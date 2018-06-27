 Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате активных боевых действий. За сутки зафиксировано 30 вражеских обстрелов, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, российские оккупационные войска 30 раз осуществили прицельный огонь по позициям украинских сил, 11 из которых - из вооружения, которое должно быть отведено на определенные минскими договоренностями расстояния.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - сказано в сообщении.

Так, на луганском направлении горячее было в районе населенного пункта Крымское. Там противник вел огонь по позициям украинских сил из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. А по защитникам Новотошковского противник применил артиллерийские системы калибром 122 мм. Также вражеская активность наблюдалась возле населенных пунктов Зайцево, Южное, Троицкое, Екатериновка, Майорское и Орехово.

На донецком направлении противник применил по защитникам Марьинки 82-мм миномет, подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Также там зафиксирована работа снайпера. Под прицельным огнем находились также защитники Авдеевки, Новоселовки Вторая и Песков.

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На мариупольском направлении российские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, противник обстреливал позиции украинских сил в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Пищевик, Широкино и Старогнатовка.

"В результате активных боевых действий один наш защитник погиб и двое ранены", - сообщили в пресс-службе ООС.