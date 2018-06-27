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Все про:Россия (69760) хакер (683) киберполиция (102) Демедюк (10)

 Россия готовит масштабную кибератаку против Украины, - глава киберполиции Демедюк

Хакеры из России заражают украинские компании вредоносными программами, чтобы создать так называемые "backdoors" для масштабного скоординированного удара.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Reuters сообщил глава киберполиции Сергей Демедюк.

С начала 2018 года полиция выявила распространение различными путями вирусов, предназначенных для того, чтобы поразить Украину. К ним относятся фишинговые письма, отправленные с легитимных доменов государственных учреждений, чьи системы были взломаны, или с поддельных вебсайтов, имитирующих вебсайты реальных государственных органов, говорится в сообщении.

Полиция обнаружила, что хакеры распространяют вредоносные программы, которые разделены на различные компоненты и отправлены из разных источников, чтобы сделать их незаметными для антивирусного программного обеспечения. Попадая на одно устройство, эти блоки объединяются во вредоносную программу, сказал Демедюк.

"Анализ уже выявленного вредоносного программного обеспечения и целенаправленность их атак на Украину дают основание предполагать, что все это делается под какой-то конкретный день", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители раскрывают около 80% преступлений, связанных с кибермошенничеством, - Демедюк

Некоторые нападения ранее совпадали с большими украинскими праздниками, и Демедюк опасается, что новая атака может состояться в четверг - День Конституции - или в День независимости в августе. В прошлом году, 27 июня, Украину поразила масштабная кибератака, известная под названием NotPetya, которая охватила украинские ИТ-системы и затем распространилась по всему миру, напоминает агентство.

"Все, что мы сейчас наблюдаем, делается с такой же масштабностью, как NonPetya: с массовой поддержкой и массовым обеспечением внедрения, на высоком организационном уровне, который обычный хакер не способен сделать", - сказал глава киберполиции.

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"Это поддержка уровня государства - очень дорогая и очень синхронная. Без помощи государственных органов это невозможно. Мы сейчас говорим о Российской федерации. Все, что мы видим, все, что мы перехватили за этот период - 99 процентов следы идут из РФ", - подчеркнул Демедюк.

В то же время он отметил, что Украина сейчас лучше подготовлена ​​к тому, чтобы противостоять таким нападениям благодаря сотрудничеству с иностранными союзниками, особенно после NotPetya. Однако, некоторые украинские компании не потрудились очистить свои компьютеры после атаки NotPetya, их машины все еще заражены вирусом и могут быть использованы для нового удара, отмечает Демедюк.

"Мы до сегодняшнего дня выявляем технику и видим, что этот вирус до сих пор там есть, никто ничего не переустанавливал", - сказал руководитель киберполиции.

Он призвал глобальные компании, пережившие атаку NotPetya, поделиться с украинской киберполицией результатами своих собственных расследований.

Источник: https://censor.net.ua/n3073659
 
 
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Так вот ты где прячешься Сашко.
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У Дрищатика нова легенда, нова зарплата і новий велосипед. )))
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Ну чё за пурга. Показывают, что работают и нагоняют страху. Не пользуйтесь компами.
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#3Сегодня, 04:31Автор: ирдысНовость:

В России не все-- ватники. Просто ватного быдла там больше, чем вменяемых людей. И быдло там захватило власть, засело в Кремле и ГосДуре, при поддержке 86дегенеративных%
Такая вот хрАмасома. Лишняя
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надоели со своими страшилками
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да мне пофик, просто надоело- путин нападет
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адміни) на свято - не спати - шукати/ловити вірусняк кацяпський !!!
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Беда в том, что там не вирусняк в полном понимании данного слова. В чем и вся беда. Программы-крипторы не совсем вирусы. Во всяком случае в понимании антивирусной программы. Если в базе сигнатуры данной программы нет - никакая эвристика антивирусная не спасает.
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и мы её снова прозеваем - потому что в полицаи наняли родных и знакомых))) Росія готує масштабну кібератаку проти України, - глава кіберполіції Демедюк - Цензор.НЕТ 1243
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Нет, потому, что тот же Петя.А к примеру не совсем вирус. Это программа шифровальщик. А естественно прозеваем потому, что если сигнатура кода изменится, то никакой антивирусник его не вычислит эвристикой.
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Россия готовит кибератаку, а вы чем занимаетесь на работе, уважаемая киберполиция?
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Вони на кордонах з контрабандою "борються"!
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Да у них это постоянный отбрех на кануне праздников. Типа мы капу нажали. Правда что дальше то делать - не говорят.
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найбільше шкоди Україні приніс Petya-вірус.)))
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тока руснявым и им полезным Росія готує масштабну кібератаку проти України, - глава кіберполіції Демедюк - Цензор.НЕТ 4598.а отог сидите дома и не лазьте по чужим тырнетам.
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Не скажи. Тебе с фейкового украинского адреса к примеру фишинговое сообщение может прийти.
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Чим нижчий рейтинг шоколадного потвора - тим більше буде таких повідомлень!
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Было бы удивительно ,если бы Кремлевская Падаль этого не ДЕЛАЛА Росія готує масштабну кібератаку проти України, - глава кіберполіції Демедюк - Цензор.НЕТ 8232
Министерство Юстиции США вчера подало в Конгресс все подвиги Плешивого Педофила за 16 лет...,и Кибератаки,и Теракты и прочие Мавзолейное Гоффно КГБэшного Окурка...,всего около 1 000 документов.Конгресс в Шоке..
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Даже Гитлер меньше сделал подлости, чем это плешифое гафно.....
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КацаПсины готовят нового Индюковича на выборы 2019 года.
Но они могут и не состоятся... Росія готує масштабну кібератаку проти України, - глава кіберполіції Демедюк - Цензор.НЕТ 325
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та да...почему бы не ввести долго выпрашиваемое ими вп .и напорятся традиционно на то,за что боролись
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раися всегда готовит разнообразные подлости и это будет длится десятилетиями. Переломить ситуацию могли бы реформы, которых нет. Только не пойте мне про рехвормы судов и полиции
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реформы есть....тока они не для того,шоб ломать-а шоб строить
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Демедюк рассказывает страхи чтобы увеличить финансирование?
Вот только зачем им больше денег?
Киберполиция пишет антивирусы? Росія готує масштабну кібератаку проти України, - глава кіберполіції Демедюк - Цензор.НЕТ 3755
Как раз деньги на борьбу с этими ужасами нужно выделять производителям антивирусного ПО.
А киберполицейским хватит тех зарплат и льгот которые уже есть.
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да им их много - урезать и подкарнать всякие наЕбу
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Так и я ж шучу: "Рассея своих не бросает!" Росія готує масштабну кібератаку проти України, - глава кіберполіції Демедюк - Цензор.НЕТ 8372
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А навіщо? Якщо пуцєну щось треба дізнатися його агент Лоліта мальдівська з радістю викладе інфу
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лык не живи - вон с трусняковыми в их мире можешь - если офшорки есть Росія готує масштабну кібератаку проти України, - глава кіберполіції Демедюк - Цензор.НЕТ 6491
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Да,правительства всех стран любит нагнать ужасу,шоб электлрат их боготворил,и
думал шо они наши спасители.
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Если параша готовит атаку против нас, почему "наша" долбанная власть не готовит атаку против параши? Потушите хоть раз машкву и питер, чтоб хуйло задумался - а на хуя оно ему надо?
Кстати подобные мои предложения админы часто банят. Кто в курсе почему?
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Потому, что для того, чтобы вирусные атака делать мало быть родственником нужных высокопоставленных людей. Мозги для этого нужны. Росія готує масштабну кібератаку проти України, - глава кіберполіції Демедюк - Цензор.НЕТ 4843 Машинке похер чей ты племянник. Как-то так.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия готовит масштабную кибератаку против Украины, - глава киберполиции Демедюк
 
 
 
 
 
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