 Трое террористов ликвидированы, еще пятеро ранены в районе проведения ООС, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.
По данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск были уничтожены, пятеро ранены.
Вместе с тем в штабе ООС отметили, что с начала текущих суток боевики российских оккупационных войск пять раз открывали огонь по украинским защитникам. На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное и Широкино, что на Мариупольском направлении.
кацяпів і їх прихвостней - треба знищити!