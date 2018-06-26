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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (822) МВФ (2551) транш (191) реформы (3026)

 В Госдепартаменте США призвали Украину выполнить требования МВФ для получения очередного транша

Соединенные Штаты призывают официальный Киев приложить еще больше усилий в выполнении требований программы МВФ для получения следующего транша.

Об этом заявил во вторник в Вашингтоне и.о. заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорган Эндрюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на значительные шаги Украины вперед в процессе реформирования, надо все еще много сделать", - отметил Эндрюс, комментируя позицию США перед конференцией по вопросам реформ в Украине "Двигатель перемен", которая состоится в Копенгагене.

"Выполнение требований по получению следующего транша МВФ могло бы стать одним из важнейших сигналов со стороны Украины, что она продолжает оставаться приверженной реформ", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

В этом контексте он обратил внимание, что создание Антикоррупционного суда "является одним из главных вопросов" двусторонних переговоров между Украиной и МВФ.

"Если требования МВФ будут удовлетворены, мы также будем довольны", - отметил Эндрюс.

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Кроме того, по его словам, Соединенные Штаты и другие страны Запада ожидают от Украины шагов, которые лишат "небольшую группу олигархов" экономического и политического влияния в стране, чтобы "выполнить стремление Революции Достоинства и создать лучшее будущее для Украины".

Цель конференции в Копенгагене, по его словам, заключается в том, чтобы "собрать вместе международное сообщество, заинтересованное в лучшем будущем для Украины", в том числе стран, которые делают реальные взносы в украинскую экономику, а также в процесс реформирования. Кроме того, такие мероприятия предоставляют возможность украинской стороне поделиться тем, что уже сделано и что планируется, а также иметь диалог по этим вопросам с представителями других государств о дальнейшей поддержки этих реформ.

"Все знают, что Украина начинает электоральный цикл перед выборами 2019 года, поэтому, исходя из нашего опыта, а также опыта многих других стран, мы осознаем, что выборы не создают легкого среды для имплементации реформ", - отметил представитель Госдепартамента.

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В этой связи он сообщил, что заместитель госсекретаря Джон Салливан, который возглавит делегацию США в Копенгагене, планирует провести встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным.

Представитель американского ведомства также подчеркнул, что отношения между Украиной и США является "глубокими, прочными и очень активными" и основываются на постоянных контактах, в том числе на высоком государственном уровне.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073645
 
   
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вы ж в курсе что промышленность может использовать добытый газ на свои нужды и хоть вообзе за него не платить?
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И где же его добывать? Добыча сосредоточена в руках государства и воровских схемотехников аля Онищенко. Да и это отдельная отрасль. Поэтому ваш пост - просто не переводимая игра слов.
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Трамп зараз чудить з митами що пересварився і з Канадою і ЕС і навіть з Китаєм. Зараз ввели зустрічні мита і продукція США подорожчає на зовнішних ринках особливо у ЕС. І вже частина виробництв оголосила о виведенні активів з Америки. Наприклад кампанія "харлі девідсон" один з лідерів по мотоциклам. Тому не треба поспішати щось виконувати особливо якщо це нашкодить країні (підвищення цін на газ в Україні)
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как же это нашкодить краини если будет больше своего газа а значит дольше налогов а значт больше денег на дороги, инфраструктуру, садики и так далее???
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будет им юля вместо пети - тупо пошлет их к чертям.
Зря они подщ Петю копают.

Таких как Петя для них больше не будет.
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хотели бы добра стране - завели бы дело на юлю. А то она прийдетс - быстро мвф нах пошлет.
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Піндоський держдеп - це філіал мвф? Кашерненько У Держдепартаменті США закликали Україну виконати вимоги МВФ для отримання чергового траншу - Цензор.НЕТ 3650
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Госдепартаменте США призвали Украину выполнить требования МВФ для получения очередного транша
 
 
 
 
 
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