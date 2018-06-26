 В колонии не готовят Сенцова к этапированию, которое должно предварять освобождение, - Динзе

Об этом сообщил в комментарии Крым.Реалии адвокат Дмитрий Динзе, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне информацию никто не дает. Со мной никто не связывался по этому поводу. Если будет что-то происходить, то человека должны сначала как-то этапировать, как это делали с Савченко и Афанасьевым в СИЗО, а из СИЗО уже этапировали в Украину. Он сидит в колонии - колония ничего не знает о том, чтобы его готовить к этапу. Все тихо, спокойно", – сказал Динзе.

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Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова. В пресс-службе главы РФ заявили, что с точки зрения российского законодательства просьба не является основанием для каких-либо юридических действий.

Судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) принял решение об информационном запросе к российской стороне относительно состояния здоровья осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, срок получения таких сведений – до 27 июня.