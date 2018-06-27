 Трое террористов ликвидированы, еще пятеро ранены в районе проведения ООС, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

По данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск были уничтожены, пятеро ранены.

Вместе с тем в штабе ООС отметили, что с начала текущих суток боевики российских оккупационных войск пять раз открывали огонь по украинским защитникам. На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное и Широкино, что на Мариупольском направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате активных боевых действий. За сутки зафиксировано 30 вражеских обстрелов, - ООС