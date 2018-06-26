EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  524  6
Материалы по теме:
Все про:колония (270) освобождение (226) Россия (69748) Сенцов (597) Динзе_Дмитрий (14)

 В колонии не готовят Сенцова к этапированию, которое должно предварять освобождение, - Динзе

В колонии российского города Лабытнанги не готовятся к этапу заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщил в комментарии Крым.Реалии адвокат Дмитрий Динзе, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне информацию никто не дает. Со мной никто не связывался по этому поводу. Если будет что-то происходить, то человека должны сначала как-то этапировать, как это делали с Савченко и Афанасьевым в СИЗО, а из СИЗО уже этапировали в Украину. Он сидит в колонии - колония ничего не знает о том, чтобы его готовить к этапу. Все тихо, спокойно", – сказал Динзе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ФСИН подтвердила украинское гражданство Сенцова, - Динзе. ДОКУМЕНТ

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Также читайте: Москалькова пообещала лично посетить и Сенцова, и Балуха, призвав их "выбирать другие методы протеста"

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова. В пресс-службе главы РФ заявили, что с точки зрения российского законодательства просьба не является основанием для каких-либо юридических действий.

Судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) принял решение об информационном запросе к российской стороне относительно состояния здоровья осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, срок получения таких сведений – до 27 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3073636
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
... российского города Лабытнанги... Истинно руЗЗЬГе название города... В колонии не готовят Сенцова к этапированию, которое должно предварять освобождение, - Динзе - Цензор.НЕТ 2831
 показать весь комментарий
 
 
Куда же его сейчас этапировать? Откормить сначала надо.
 показать весь комментарий
 
Один народ? Братья? Общая история, общая культура и ценности?! Голодающий сорок дней Олег Сенцов, который не станет просить пощады у Путина и Игорь Востриков. Который потерял троих детей с женой, взбунтовался ненадолго, но уже на следующий день славит начальство и готов делать на трагедии карьеру. Нет ничего общего. Вообще ничего. Стена на границе, ров с крокодилами, самый строгий визовый режим и информационная изоляция. Не дай Господь, это заразно…
 показать весь комментарий
 
 
Денисовой не разрешили встречу.. Но и не дали фото или видео.
А этот адвокат часто посещает Олега?! Письма Олег через него недавно передавал. Почему бы адвокату не сделать фото Олега???
Хоть бы знали, что живой!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ колонии не готовят Сенцова к этапированию, которое должно предварять освобождение, - Динзе
 
 
 
 
 
 вверх