 В заповеднике "София Киевская" начался сбор средств в поддержку Культурного Центра Анны Киевской и Церкви Святых Бориса и Глеба во Франции, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В тексте отмечается: "Сегодня в Национальном заповеднике "София Киевская" состоялся Первый благотворительный вечер "Анна Киевская. Новое тысячелетие" в поддержку Культурного Центра Анны Киевской и Церкви Святых Бориса и Глеба во Франции.

По моей инициативе и при поддержке Фонда Порошенко начато финансирование сооружения входа в Культурного Центра Анны Киевской в ​​помещении Храма Святых Бориса и Глеба в городе Санлис - в размере почти 5 млн гривен.

Эти исторические места напоминают нам о том, что Украина была частью Европы еще тысячи лет назад и сегодня мы снова возвращаемся в европейскую семью".

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