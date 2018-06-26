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Все про:благотворительность (259) Порошенко (15027) Франция (1953)

 В заповеднике "София Киевская" начался сбор средств в поддержку Культурного Центра Анны Киевской и Церкви Святых Бориса и Глеба во Франции, - Порошенко

26 июня в Национальном заповеднике "София Киевская" начался сбор средств для поддержки Культурного Центра Анны Киевской и Церкви Святых Бориса и Глеба во Франции.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В тексте отмечается: "Сегодня в Национальном заповеднике "София Киевская" состоялся Первый благотворительный вечер "Анна Киевская. Новое тысячелетие" в поддержку Культурного Центра Анны Киевской и Церкви Святых Бориса и Глеба во Франции.

По моей инициативе и при поддержке Фонда Порошенко начато финансирование сооружения входа в Культурного Центра Анны Киевской в ​​помещении Храма Святых Бориса и Глеба в городе Санлис - в размере почти 5 млн гривен.

Эти исторические места напоминают нам о том, что Украина была частью Европы еще тысячи лет назад и сегодня мы снова возвращаемся в европейскую семью".

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Источник: https://censor.net.ua/n3073644
 
   
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Мысленно я с президентом Порошенко. Надеюсь и вы тоже.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ заповеднике "София Киевская" начался сбор средств в поддержку Культурного Центра Анны Киевской и Церкви Святых Бориса и Глеба во Франции, - Порошенко
 
 
 
 
 
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