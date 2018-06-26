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Все про:Арьев (504) ПАСЕ (1191) Россия (69748)

 Попытки возвращения России в ПАСЕ завершились ничем, но опасность остается, - Арьев

Ad hoc комитет ПАСЕ был создан в декабре прошлого года фактически с целью помочь российской делегации вернуться в ПАСЕ, но он так и не принял решение.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, в Facebook написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Как я и говорил ранее, аd hoc комитет ПАСЕ, от которого РФ надеялась скорейшего возвращения в Ассамблею, закончился ничем. Россию не вернули! Однако, опасность остается - все предложения, в том числе требования РФ, направили в бюро ПАСЕ, которое будет решать, что с этим всем делать. Далее может быть длинная процедура подготовки докладов. Все решится голосованием в зале ПАСЕ не раньше чем через полгода. Еще поборемся!" - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юнкер пообещал, что санкции с России не снимут до деоккупации Донбасса, - Арьев

Попытки возвращения России в ПАСЕ завершились ничем, но опасность остается, - Арьев 01

Отметим, что заседание Бюро ПАСЕ состоится в пятницу, 29 июня.

Также читайте: ПАСЕ 28 июня проведет дебаты по украинским политзаключенным, - Арьев

Напомним, на зимней сессии ПАСЕ украинской стороне удалось воспрепятствовать реализации инициативы возвращения российской делегации.

3 апреля в Страсбурге стартовала следующая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На второй день ПАСЕ приняла решение о признании России фактически контролирующей территории Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3073648
 
   
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по докладу Демократического ежегодника Россиюшки матушки все очень плохо
вот ссылка для те кто знает инглишь
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/demo17.pdf

читайте и проверяйте года россичнцы
вот я проживу 62 года и буду получать пенсию полтора года , но потом я умру и отдать деньги молодому пукина
Ура товарищи
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ну а Навальный страшный на пенсии
еще хуже меня
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Якщо росію повернуть у ПАРЄ, то це буде означати ліквідацію цього органу.
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Знаменитый кремлевский террорист Ильич Рамирес Санчес отбывающий пожизненное заключение во Франции в центральной тюрьме Пуасси обратился к кремлевскому Хмырю Плешивому способствовать его досрочному освобождению.. ..
Так "спалитть" Плешивого мог только Рамирес... Попытки возвращения России в ПАСЕ завершились ничем, но опасность остается, - Арьев - Цензор.НЕТ 5521 Попытки возвращения России в ПАСЕ завершились ничем, но опасность остается, - Арьев - Цензор.НЕТ 5521
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Кстати кликуха Рамиреса "Карлос-ШАКАЛ",типа Штирлиц...
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Сдается мне он исполняет пантомиму.
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Завтра в Конгресса США званый обед с участием Дона Трампа,вопрос №1..Валим Северный поток Попытки возвращения России в ПАСЕ завершились ничем, но опасность остается, - Арьев - Цензор.НЕТ 8441КацаПсины ваши действия? Попытки возвращения России в ПАСЕ завершились ничем, но опасность остается, - Арьев - Цензор.НЕТ 9290
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на чемп по хвутболу приехало много гейропейцав Попытки возвращения России в ПАСЕ завершились ничем, но опасность остается, - Арьев - Цензор.НЕТ 7381
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Моцкальня всё сейчас начнёт отрицать !
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Попытка возврата хуйлостана в G7(8) тоже закончилась ничем,но Рыжая опасность также остается.
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Senator, то что Вы пишете всегда - шедеврально. Но не надо про гейропейцев. Затрут.
И про миграцию ни слова (в Украину первые 2 млн в 2019 направить хотят). Восторг от Ваших знаний истории и респект
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И кто же это хочет 2млн в 2019 в Украину отправить? Ссылочка будет?
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это ещё отсюда пошло. хз..
Украину заселят мигрантами в обмен на безвизовый режим с ЕС
В Минюсте Украины предлагают взять на себя квоту одной из стран ЕС на расселение мигрантов ради «безвиза»

© Иллюстрация ИА «Росбалт»

Замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Украины Сергей Петухов предложил, чтобы Украина взяла на себя квоту одной из стран ЕС на расселение мигрантов ради введения безвизового режима.
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русский,ты не понял.Я просил ссылку на СМИ,а не копипасту из руспропагандон помойки Попытки возвращения России в ПАСЕ завершились ничем, но опасность остается, - Арьев - Цензор.НЕТ 8866
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ОПАСНОСТЬ - всегда остается. Особенно для тех, кто замахнется поучаствовать на ближайших на выборах. "Новая вера рванет - ложись!"
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"шестьорку" не пустили в "семьорку".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПопытки возвращения России в ПАСЕ завершились ничем, но опасность остается, - Арьев
 
 
 
 
 
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