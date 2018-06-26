 Состоялось архиерейское совещание УПЦ (МП): "попытки изменить статус церкви только углубят раскол"

"Константинопольский Патриархат опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления раскола в украинском Православии уже якобы окончательно согласован, а текст Томоса об автокефалии Украинской Церкви составлен. Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставление Украинской Церкви автокефалии должно состояться в ближайшее время или в какие-то определенные сроки", об этом на собрании Священного Синода и архиереев Украинской Православной Церкви заявил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, комментируя прошедшую встречу с Вселенским Патриархом в Стамбуле.
Как отмечается в информационном сообщении на официальном сайте УПЦ, заслушав сообщение, Преосвященные УПЦ имели суждение о перспективах Украинского Православия в современных исторических обстоятельств. "В частности, было высказано беспокойство относительно возможности создания в Украине параллельных церковных юрисдикций, о чем появилась информация в прессе. Архиереи отметили, что такое развитие событий не преодолеет, а углубит церковный раскол. В случае же преобразования Украинской Православной Церкви в структуру Константинопольского Патриархата, наша Церковь потеряет значительную часть прав, которыми она наделена за последние десятилетия".
В связи с этим, епископы Украинской Православной Церкви – участники архиерейского совещания 25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре единогласно приняли совместное заявление о следующем.
"Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская Православная Церковь плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша Церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в украинском Православии, так и в украинском обществе в целом".
Заявления подписали Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий, а также архиереи, присутствовавшие на собрании, те же, кто по объективным причинам не смог там быть –высказали одобрение устно и обязались подписать его при первом же удобном случае в ближайшее время. Полный список подписавших СМОТРИТЕ ПО ССЫЛКЕ
Горіть в Пеклі,чортові гебісти-от моя молитва за вас.
Трусять штанами кгбісти, хочуть , щоб вони не підпадали під люстрацію - депутат від Блоку Петра Порошенка вніс вчора законопроект на захист колишніх працівників і агентів КДБ.
(реєстраційний номер 8525 від 25.06.2018)
Цитата з пояснювальної записки :
"Загальна характеристика та основні положення законопроекту :
Проектом Закону пропонується внести зміну до Закону України «Про очищення влади», а саме - виключити такий критерій застосування очищення влади, до осіб, які були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ інших союзних республік колишнього СРСР, Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР
kakovo hera UA pozvalaet etomu moskovskomu satanatu polzovatsa takim nazvaniem voobshe ?
.ят!
и вот тогда они все дружно на перегонки ломанутся в УПЦ КП.
ибо перспектива потерять теплый приход в Украине в замен на призрачную надежду поехать куды-нить на Ямал мало кого обрадует.
ну и в итоге автокефалию придется выдать
Вроде КПЦ, автокефальные и УГКЦ с гундяевцами никогда и ранее не корешались.
Целых три основных варианта и все "дохлые"!
Пойду послушаю песню Игоря Талькова "Глобус" Вдруг он ошибся в словах....покажите мне такую Страну где славят Урода,где назад означает вперед и наоборот..., 9 мая 1991 года стадион Лужники... Тальков Глобус....
Святое попираю,
В верности бесу присягаю.
С пути меня лихого не сбить,
А за то мне весь век свой в достатке жить.
Заклято»
то не розкол, хлопчики, то повне відокремлення!
як вам таке?
Берем три веревки, черную свечу и на полнолуние зажигаем черную свечку, берем веревки и начинаем их связывать меж собой, что бы узел из трех получился посередке, но концы болтались и говорим 7 раз:
«Яко веревочку вью, Яко втору подвязую, Яко третью завязую
Таки делицу моему прок, Бесу и Бесице с меня оброк
Гой ты Бесец! Гой ты Скупец!
За край веревочки схватися, Моя дума не сломися
Гой ты Бесица! Гой ты Блудница!
За второй край схватися, Мое дело укрепися
А третий огнище возьмет(подпаливаем третий конец веревки свечой - до узла пусть догорит, после тушим пальцами)
Моему делу даст оборот, Два конца - два Бесца
Словцо сказал Бесцов позвал
Дело зазвал, Оброк отдал.
Делу моему быть, А Бесцам опосля веревки вить.»
После носить с собой узелок с двумя концами веревок в сумке или кармане, пока дело не сделается, после узелок сей на перекресток и водки хорошей бутылку бесам.
як це може бути Українська церква i одночасно москальського сатанату?
попи москальськi, iуди, брехня - це грiх. заберiть букву У з абревiатури УПЦ МП.
нiчого українського у вас нема. не потрiбно брехати, ви фiлiя гебешної РПЦ.
УПЦ МП -це те саме, що заявляти, що Україна - частина рассеї. правда, "автономна".
Поп Гундяй молитву жжёт
Поп Гундяй над Златом чахнет
Там русский злой и дохлый дух
И таким Вонизмом пахнет...
Как роССия другим народам высшую культуру насаждала
Всех лишнехромосомных попов - за поребрик! Кому без них больше негде молиться - хай едут туда же.
И чтоб даже слова "московский патриархат" исчез из нашего лексикона!!!