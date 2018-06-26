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 Политика Украины
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Все про:кадры (457) конкурс (686) Государственное бюро расследований (122) Труба (29)

 На 700 должностей в ГБР претендует 5 тыс. кандидатов, - Труба

На 700 должностей в Государственном бюро расследований заявления подали уже более 5 тыс. претендентов.

Об этом в эфире Громадського рассказал глава ГБР Роман Труба, передает Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы привести несколько цифр, что на самом деле есть широкое видение и широкое желание принять участие в конкурсе от кандидатов. Так на 700 должностей подалось около 5 тыс. человек, это очень большое количество ", - сказал Труба.

"Такого масштаба конкурса в Украине еще не было", - отметил Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР должна остаться независимым органом, поэтому нужна поддержка гражданского общества и международных партнеров, - Труба

"До половины работников, до 40% работников которых мы выбираем, по закону, должны иметь определенный профессиональный опыт. И более 51% это могут быть люди, которые не имели опыта следственной или оперативной работы ", - уточнил директор ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/n3073647
 
 
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На 700 должностей в ГБР претендует 5 тыс. кандидатов....труба дело На 700 должностей в ГБР претендует 5 тыс. кандидатов, - Труба - Цензор.НЕТ 168
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Випередив.)) Хотів написати що заголовок звучить як анекдот. Бггг.
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Як підскавулював Яник-зек:"На рабботу тяшькую,На діла вялікиє..."Скільки трутнів у нас вже є,а скільки ще прагнуть бути трутнями.Жах.
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Та ну...там конкурс серед синів,дочок,кумів ,плємяшів,кузенів і просто "по -знайомству"...Нє...на порядок більше)))
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А де тої сучої кацапні нема?Х. їх виженеш.Хоч і скавулять,що хунта їм яйці викручує,"насільствінаукраєньєзіривіваєт" тяжко,розпинає,віру сатанатську забороняє тощо.Тримаються паразити нашої землі,як вош кожуха.
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всем претендентам ----- анализ крови на содержание сахара На 700 посад у ДБР претендує 5 тис. кандидатів, - Труба - Цензор.НЕТ 8120... кто сладенький ,тот агент мальдивской будки которого сразу гнать На 700 посад у ДБР претендує 5 тис. кандидатів, - Труба - Цензор.НЕТ 5010
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Скоріш зіскоб з язика на підтвердження факту шиКАЛалного анілінгуса в анамнезі.
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Соєвому гідранту знадобиться цілий другий термін, щоб завершити набір маріонеток по "конкурсу".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа 700 должностей в ГБР претендует 5 тыс. кандидатов, - Труба
 
 
 
 
 
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