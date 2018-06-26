 Суд продлил на 2 месяца содержание под стражей директору одесского лагеря "Виктория" Саркисяну

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Адвокат Саркисяна Игорь Карпов настаивал на домашнем аресте, но суд не счел возможным отпустить подозреваемого из СИЗО.

Также во время заседания были допрошены несовершеннолетние Ольга Задорина и Екатерина Циприанович, которые признаны потерпевшими по делу. Обе девочки на момент трагедии были воспитанницами "Адели", вместе с другими членами коллектива отдыхали в "Виктории", проживали в комнате №9, расположенной на 2-м этаже сгоревшего впоследствии деревянного корпуса.

Они рассказали, что во время пожара их разбудила худрук "Адели" Татьяна Егорова, и вместе с ней и еще одной девочкой им пришлось прыгать со 2-го этажа, так как огонь "отрезал" выход. Со слов потерпевших, в это время на улице, возле горящего здания находился один из вожатых, которого они просили о помощи, но тот не отреагировал и ушел.

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В результате прыжка из охваченного огнем корпуса Задорина получила травму позвоночника, в связи с чем пока не может танцевать, Циприанович – сильный ушиб.

Дети утверждают, что в "Виктории" инструктаж по противопожарной безопасности с ними не проводили, а водопроводная вода (в комнатах, в душе) "билась током". Кроме того, в некоторых комнатах, в том числе №11 (в ней жили погибшие дети) заедали замки.

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Адвокат Саркисяна во время заседания также опросил потерпевших. Спросил, в частности, кто "подготавливал" их к судебному заседанию, из какой ткани сшиты их костюмы для выступлений и пр.

Напоминаем, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Подозрение было объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность.

Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

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15 ноября суд дал возможность выйти под залог директору лагеря "Виктория", но уже 30 ноября апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания его под стражей без права внесения залога.

2 февраля 2018 года следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.367 УК Украины) одному из инспекторов Киевского районного отдела ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в рамках расследования дела о пожаре в одесском лагере "Виктория", во время которого погибли трое детей.

12 марта 2018 года началось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего директора детского лагеря "Виктория".

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Недавно "Цензор.НЕТ" опубликовал статью с анализом результатов за шесть месяцев расследования.

24 апреля Киевский районный суд Одессы вынес приговор Наталье Янчик (Цокур), воспитательнице детского лагеря "Виктория", ответственной за пожарную безопасность.