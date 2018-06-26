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 За сутки на Донбассе зафиксировано 215 взрывов, - СММ ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с 19:30 24 июня до 19:30 25 июня зафиксировали на Донбассе 215 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, зафиксировав примерно 190 взрывов против примерно 280 соответственно", - говорится в отчете.

Огневая активность зафиксирована в районе Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Ясиноватой, Майорска, Горловки и Светлодарска.

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В Луганской области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 25 взрывов.

Источник: https://censor.net.ua/n3073639
 
 
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Только за последние полчаса...я их штук 50 насчитал.....а еще было утро...и день....

Брешет СММ ОБСЕ...и не краснеет....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки на Донбассе зафиксировано 215 взрывов, - СММ ОБСЕ
 
 
 
 
 
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