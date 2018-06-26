 Верховный суд размежевал понятия "таможенный контроль" и "таможенное оформление"

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда считает ошибочными доводы жалобщика, что таможенный контроль является составной частью таможенного оформления при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Украины, поскольку эти две правовые категории - таможенный контроль и таможенное оформление - отличаются по своему содержанию и представляют собой два разных процесса, которые имеют свои собственные системные характеристики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины.

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В ВСУ отмечают, что в соответствии со ст. 4 Таможенного кодекса Украины (ТК) таможенное оформление - это выполнение таможенных формальностей, необходимых для выпуска товаров, транспортных средств коммерческого назначения. Таможенный контроль - совокупность мер, осуществляемых с целью обеспечения соблюдения норм этого Кодекса, законов и других нормативно-правовых актов по вопросам государственной таможенного дела, международных договоров Украины, заключенных в установленном законом порядке.

Согласно предписаниям ст. 321 ТК, товары, транспортные средства коммерческого назначения находятся под таможенным контролем с момента его начала и до окончания, согласно с заявленным таможенным режимом. В случае вывоза товаров, транспортных средств коммерческого назначения за пределы таможенной территории Украины таможенный контроль заканчивается после осуществления их таможенного оформления и пересечения ими таможенной границы Украины, за исключением таможенных режимов, которые предусматривают пребывание под таможенным контролем в течение всего времени действия таможенного режима.

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На основании приведенных норм коллегия судей пришла к выводу, что под таможенным контролем товары, транспортные средства коммерческого назначения находятся с момента заявления таможенного режима (путем подачи таможенной декларации) до фактического пересечения ими таможенной границы Украины (получение разрешения от таможенного органа).

Таким образом, даже после завершения таможенного оформления товара, которое в этом случае было осуществлено на внутреннем таможенном посту, таможенные органы в пункте пропуска на таможенном посту уполномочены осуществлять таможенный контроль товара путем проведения предусмотренных ТК контрольно-проверочных мероприятий до фактического пересечения таким товаром таможенной границы Украины.

Вместе с тем, на основании изложенного суд кассационной инстанции отмечает, что суды первой и апелляционной инстанций при обосновании решений по ошибке исходили из того, что таможенный контроль включает также таможенное оформление, поскольку эти правовые категории не соотносятся как общее и отдельное, однако это не повлияло на правильность принятых судебных решений по данному делу.