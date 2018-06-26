 Попытки возвращения России в ПАСЕ завершились ничем, но опасность остается, - Арьев

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, в Facebook написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Как я и говорил ранее, аd hoc комитет ПАСЕ, от которого РФ надеялась скорейшего возвращения в Ассамблею, закончился ничем. Россию не вернули! Однако, опасность остается - все предложения, в том числе требования РФ, направили в бюро ПАСЕ, которое будет решать, что с этим всем делать. Далее может быть длинная процедура подготовки докладов. Все решится голосованием в зале ПАСЕ не раньше чем через полгода. Еще поборемся!" - сообщил он.

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Отметим, что заседание Бюро ПАСЕ состоится в пятницу, 29 июня.

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Напомним, на зимней сессии ПАСЕ украинской стороне удалось воспрепятствовать реализации инициативы возвращения российской делегации.

3 апреля в Страсбурге стартовала следующая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На второй день ПАСЕ приняла решение о признании России фактически контролирующей территории Донбасса.