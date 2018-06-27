 Россия готовит масштабную кибератаку против Украины, - глава киберполиции Демедюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Reuters сообщил глава киберполиции Сергей Демедюк.
С начала 2018 года полиция выявила распространение различными путями вирусов, предназначенных для того, чтобы поразить Украину. К ним относятся фишинговые письма, отправленные с легитимных доменов государственных учреждений, чьи системы были взломаны, или с поддельных вебсайтов, имитирующих вебсайты реальных государственных органов, говорится в сообщении.
Полиция обнаружила, что хакеры распространяют вредоносные программы, которые разделены на различные компоненты и отправлены из разных источников, чтобы сделать их незаметными для антивирусного программного обеспечения. Попадая на одно устройство, эти блоки объединяются во вредоносную программу, сказал Демедюк.
"Анализ уже выявленного вредоносного программного обеспечения и целенаправленность их атак на Украину дают основание предполагать, что все это делается под какой-то конкретный день", - сказал он.
Некоторые нападения ранее совпадали с большими украинскими праздниками, и Демедюк опасается, что новая атака может состояться в четверг - День Конституции - или в День независимости в августе. В прошлом году, 27 июня, Украину поразила масштабная кибератака, известная под названием NotPetya, которая охватила украинские ИТ-системы и затем распространилась по всему миру, напоминает агентство.
"Все, что мы сейчас наблюдаем, делается с такой же масштабностью, как NonPetya: с массовой поддержкой и массовым обеспечением внедрения, на высоком организационном уровне, который обычный хакер не способен сделать", - сказал глава киберполиции.
"Это поддержка уровня государства - очень дорогая и очень синхронная. Без помощи государственных органов это невозможно. Мы сейчас говорим о Российской федерации. Все, что мы видим, все, что мы перехватили за этот период - 99 процентов следы идут из РФ", - подчеркнул Демедюк.
В то же время он отметил, что Украина сейчас лучше подготовлена к тому, чтобы противостоять таким нападениям благодаря сотрудничеству с иностранными союзниками, особенно после NotPetya. Однако, некоторые украинские компании не потрудились очистить свои компьютеры после атаки NotPetya, их машины все еще заражены вирусом и могут быть использованы для нового удара, отмечает Демедюк.
"Мы до сегодняшнего дня выявляем технику и видим, что этот вирус до сих пор там есть, никто ничего не переустанавливал", - сказал руководитель киберполиции.
Он призвал глобальные компании, пережившие атаку NotPetya, поделиться с украинской киберполицией результатами своих собственных расследований.
В России не все-- ватники. Просто ватного быдла там больше, чем вменяемых людей. И быдло там захватило власть, засело в Кремле и ГосДуре, при поддержке 86дегенеративных%
Такая вот хрАмасома. Лишняя
Министерство Юстиции США вчера подало в Конгресс все подвиги Плешивого Педофила за 16 лет...,и Кибератаки,и Теракты и прочие Мавзолейное Гоффно КГБэшного Окурка...,всего около 1 000 документов.Конгресс в Шоке..
Но они могут и не состоятся...
Вот только зачем им больше денег?
Киберполиция пишет антивирусы?
Как раз деньги на борьбу с этими ужасами нужно выделять производителям антивирусного ПО.
А киберполицейским хватит тех зарплат и льгот которые уже есть.
думал шо они наши спасители.
Кстати подобные мои предложения админы часто банят. Кто в курсе почему?