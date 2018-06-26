 Украинский омбудсмен может просить о встрече с Сущенко только после вступления приговора в силу, - Мосгорсуд

Об этом заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, передает Цензор.НЕТ.

"Исходя из положений Консульской конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, упомянутой в поступившем обращении Денисовой, разрешение на встречу может быть дано только консульским сотрудникам, кем уполномоченная Верховной Рады по правам человека не является", - сказала она.

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По словам пресс-секретаря, вопрос о предоставлении такого разрешения Денисовой может решаться только на общих основаниях, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса, после вступления приговора в отношении Сущенко законную силу.

Она напомнила, что сейчас приговор обжалован как самим Сущенко, так и его защитником, и в законную силу не вступил.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

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Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

18 июня омбудсмен предоставила документы в Лефортово, где содержится украинец. Но ей было отказано во встрече без объяснения причин. 26 июня она встретилась с председателем суда Фоминым, который должен был принять решение. Он отметил, что данный вопрос очень сложный и принял решение - отказать во встрече.