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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Нафтогаз (2517) премия (271) Гройсман (4144)

 Премии в Нафтогазе - это перегиб, жду их решения по отмене, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" пересмотрит высокие премии правлению компании.

Об этом он заявив в комментарии Укринформу в Копенгагене, где находится с официальным визитом, передает Цензор.НЕТ.

"Я действительно обратился в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины", для того чтоб они пересмотрели это решение, потому что оно вызвали и у меня, и у украинского общества огромную обеспокоенность. Я считаю, что это "перегиб", и жду их решения" - сказал глава правительства.

При этом Гройсман заверил, что уважает независимость наблюдательного совета НАК, но будет настаивать в отмене этих чрезвычайно высоких бонусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" выплатит 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

Напоминаем, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмский арбитраже над российским "Газпромом". Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3073637
 
 
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десь читала, що менеджменту НАКу офшори спеціально створювали для виведення валюти. стільки накрали, що не знають, як заховати...і ще мало, раз премії видумують
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Так Россия же не вернула 45 миллиардов, подала на апеляцию. Вопрос, откуда они начислили премии? Из бюджета?
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Можете гавкать скільки хочете. А вони тупо бабло дерібанять і розказують по теліку, які в нас реформи. Умора. Собака гавкає караван іде.
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Грося небось думает: "И как это я не догадался, по итогам года себе один процентик премии насчитать. От всего бюджета Украины."
А чё, кто на каком потоке сидит, тот от этого и крадёт "премию" себе начисляет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПремии в Нафтогазе - это перегиб, жду их решения по отмене, - Гройсман
 
 
 
 
 
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