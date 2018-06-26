 В Госдепартаменте США призвали Украину выполнить требования МВФ для получения очередного транша

Об этом заявил во вторник в Вашингтоне и.о. заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорган Эндрюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на значительные шаги Украины вперед в процессе реформирования, надо все еще много сделать", - отметил Эндрюс, комментируя позицию США перед конференцией по вопросам реформ в Украине "Двигатель перемен", которая состоится в Копенгагене.

"Выполнение требований по получению следующего транша МВФ могло бы стать одним из важнейших сигналов со стороны Украины, что она продолжает оставаться приверженной реформ", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

В этом контексте он обратил внимание, что создание Антикоррупционного суда "является одним из главных вопросов" двусторонних переговоров между Украиной и МВФ.

"Если требования МВФ будут удовлетворены, мы также будем довольны", - отметил Эндрюс.

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Кроме того, по его словам, Соединенные Штаты и другие страны Запада ожидают от Украины шагов, которые лишат "небольшую группу олигархов" экономического и политического влияния в стране, чтобы "выполнить стремление Революции Достоинства и создать лучшее будущее для Украины".

Цель конференции в Копенгагене, по его словам, заключается в том, чтобы "собрать вместе международное сообщество, заинтересованное в лучшем будущем для Украины", в том числе стран, которые делают реальные взносы в украинскую экономику, а также в процесс реформирования. Кроме того, такие мероприятия предоставляют возможность украинской стороне поделиться тем, что уже сделано и что планируется, а также иметь диалог по этим вопросам с представителями других государств о дальнейшей поддержки этих реформ.

"Все знают, что Украина начинает электоральный цикл перед выборами 2019 года, поэтому, исходя из нашего опыта, а также опыта многих других стран, мы осознаем, что выборы не создают легкого среды для имплементации реформ", - отметил представитель Госдепартамента.

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В этой связи он сообщил, что заместитель госсекретаря Джон Салливан, который возглавит делегацию США в Копенгагене, планирует провести встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным.

Представитель американского ведомства также подчеркнул, что отношения между Украиной и США является "глубокими, прочными и очень активными" и основываются на постоянных контактах, в том числе на высоком государственном уровне.

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