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 Трое террористов ликвидированы, еще пятеро ранены в районе проведения ООС, - разведка

В районе проведения ООС трое боевиков российских оккупационных войск были уничтожены, еще пятеро ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

По данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск были уничтожены, пятеро ранены.

Вместе с тем в штабе ООС отметили, что с начала текущих суток боевики российских оккупационных войск пять раз открывали огонь по украинским защитникам. На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное и Широкино, что на Мариупольском направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате активных боевых действий. За сутки зафиксировано 30 вражеских обстрелов, - ООС

Трое террористов ликвидированы, еще пятеро ранены в районе проведения ООС, - разведка 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073660
 
   
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гарна новина!!!
кацяпів і їх прихвостней - треба знищити!
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Новина дуже добра, але дуже шкода нашого загиблого воїна, який вартує сотні прокацапських орків...
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тоскливо взвоет рюзьге матка в болотах падмасковья
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рюзьге матка наверное уже на радостях три флакона бояры усосала...теперь есть чем кредит закрыть...
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Удобрения для нашей землицы - это хорошо.
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судя по сообщениям пресс-службы ООС, российские войска уничтожены уже раз 5...
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а вы что считаете украинских солдат не способных нанести урон врагу? орков много, а вот наши потери имеют огромное значение и каждый солдат-золотой, лучший, родной.
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То можешь показать эти сообщения про 5 раз? Или кацапав с колоборантами там всего несколько тысяч воевало?
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ЧОМУ в заголовку знову якісь терористи??? ви про що пишете, про тероризм в інших країнах, чи про кацапських вояк??? Так кого всетаки знищено???
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А де фото відео докази? Щось стецьковим пездіжем тхне як завжди до речі
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое террористов ликвидированы, еще пятеро ранены в районе проведения ООС, - разведка
 
 
 
 
 
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