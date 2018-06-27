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Все про:Киев (16085) прокуратура (3186) рестораны (146) пистолет (30)

 Владелец киевского ресторана, застреливший клиента, арестован на два месяца, - прокуратура

Оболонский районный суд Киева арестовал владельца кафе по подозрению в убийстве клиента в Оболонском районе Киева.

"Оболонскому стрелку избрана мера пресечения: содержание под стражей без залога сроком на 2 месяца. Соответствующее ходатайство Киевской местной прокуратуры N5 сегодня удовлетворил районный суд Киева", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение в Facebook пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец.

Владелец киевского ресторана, застреливший клиента, арестован на два месяца, - прокуратура 01

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Ранее правоохранители сообщили 60-летнему мужчине о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 23 июня между ним и посетителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина достал пистолет и 8 раз выстрелил в сторону своих обидчиков. Один молодой человек погиб на месте, его товарищ получил тяжелое ранение груди и сейчас находится в больнице. 

Источник: https://censor.net.ua/n3073656
 
 
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Жалко что не рассказывают при каких обстоятельствах и кто покойный был.
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