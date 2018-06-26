 На 700 должностей в ГБР претендует 5 тыс. кандидатов, - Труба

Об этом в эфире Громадського рассказал глава ГБР Роман Труба, передает Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы привести несколько цифр, что на самом деле есть широкое видение и широкое желание принять участие в конкурсе от кандидатов. Так на 700 должностей подалось около 5 тыс. человек, это очень большое количество ", - сказал Труба.

"Такого масштаба конкурса в Украине еще не было", - отметил Труба.

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"До половины работников, до 40% работников которых мы выбираем, по закону, должны иметь определенный профессиональный опыт. И более 51% это могут быть люди, которые не имели опыта следственной или оперативной работы ", - уточнил директор ГБР.