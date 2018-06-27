 Украина призывает все государства ОБСЕ усилить давление на Россию для освобождения удерживаемых украинцев, - Макеев

Об этом заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мы призываем все государства ОБСЕ усилить политико-дипломатическое давление на Россию, чтобы добиться немедленного и безусловного освобождения этих людей (удерживаемых Россией. - Ред.), среди которых Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко и многие другие. Они нуждаются в нашей сильной солидарности и поддержке, чтобы противостоять репрессиям и стремиться к справедливости и свободе", - сказал он на специальной сессии по Украине в рамках ежегодной конференции ОБСЕ.

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Напомним, в Вене 26 июня прошла специальная сессия по Украине в рамках Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору вопросов безопасности.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года. 15 июня Балуху стало плохо в здании "суда". Приехала скорая помощь, врачи сделали укол​ Балуху, однако состояние его здоровья не улучшилось.