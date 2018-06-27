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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:имущество (254) Киев (16085) суд (21051) Колобов (89)

 Суд отменил арест имущества и вкладов экс-министра финансов Колобова

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство адвоката бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова Юлии Степаненко и отменил арест имущества экс-министра.

В определении суда, принятого 3 мая и обнародованного 21 июня на сайте Единого реестра судебных решений, в частности, указано, что 21 февраля 2018 года Ю.Колобов был освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), а уголовное производство, открытое по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой), а затем переквалифицированное по ч. 2 ст. 367, было закрыто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Адвокат ходатайствовала об отмене ареста на имущество Ю.Колобова ввиду закрытия дела в отношении. Суд удовлетворил ее ходатайство и отменил арест дома площадью 512,4 кв.м, денежных средств на счетах в четырех банках и двух земельных участков в пгт Козин Обуховского района Киевской области.

Напомним, Печерский райсуд Киева 21 февраля 2018 года удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и освободил от уголовной ответственности Ю.Колобова в связи с истечением срока давности.

Ю.Колобов был министром финансов Украины с 28 февраля 2012 года до 27 февраля 2014 года. Его подозревали в растрате 220 млн грн, выделенных на строительство телекоммуникационной сети специального назначения (ч.5 ст.191 УК Украины).

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Ю.Колобов был арестован в курортном городке Альтеа в автономной области Валенсия (Испания) в начале марта 2015 года. В сентябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил возможности подписания соглашения со следствием Ю.Колобовым, который находился в Испании.

13 мая 2017 года Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Ю.Колобова.

Источник: https://censor.net.ua/n3073655
 
 
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Печерский суд...самый гуманный суд в Украине .чувак просто останется без 2-х участков под Козином-но будет свободен... и с бабками...Суд отменил арест имущества и вкладов экс-министра финансов Колобова - Цензор.НЕТ 1605
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Попросил и суд согласился ? Какой хороший суд.Как он защищает права и имущество уркаинских подонков!!!
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И ведь специально давность дотянули. Теперь ОБЯЗАНЫ СЕСТЬ те, кто этим делом занимался с самого начала, всю цепочку НА НАРЫ... и судей тоже
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ПОДОНКИ ((((((((
Еще и за суд государство будет должно ...
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Янукович, вернись!
Всё так, как и при тебе было!
Порешали, отстегнули, руки пожали.
Можно воровать дальше!
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И все судьи прошли ДОБРОЧЕСТНОСТЬ((((( Какая же в ж.пу у них доброчестность???? Реформа (((( МЕРТВОРОЖДЕННАЯ ((((
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Чудесные , судебные реХформы пЯтраЛекееча в действии !
Скоты.
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После дела Гонтаревой, это уже вторая переможища только за сегодня! Ура, товарищи!
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Прелесть..Печерский суд..И самое прикольное,что с ним вот нихеоа нельзя сделать!!Война все это херня,фронт,потери,а вот с этими пидарастизм,ну никак нельзя ничего решить!!Просто пи..ц!Да Путин им уже по три звёзды героя расеи должен дать!
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ссуки в мантіях...на сьогодняшній день гнійний монстр в законі, що іменем України вершить беззаконня, чхаючи і на всіх і на вся під прикриттям "закону"....Щоб там не казали про поліцію та прокуратуру, але вони затримують пачками злодіїв, яких "феміда" такими ж пачками й відпускає за хабарі....крім роботяг або невеличких службовців, хто не в змозі дати хабаря...таким ці злодюги в мантіях виносять вироки...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд отменил арест имущества и вкладов экс-министра финансов Колобова
 
 
 
 
 
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