 Фриланд и Могерини перед конференцией в Копенгагене поговорили о прогрессе реформ в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в МИД Канады.
"Министр и Высокий представитель Могерини обсудили вопросы общего беспокойства, такие как: кризис рохинджа в Мьянме, важность Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы, дело Мариам Момбейни и конференцию о прогрессе реформ в Украине", - сообщили в МИД.
Фриланд и Могерини также приняли участие в трехстороннем обеде вместе с Еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем во время которого "подтвердили необходимость сохранения и восстановления основанного на правилах международного порядка, в том числе в торговле".
"Министр и представители ЕС выразили свою приверженность продолжению сотрудничества в защите и продвижении общих интересов и ценностей, таких как демократия и права человека, в том числе и гендерному равенству", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Канады.
Как сообщалось, главная цель конференции, которая пройдет в Копенгагене 27 июня, - ознакомить международных партнеров с достижениями Украины в проведении системных реформ, а также наметить дальнейшие направления взаимодействия и практической помощи Украине на этом пути.
Украинскую делегацию будет возглавлять премьер-министр Владимир Гройсман. Федерика Могерини вместе с Христей Фриланд и представителями десятков других стран примет в ней участие.
про "прогрес" реформ в Україні є тільки в заголовку! це є слово "поговорили" !
uaЛеонид Днепр
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uaTatyana Pomolova
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uaAлександр Alexsis
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А ты тупи дальше и лайкай Сенатору.
На вот, лучше интересное интервью посмотри
https://www.youtube.com/watch?v=y24_HdXmY_c
Ты кстати уже контракт с доктором подписал?
"Фриланд и Могерини также приняли участие в трехстороннем обеде вместе с Еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем во время которого "подтвердили необходимость сохранения и восстановления основанного на правилах международного порядка, в том числе в торговле".Источник:https://censor.net.ua/n3073657"
а далі точно ППР)))
США наполягають на змінах до фальсіфікованого закону про Антикорупційний суд - Держдепартамент(
- Та полная ж#па!
- Нужно выполнять Минск?
- Нужно вввыыполнять Миск.
Весь период Майдана антиукраинские силы вели свою работу по инфицированию Майдана зрадой. Рассказывалось, что лидеры сливают, что у них нет плана, что они жуют сопли. В результате Майдан победил во многом именно благодаря правильно выбранной стратегии лидеров, но до самого последнего дня противостояния противник не прекращал попыток перехватить управление Майданом.
На сцену лезли провокаторы, которые заводили толпу криками, что лидеры нас предали. Одним из них был некто Парасюк - КВНщик и свадьбишник, который рассказал про какую-то "его сотню" и про его погибшего друга из Львова, имя которого потом даже не смог вспомнить. "А в цей час вони! (лидеры) Йому! (януковичу) Тыснуть!!! Руку!!!" Потом стало известно, что во время выхода из Иловайска он прыгал в окоп к русским военным с криком "не стреляйте! я свой!", чему есть свидетели, давшие показания в прокуратуре. Ну, и блокада торгивли на крови под патриотичным предлогом освобождения пленных, которая нанесла удар по украинской экономике в размере 1% ВВП - его рук дело. Вот этот человек лез на сцену и пытался увести разгоряченную толпу за собой.
А вторым человеком, про которого почему-то забыли, был гнап. Он тоже выступал и усиливал обвинения Парасюка. Он цедил як "наші лідери нас зрррадили", а Кличко стоял рядом и слушал. Просто этот упырь унылый и обладает никакой харизмой, потому никому не запомнился. Но он там тоже был.
А чуть позже выяснилось, что в ющенковские времена гнап вместе с братом януковского Клименко и Арбузовым вместе разваливали штаб Нашей Украины в Донецке. Пилили бюджеты на партийную газету (которую гнап возглавлял). Подробнее описал очевидец событий Daniel Tchikin. В итоге донецкую Нашу Украину они таки развалили, после чего Клименки и Арбузов пошли в рыги, а гнап, внесший свою посильную лепту в слитие Донетчины под тотальный диктат пророссийских сил, - в борцы за светлое.
Кстати, "идет в политику" гнап совсем не в первый раз. Он так пафосно это объявил, что создается такое впечатление. Но, на самом деле, он уже был в 2006-м году в первой десятке списка донецкой "Нашей Украины". Те выборы они благополучно слили с 1,4%. То есть он уже "шел в политику". Теперь опять идет.
После Майдана деятельность гнапа характеризуется теми же попытками развалить демократические силы, только теперь во всеукраинских масштабах. Благополучно похоронена тема найденных в януковском Межигорье документов, на которой пиарился гнап после победы Майдана. Но так как дима в целом бездарный, на этом поприще он отметился только громкой "историей века" о панамском апшоре Порошенко с 4 тыс долларов (у долларового миллиардера!). При этом антикоррупционер понимал никчемность обвинений, поэтому, как заправский режиссер российской пропаганды, попытался усилить их за счет параллелей с погибшими в Иловайске. "Поки наші хлопці гинули Порошенко робив оффшор". Этот прием отлично показывает моральные качества человека, готового манипулировать нашими святынями в своих целях.
Но в итоге ему сделали репутацию правдоруба и борца - в основном СМИ олигархов и СМИ, подконтрольные рашке. Например, вот страна.юа посвятила походу в политику какого-то никта огромную страницу. Издание светы крюковой восторженно объявляет, что пост димы "набрал несколько тысяч лайков и репостов". Цитирует хвалебные отзывы других псевдо-борцов из этой же тусовки. Сама подельница гужвы - крюкова также всячески расхваливает подельника арбузова и клименко - гнапа, и поддерживает его решение: "Грустное и ожидаемое заявление Дмитрия Гнапа о том, что он покидает журналистику и уходит в политику. Грустное, потому что Дима был хорошим журналистом. Въедливым. Принципиальным. Самовдохновляющимся. Талантливым…" (целиком с мироточащей светой можно ознакомиться на скрине). Прям удивительная любовь пророссийского пропагандиста к майданному демократу. Воистину, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. В прочем это не удивительно, если знать, что это одна банда врагов Украины.
Таким образом, что мы имеем.
Следующие выборы станут переломным моментом, когда вся мразь и грязь москвы попытается снова проникнуть во власть. Но теперь они маскируются под "демократов, новую поросль и антикоррупционеров".
Пророссийские идеи в Украине ныне дискредитированы. Развернуть и отменить проевропейский проукраинский курс Украины, выступая с пророссийских позиций, нельзя. Потому они надевают маски. Каждый из крупных российских резидентов - григоришин, медведчук, новинский, гужва и т.д. - имеет здесь пул своей агентуры. И все они маскируются под антикоррупционеров или противников власти. Но, на самом деле, они против украинских квот для ТВ и радио, они против НАТО, они против военных, на костях которых готовы плясать ради усиления своих фейковых сюжетов. Отличный пример этих антикоррупционных расследователей - это зашкварившийся последним "расследователь" дубинский.
Антикоррупционная истерия - это отмычка против проевропейского курса.
Именно так московская агентура смогла вживить во власть в Молдове вирус Додона. И теперь антикоррупционер Додон, ставший президентом, выступает против НАТО и даже против резолюции ООН о выводе войск РФ из Приднестровья. Вдумайтесь: президент называет вывод войск оккупанта из своей страны "очередным антироссийским демаршем". Именно на волне раздутой борьбы с коррупцией он проник во власть.
Та же технология применяется и против Украины.
Их задача - сместить реально проевропейскую власть. А если не удастся сместить полностью, то внедрить в ее структуру побольше вот таких додонов, которые инфицируют ее склоками и конфликтами, и если не развернут, то просто парализуют движение Украины.
Так что только от тебя, гражданин, зависит - рассмотришь ты это или нет. Не говори потом, что тебя не предупреждали."
или в то же место своему иальдивскому камандующему.
Хорошо известному, в отличие от тебя.
Особенно на протяжении последних 4 лет.
И пабеды своейтаничерновол - падружки пашинского туда же хасунь.
правильнопабедившим мальдивским камандующим.
Ну и сейшельского не забкдь.
Вместе с его жынкой 3-го тщалетия.
пьм кофэ в на банковой,
заедаем 144 мальдивскими рехвормами .
3 квітня 2016 р. ·
Раз у нас тут неделя компромата - то добавлю и я.
Жил-был город по имени Донецк. А в нём - внезапно, но факт - местная ячейка партии "Наша Украина". Во главе с покойным и незабвенным Антоном Клименко. А также с его родным братом Александром Клименко и их верным другом-банкиром Сергеем Арбузовым. Не правда ли, славные парни!
А ещё у Антона Клименко был заместитель, второй (или всё-таки третий?) номер избирательного списка по имени Дима - вроде как журналист. И именно Дима-журналист создал и формально возглавил агитационную газету "Нашей Украины" в Донецкой области по имени "Восточный Телеграф".
Фактически, конечно, он просто сидел на раздаче денег - а СМИ выпускали специалисты-аутсорсеры. В частности, команда одного областного еженедельника, где Ваш покорный слуга на тот момент работал. Причём Дима, надо отдать ему должное, не жадничал. Замредактора еженедельника - фактический руководитель "Восточного Телеграфа" - получал порядка тысячи долларов в месяц (в 2005-2006 годах это было ой как немало!), а журналистский гонорар в агит-газете был вдвое больше, чем в еженедельнике.
Трудно сказать, сколько денег списывал на редакцию "Восточного Телеграфа" и клал в карман журналист по имени Дима, но, полагаю, немало. Потому, что один только тираж газетки составлял 300 тысяч (sic!) экземпляров - разумеется, тираж номинальный, который фигурировал в финансовых отчётах. В реальности же, сами понимаете, хорошо, если на всю область выпускалось хотя бы тысяч 10-15.
Ещё одна пикантная подробность: замредактора еженедельника (тот, что получал 1000 у.е.) был самый натуральный сталинист, люто ненавидел Ющенко и его партию, а когда я спрашивал у него, почему же он тогда работает на "оранжевых", говорил мне так: "Я на них не работаю, я помогаю разорить и развалить их проклятую партию".
Так или иначе, но "Наша Украина" стараниями Клименко и его команды пролетела мимо местных советов, журналист Дима и мой замредактора подбили кассу, пожали руки и разошлись.
И всё бы ничего - кто из нас без греха. Но буквально несколько дней назад я увидел слегка возмужавшего и не слегка поправившегося Диму-журналиста, который обещал "сенсационные разоблачения" ныне действующего главы государства. Вот так вот - не больше, и не меньше. Как говорится: "а судьи - кто?"
Десять лет назад Дима в команде с братьями Клименко и Арбузовым принял участие в распиле партийных средств и развале донецкой "Нашей Украины". В сущности, он внёс свой, небольшой, но заметный, вклад в крах демократических сил в Донбассе. А крах демократических сил в Донбассе в дальнейшем обусловил тотальный диктат Партии Регионов и, в конечном итоге, появление "ДНР". То есть, на Диме-журналисте лежит пусть крошечная, но доля ответственности за нынешнюю ситуацию.
Но о чём это я? Где ответственность - а где "честная журналистика"? Восточные телеграфисты по-прежнему отстукивают свои срамные депеши. В конце концов, хоть Антон Клименко и погиб, но его брат Александр и друг Арбузов ещё живы и, судя по всему, здоровы. Интересно, общается ли со своими бывшими соратниками по партии Дима-журналист? Ведь всем известно: главное в жизни человека - это Семья...
В рейтинге SIPRI за 2015 год наша страна заняла 9 место Украина по итогам 2011-2015 годов вошла в топ-10 крупнейших экспортеров вооружений. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2015 год. Согласно данным отчета, на протяжении указанного периода доля Украины в глобальном экспорте оружия составляла 2,6%. Сейчас Украина занимает 9 место в рейтинге после Италии. Кроме того, эксперты подсчитали, что за последние 5 лет объем торговли оружием увеличился на 14% по сравнению с предыдущим пятилетием. В пятерку лидеров вошли США, Россия, Китай, Франция и Германия, на которых приходится 74% всего объема. В свою очередь, Китай является не только одним из крупнейших экспортеров, но и импортером оружия, уступая по объемам закупок только Индии и Саудовской Аравии. Суммарные "военные" затраты мира в 2015 году составили 1,676 трлн долларов (на 1% больше, чем в 2014 году) и составили 2,3% мирового ВВП.
А больше оправданий то и не найти .Вот закончится война , тогда мы сразу Сингапур перегоним.