подготовились к трансформации системы здравоохранения. Области-чемпионы кампании, которые выбирали врачей активнее всего, - это Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черновицкая и Житомирская. Впрочем, кампания движется неравномерно. Находясь в одинаковых условиях с другими регионами, Сумская, Закарпатская, Черкасская, и Одесская области очень отстают. К 2019 году все государственные или коммунальные медучреждения первички должны перейти на новую модель финансирования, а значит подняться к новым стандартам предоставления услуг", - написала Супрун.
Не могут купить 5 штук вакцин от ботуизма на всю страну.
Нэт дэнэг на 5 вакцин.
Недавно умер чел - отравился мясом, не было вакцины.
Ну и спасли пару чел - родственники купили вакцину в расии.
Дебилы.
еще от змей нет вакцин - ни одной нет.
на всю страну.
хотя использовать расейскую отраву это то же самое что в скором времени сдохнуть.
В чем стало лучше обслуживание? Какие то бюрократические решения, которые просто гоняют людей с бумажками возиться, а не направленны на улучшение лечения.
То что столько подписалось по декларациям это черновая работа...Мало того- многие и не знают что нужно подписывать декларацию...
Кр мне приходят с круглыми глазами и говорят что они даже не знали что нужно подписаться...думая что раз они один раз были у врача 2 года назад то они уже зарегистрированы....
Идея реформы интересна не только докторам но и пациентам....Но на жаль у многих пациентов так и врачей будет ломка...Ломка по вызовам (их не будет) (не путайте со скорыми) Не будет выписка на анализы- только по показаниям а не "хочу сдать а то у меня в мошонке зачесалось"
И многое другое....
Лучше обслуживание? Будет- не сразу Рим строился))
Но то что медицину держали в цугундере и держали в рамках советского законодательства все 27 лет- Это бесспорно...
Эта медицина что сейчас(до реформы) давно себя изжила....
Вся мировая медицина находится,по своему развитию, на 100 лет впереди чем Украинская....Просто мафия не хочет отдавать свои бразды коррупционных схем в открытое общество...
В тебе є претензії до Заходу? То Заходу їх і висловлюй.
ПС. Можеш собі медаль за віртуальну перемогу на лоба приліпити.)))
А коли декларації забажають підписувати ті хто оплачує цей маразам, не утриманці?
Цікаво, а скільки їх дійсно в Україні?
Больницы номер 2 практически нет, стационар вообще закрыт а там где были все врачи остался только 1 дежурный терапевт и все.
потом пенсии захотите
1 Перераспределить потоки, т.е. были одни пилялщики (как многии пишут мафия) стаои другие пилялщики . Для обычных граждан не вижу разницы кто там чего пиляет!! причем по новой схеме пилять можно в разы больше. Потому что раньше были органы которые деньги выделяют и были органы которые проверяют использование денег по назначению. После реформы и выделяет и проверяет один орган, прикидываете какой клондайк эльдорадо для пиляльшиков
2 Уменьшить расходы на медицину. Отсюда и слоган будем платить не за койки а типа за пациентов. Но как всегда главным будет тот кто этих пациентов считает. И будьте уверены он посчитает та как надо!!
ТАК ЧТО ДА УРА РЕФОРМЕ!!
и кстати не буду платить ни за типа медицину ни за типа проезд в транспорте
не хотите нормально - не получите нифига
если конечно есть за что
пусть даже разберут врачей