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Все про:УПЦ (653) православие (120) Онуфрий (27)

 Состоялось архиерейское совещание УПЦ (МП): "попытки изменить статус церкви только углубят раскол"

Состоялось архиерейское совещание Украинской Православной Церкви по итогам которого было сделано важное заявление.

"Константинопольский Патриархат опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления раскола в украинском Православии уже якобы окончательно согласован, а текст Томоса об автокефалии Украинской Церкви составлен. Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставление Украинской Церкви автокефалии должно состояться в ближайшее время или в какие-то определенные сроки", об этом на собрании Священного Синода и архиереев Украинской Православной Церкви заявил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, комментируя прошедшую встречу с Вселенским Патриархом в Стамбуле.

Как отмечается в информационном сообщении на официальном сайте УПЦ, заслушав сообщение, Преосвященные УПЦ имели суждение о перспективах Украинского Православия в современных исторических обстоятельств. "В частности, было высказано беспокойство относительно возможности создания в Украине параллельных церковных юрисдикций, о чем появилась информация в прессе. Архиереи отметили, что такое развитие событий не преодолеет, а углубит церковный раскол. В случае же преобразования Украинской Православной Церкви в структуру Константинопольского Патриархата, наша Церковь потеряет значительную часть прав, которыми она наделена за последние десятилетия".

В связи с этим, епископы Украинской Православной Церкви – участники архиерейского совещания 25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре единогласно приняли совместное заявление о следующем.

"Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская Православная Церковь плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша Церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в украинском Православии, так и в украинском обществе в целом".

Заявления подписали Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий, а также архиереи, присутствовавшие на собрании, те же, кто по объективным причинам не смог там быть –высказали одобрение устно и обязались подписать его при первом же удобном случае в ближайшее время. Полный список подписавших СМОТРИТЕ ПО ССЫЛКЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3073635
 
 
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это хорошо! чем дальше от москвабада тем лучше!
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Реальне об'єднання буде тільки навколо УГКЦ, чим раніше це зрозуміють вірні УПЦ КП, УПЦ МП, та УАПЦ тим краще! УГКЦ це справжня європейська церква, яка має свого Патріарха і визнана всім світом! УГКЦ має більше 5 млн. вірних по всьому світові і саме до неї мають долучатись інші українські православні церкви!
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Чем дальше от московского гибридного Православия, тем лучше для Православной Украины
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нету там никакого Православия.... сатанат там!
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какой раскол? в мАсковском пархате ссуться, потому что после Томоса автоматически становятся Вне Церкви..
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От гундяя даже образа святых убегают Состоялось архиерейское совещание УПЦ (МП): "попытки изменить статус церкви только углубят раскол" - Цензор.НЕТ 1407 (см. икону слева - дальний план)

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Как говорится, на этом фото прекрасно все... Состоялось архиерейское совещание УПЦ (МП): "попытки изменить статус церкви только углубят раскол" - Цензор.НЕТ 4240
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А що,когось цікавить думка з цього приводу московських попів в Україні? Чи вона якось може змінитися?
Горіть в Пеклі,чортові гебісти-от моя молитва за вас.
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так сам Президент України - дячок Московсього Паханату ..))
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пол Украины крестились в мацковской церкви...и шо?пришло время определяться.он определился...хотя ты,я вижу,тоже
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Да 5 год войны,а мацковские попы,наших героев проклинают и говорят,что Украины не было никогда.Как можно победить парашу,если филиал гундяя тут работает не хуже свр.Кто мешает пядру выкинуть их науй из Украины.Правосеки?
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КТо мешает???..во первых мешают сами украинцы. Да да именно украинцы сильно мешают выкинуть попов МП из Украины. Очень много в Украине почитателей КГБ попов кацапячих и прихожан церквей МП.. ВО вторых мешают Ывропейские гей толерасты. Тут одного цыгана убили, так вся шваль ывропейская визг до небес подняла , а ты попробуй зацепи религию и типа права на вероисповедание миллионов граждан Украины, ото визгу будет от шакалов ывропейских, подхуловников. И как ты герой собрался их насильно выганять?? Их надо потихоньку, но настойчиво выталкивать что и делает Шоколядный царьок всия Рошена. Кстати уверен что Коса Путина вообще этот вопрос замяла бы и не поднимала, уж очень у кремлёвской консервы косатой риторика такая..какая то лояльно сдержанная в сторону кремляди..вроде и войны нет..танки попрятать, оружие попрятать, будем самой мирной нацией, и вообще Жюля рекомендовала в своей пламенной речи Путина не провоцировать....
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Смешно.То есть Грузина можно с мешком на голове выкинуть из Украины,а попов гундяевских нет)))Самим не смешно?
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25 июля будет 1030 годовщина Крещения Киевской-Руси-Украины князем Владимиром.В Киев вполне возможно прилетит Вселенский Патриарх Варфоломей и Автокефалия Украины уже утверждена,мацкальское быдло в шоке...
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совпадєніє ?
Трусять штанами кгбісти, хочуть , щоб вони не підпадали під люстрацію - депутат від Блоку Петра Порошенка вніс вчора законопроект на захист колишніх працівників і агентів КДБ.
(реєстраційний номер 8525 від 25.06.2018)
Цитата з пояснювальної записки :
"Загальна характеристика та основні положення законопроекту :
Проектом Закону пропонується внести зміну до Закону України «Про очищення влади», а саме - виключити такий критерій застосування очищення влади, до осіб, які були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ інших союзних республік колишнього СРСР, Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР
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брехуну, меньше нужно было орать"гоп" ...
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"Украинская Православная Церковь..."

kakovo hera UA pozvalaet etomu moskovskomu satanatu polzovatsa takim nazvaniem voobshe ?
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25 июля Поп Гундяй прилетит в Киев на празднование 1030 годовщины Православия.... Состоялось архиерейское совещание УПЦ (МП): "попытки изменить статус церкви только углубят раскол" - Цензор.НЕТ 6007 Анекдот....Состоялось архиерейское совещание УПЦ (МП): "попытки изменить статус церкви только углубят раскол" - Цензор.НЕТ 6007 Состоялось архиерейское совещание УПЦ (МП): "попытки изменить статус церкви только углубят раскол" - Цензор.НЕТ 6007
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Кацапское попье уже пятые комплекты ряс надевают. Быстро приходят в негодность ниже спины.
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И что за православие на параше без Киева и Украины? Тут даже отжатый скрепный Херсонес не в помощь. А Тягипку за новую гривну без Херсонеса, надо за яйца подвесить и вернуть гривне первоначальный дизайн
Состоялось архиерейское совещание УПЦ (МП): "попытки изменить статус церкви только углубят раскол" - Цензор.НЕТ 8836
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а шо в этом плохого?в расколе?мацковская церковь с мацковии,украинская в Украине...
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Треба законодавчо заборонити в засобах інформації України церкву московського сатанату називати "Українською" та "православною"!
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в товарняки ...лядей і на гггодину ...нах... а там в своєму нечерножопьє "коліться" хоч до срачки
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Они что ссуки курят?Слвсем мозгами погнали!ятих блядей большая часть страны на дух не переносит,а они про раскол пи
.ят!
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Всех служителей мацкавсага патриахата собрать до кучи и загнать в один большой сарай после чего - ПОДЖЕЧЬ как нечистую силу!!!!!!!!!!!!! Кстати, наш чиколатный тоже если не ошибаюсь имеет сан в этом скопище негодяев, значит тоже в сарайчик!!!!!!!!!!!!!!!!
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Нема ніякого розколу- ви просто йдете під три чорти разом з рашкою!
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если у украинской власти есть яйца, то она может просто объявить деятельность УПЦ МП антигосударственной и сепаратистской и попросить скажем в месячный срок всех попов верных москве покинуть территорию Украины...
Состоялось архиерейское совещание УПЦ (МП): "попытки изменить статус церкви только углубят раскол" - Цензор.НЕТ 3123

и вот тогда они все дружно на перегонки ломанутся в УПЦ КП.
ибо перспектива потерять теплый приход в Украине в замен на призрачную надежду поехать куды-нить на Ямал мало кого обрадует.

ну и в итоге автокефалию придется выдать
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Боятся что потом они просто никто в этом мире, не хотят вернуть украденное .
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Мокшу начал строить Великий Хан Менгу-Тимур в 1272 году и это исторический Факт,Киев был Крещен в 988 году,Менгу-Тимур строил Мусульманский Храм в Мокше,никакого православия там не было включая правление Ивана Грозного,украшения на котором включая его знаменитую Шапку украшенную МУСУЛЬМАНСКИМИ символами и арабской Вязью...,все это храниться в Кремле......
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Скавулять гундяйці . Це так гарно . Вечірній дзвін.
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УПЦ МП предоставить статус .аналогичный статусу Свидетелей Иеговы в Орде.!!!
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Если Константинополь такой бесхребетный и бесполезный как и ООН, то лучшим ответом от украинцев был бы переход в УГКЦ, которая не нуждается подачками от "блаженнейших" старых пердунов и всяких левых архипедритов. Ну а если серьезно, то человеку вообще не нужно никакого разрешения и каноничности, все это лукавство и политика и к настоящей вере отношения не имеет.
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Фигню ПоПА затеял ради второго срока. Состоялось архиерейское совещание УПЦ (МП): "попытки изменить статус церкви только углубят раскол" - Цензор.НЕТ 3671 Если бы действительно хотел поместную церковь, то не с этого надо было начинать. Все это понты для приезжих. Московский патриархат это примерно 25000 приходов, из которых 12000 находится в Украине. Урапоцреоты просто не понимают уровня передела при сегодняшнем положении вещей. Они не понимают о каких бабках идет речь. Ради автокефалии надо сначала менять условия финансирования религии в Украине. А иначе либо это будет фиктивная автокефалия, либо действительно гражданская война.
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Я не вполне понимаю,шо такое "условия финансирования религии". Условие только одно - пожертвования прихожан. Нет пожертвований - нет церкви. В США,по крайней мере, это именно так
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О каком якобы расколе в украинском православии речь идет?
Вроде КПЦ, автокефальные и УГКЦ с гундяевцами никогда и ранее не корешались.
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Интересная ситуация в рядах УПЦ (МП) - после получения Томаса и создания УППЦ: 1. Переехать на ПМЖ в РФ? - но в Украине жить лучше!, 2. Уйти в мирскую жизнь? - но зачем всю жизнь шел по церковной "лестнице", чтобы остаться у разбитого корыта? 3. Перейти в УППЦ? - но тогда предательство РПЦ, да и в УППЦ никто уважать не будеть!

Целых три основных варианта и все "дохлые"!
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КацаПсины живут мифами до сих пор.Белое это черное и наоборот. Состоялось архиерейское совещание УПЦ (МП): "попытки изменить статус церкви только углубят раскол" - Цензор.НЕТ 5838
Пойду послушаю песню Игоря Талькова "Глобус" Состоялось архиерейское совещание УПЦ (МП): "попытки изменить статус церкви только углубят раскол" - Цензор.НЕТ 5838Вдруг он ошибся в словах....покажите мне такую Страну где славят Урода,где назад означает вперед и наоборот..., Состоялось архиерейское совещание УПЦ (МП): "попытки изменить статус церкви только углубят раскол" - Цензор.НЕТ 58389 мая 1991 года стадион Лужники... Тальков Глобус....
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Парашные попы так и не поняли, что никакого раскола "УПЦ" не будет. Просто "УПЦ МП" перестанет существовать, их отправят назад к Гундяю зарабатывать себе очередную звёздочку и выслугу лет в ФСБ. Они будут уже никто в Украине и звать их будут никак.
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Коммуняцре Красное Быдло не бывает Православным,чЛЕНИНа читайте там всё написано кровью ПРОЛЕТАЙрята Состоялось архиерейское совещание УПЦ (МП): "попытки изменить статус церкви только углубят раскол" - Цензор.НЕТ 7721 Состоялось архиерейское совещание УПЦ (МП): "попытки изменить статус церкви только углубят раскол" - Цензор.НЕТ 7721
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«На святом стою,
Святое попираю,
В верности бесу присягаю.
С пути меня лихого не сбить,
А за то мне весь век свой в достатке жить.
Заклято»
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Мацковский сатанат идет накуй !!! Твари в рясах !! Черти !!
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цікаво, а як же ж ви здогадались?
то не розкол, хлопчики, то повне відокремлення!
як вам таке?
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Что бы дело задуманное было успешным и прибыльным.
Берем три веревки, черную свечу и на полнолуние зажигаем черную свечку, берем веревки и начинаем их связывать меж собой, что бы узел из трех получился посередке, но концы болтались и говорим 7 раз:

«Яко веревочку вью, Яко втору подвязую, Яко третью завязую
Таки делицу моему прок, Бесу и Бесице с меня оброк
Гой ты Бесец! Гой ты Скупец!
За край веревочки схватися, Моя дума не сломися
Гой ты Бесица! Гой ты Блудница!
За второй край схватися, Мое дело укрепися
А третий огнище возьмет(подпаливаем третий конец веревки свечой - до узла пусть догорит, после тушим пальцами)
Моему делу даст оборот, Два конца - два Бесца
Словцо сказал Бесцов позвал
Дело зазвал, Оброк отдал.
Делу моему быть, А Бесцам опосля веревки вить.»

После носить с собой узелок с двумя концами веревок в сумке или кармане, пока дело не сделается, после узелок сей на перекресток и водки хорошей бутылку бесам.
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Кстати подобное заявление и сам факт сборища как раз и есть раскол. Типично для кгб в рясе.
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Ютьюб. Александр Пушкин. стихотворение БЕСы написано ровно 200 лет назад.Читает стих знамений Атос, Вениамин Смехов..О сегодняшних Бесах РАБссии
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УПЦ МП.

як це може бути Українська церква i одночасно москальського сатанату?
попи москальськi, iуди, брехня - це грiх. заберiть букву У з абревiатури УПЦ МП.
нiчого українського у вас нема. не потрiбно брехати, ви фiлiя гебешної РПЦ.
УПЦ МП -це те саме, що заявляти, що Україна - частина рассеї. правда, "автономна".
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Какие-то странные кацабские бородатые и пузатые дятьки в отстойных прикидах воюют за бабло одураченых религиозной херньой украинцев! Гундяй, шо, спирт и сигареты меньше денюх приносют?!
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абривиатура УПЦ МП- (упыри циничные мацковского пархананату)
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Поп Гундяй считает бабки
Поп Гундяй молитву жжёт
Поп Гундяй над Златом чахнет
Там русский злой и дохлый дух
И таким Вонизмом пахнет...
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Гуньдяй со своими гэбэшными попапами и собственным мнением идут нахер!
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Відбулася архієрейська нарада УПЦ (МП): "спроби змінити статус церкви тільки поглиблять розкол" - Цензор.НЕТ 6521Ingvar‏ @I_Lebedinsky 4 ч.4 часа назад
Как роССия другим народам высшую культуру насаждала

Відбулася архієрейська нарада УПЦ (МП): "спроби змінити статус церкви тільки поглиблять розкол" - Цензор.НЕТ 7455

Відбулася архієрейська нарада УПЦ (МП): "спроби змінити статус церкви тільки поглиблять розкол" - Цензор.НЕТ 2580
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Почему бы нашим ворюгам из зРады не принять закон, запрещающий этот педералистический дебилизм на территории Украины?
Всех лишнехромосомных попов - за поребрик! Кому без них больше негде молиться - хай едут туда же.
И чтоб даже слова "московский патриархат" исчез из нашего лексикона!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСостоялось архиерейское совещание УПЦ (МП): "попытки изменить статус церкви только углубят раскол"
 
 
 
 
 
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