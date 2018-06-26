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 Политика Украины, Происшествия
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 ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении правоохранителей, препятствовавших митингам во время Майдана в Сумах

Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведению собраний и митингов в Сумах.

"Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины 25.06.2018 закончено расследование и передан в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведению собраний и митингов в г. Сумы путем безосновательного привлечения граждан, принимавших в них участие, к уголовной ответственности, их незаконного задержания", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГПУ.

Обвиняемыми проходят бывшие прокурор области и два заместителя прокурора города Сумы, прокуроры прокуратуры и следователи милиции.

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"Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 340 (незаконное препятствование организации и проведения собраний и митингов, совершенное должностным лицом), ч. 2 ст. 343 (воздействие на работника правоохранительного органа с целью принятия незаконного решения, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности), ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 371 (организация заведомо незаконного задержания лиц, совершенное в личных интересах), ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 371 (законченное покушение на незаконное содержание под стражей, совершенное в личных интересах) УК Украины", - сообщают в ГПУ.

В ведомстве отмечают, что всего в этом уголовном производстве к уголовной ответственности привлечены девять работников правоохранительных органов, продолжается расследование других фактов незаконного преследования участников протестных акций, в частности в Киеве и Черкассах.

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Напомним, все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", которое насчитывает 89 уголовных производств. По словам, руководителя Департамента специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка, в суд направлены 255 обвинительных актов, сообщено о подозрении 440 лицам, вынесен 51 приговор.

Источник: https://censor.net.ua/n3073640
 
 
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Сейчас мусора делают то-же самое,что и попередники и им ничего.....
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Так и попередникам ничего, потому и делают и будут делать.
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точно известно, что сейчас запрещено бить и жечь ментов
неизвестно с какого конкретно числа
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в сумах две калеки не пустили на митинг-судят,в Киеве расстреливали людей-департамент Горбатюка сокращают...оксюморон....
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VGOLOS.COM.UA

Соцмережі: поліція спіймала і вивезла на Донбас екс-бійця батальйону «Львів» (фото)

У соцмережах повідомляють про те, що учора, 25 червня, співробітники департаменту внутрішньої безпеки поліції Луганської області затримали і вивезли за межі Львівщ...
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VGOLOS.COM.UA

Соцмережі: поліція спіймала і вивезла на Донбас екс-бійця батальйону «Львів» (фото)

У соцмережах повідомляють про те, що учора, 25 червня, співробітники департаменту внутрішньої безпеки поліції Луганської області затримали і вивезли за межі Львівщ...
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Помню эти дни в Сумах. Как из ближайших года привозили ментов, чтобы им было проще бить местных людей. Никто не наказан.
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а за це ніхто і не буде покараний ...
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Правильно. Слабо препятствовали.
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Сепар ты и тебе подобные. Так как своим майданом вы раскололи Украину.
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хряк, пуйло і тобі подібні вузьколобі совки принесли війну....
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ти в себе на жопі розкол виявив? не турбуйся сєпарок, Україні нічого не загрожує
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Ребята, власть надеться на мусоров, поэтому и не сажает их, надеясь, что и другие будут преданны этой власти. Но я думаю, вернее уверен, что за власть вступиться в случае чего несколько тысяч идиотов и всё. Но учитывая, что у них всех семьи тут, то ни одного. Когда на Майдан выйдет миллион, а среди них будет тысяч сто фронтовиков, то все мусора сразу станут хорошими, оденут гражданскую одежду и порулят на Майдан кричать ура и геть. Так будет. Поэтому готовим миллион!
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не прошло и 4 года...........надцать лет будет теперь судобарбара...... позор соевой банде
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении правоохранителей, препятствовавших митингам во время Майдана в Сумах
 
 
 
 
 
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