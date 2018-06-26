 Премии в Нафтогазе - это перегиб, жду их решения по отмене, - Гройсман

Об этом он заявив в комментарии Укринформу в Копенгагене, где находится с официальным визитом, передает Цензор.НЕТ.

"Я действительно обратился в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины", для того чтоб они пересмотрели это решение, потому что оно вызвали и у меня, и у украинского общества огромную обеспокоенность. Я считаю, что это "перегиб", и жду их решения" - сказал глава правительства.

При этом Гройсман заверил, что уважает независимость наблюдательного совета НАК, но будет настаивать в отмене этих чрезвычайно высоких бонусов.

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Напоминаем, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмский арбитраже над российским "Газпромом". Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.