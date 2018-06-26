 Попытки возвращения России в ПАСЕ завершились ничем, но опасность остается, - Арьев

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, в Facebook написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Как я и говорил ранее, аd hoc комитет ПАСЕ, от которого РФ надеялась скорейшего возвращения в Ассамблею, закончился ничем. Россию не вернули! Однако, опасность остается - все предложения, в том числе требования РФ, направили в бюро ПАСЕ, которое будет решать, что с этим всем делать. Далее может быть длинная процедура подготовки докладов. Все решится голосованием в зале ПАСЕ не раньше чем через полгода. Еще поборемся!" - сообщил он.
Отметим, что заседание Бюро ПАСЕ состоится в пятницу, 29 июня.
Напомним, на зимней сессии ПАСЕ украинской стороне удалось воспрепятствовать реализации инициативы возвращения российской делегации.
3 апреля в Страсбурге стартовала следующая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На второй день ПАСЕ приняла решение о признании России фактически контролирующей территории Донбасса.
вот ссылка для те кто знает инглишь
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/demo17.pdf
читайте и проверяйте года россичнцы
вот я проживу 62 года и буду получать пенсию полтора года , но потом я умру и отдать деньги молодому пукина
Ура товарищи
еще хуже меня
Так "спалитть" Плешивого мог только Рамирес...
И про миграцию ни слова (в Украину первые 2 млн в 2019 направить хотят). Восторг от Ваших знаний истории и респект
Украину заселят мигрантами в обмен на безвизовый режим с ЕС
В Минюсте Украины предлагают взять на себя квоту одной из стран ЕС на расселение мигрантов ради «безвиза»
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Замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Украины Сергей Петухов предложил, чтобы Украина взяла на себя квоту одной из стран ЕС на расселение мигрантов ради введения безвизового режима.