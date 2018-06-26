 ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении правоохранителей, препятствовавших митингам во время Майдана в Сумах

"Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины 25.06.2018 закончено расследование и передан в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведению собраний и митингов в г. Сумы путем безосновательного привлечения граждан, принимавших в них участие, к уголовной ответственности, их незаконного задержания", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГПУ.

Обвиняемыми проходят бывшие прокурор области и два заместителя прокурора города Сумы, прокуроры прокуратуры и следователи милиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокаты семей Небесной Сотни хотят приобщить к материалам дела по расстрелам активистов Майдана цифровую реконструкцию событий американских экспертов

"Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 340 (незаконное препятствование организации и проведения собраний и митингов, совершенное должностным лицом), ч. 2 ст. 343 (воздействие на работника правоохранительного органа с целью принятия незаконного решения, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности), ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 371 (организация заведомо незаконного задержания лиц, совершенное в личных интересах), ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 371 (законченное покушение на незаконное содержание под стражей, совершенное в личных интересах) УК Украины", - сообщают в ГПУ.

В ведомстве отмечают, что всего в этом уголовном производстве к уголовной ответственности привлечены девять работников правоохранительных органов, продолжается расследование других фактов незаконного преследования участников протестных акций, в частности в Киеве и Черкассах.

Также читайте: Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана. Его департамент трансформируется в следственное управление, - Сарган

Напомним, все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", которое насчитывает 89 уголовных производств. По словам, руководителя Департамента специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка, в суд направлены 255 обвинительных актов, сообщено о подозрении 440 лицам, вынесен 51 приговор.