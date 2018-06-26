 За сутки на Донбассе зафиксировано 215 взрывов, - СММ ОБСЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, зафиксировав примерно 190 взрывов против примерно 280 соответственно", - говорится в отчете.

Огневая активность зафиксирована в районе Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Ясиноватой, Майорска, Горловки и Светлодарска.

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В Луганской области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 25 взрывов.