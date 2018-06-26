 Состоялось архиерейское совещание УПЦ (МП): "попытки изменить статус церкви только углубят раскол"

"Константинопольский Патриархат опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления раскола в украинском Православии уже якобы окончательно согласован, а текст Томоса об автокефалии Украинской Церкви составлен. Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставление Украинской Церкви автокефалии должно состояться в ближайшее время или в какие-то определенные сроки", об этом на собрании Священного Синода и архиереев Украинской Православной Церкви заявил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, комментируя прошедшую встречу с Вселенским Патриархом в Стамбуле.

Как отмечается в информационном сообщении на официальном сайте УПЦ, заслушав сообщение, Преосвященные УПЦ имели суждение о перспективах Украинского Православия в современных исторических обстоятельств. "В частности, было высказано беспокойство относительно возможности создания в Украине параллельных церковных юрисдикций, о чем появилась информация в прессе. Архиереи отметили, что такое развитие событий не преодолеет, а углубит церковный раскол. В случае же преобразования Украинской Православной Церкви в структуру Константинопольского Патриархата, наша Церковь потеряет значительную часть прав, которыми она наделена за последние десятилетия".

В связи с этим, епископы Украинской Православной Церкви – участники архиерейского совещания 25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре единогласно приняли совместное заявление о следующем.

"Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская Православная Церковь плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша Церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в украинском Православии, так и в украинском обществе в целом".

Заявления подписали Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий, а также архиереи, присутствовавшие на собрании, те же, кто по объективным причинам не смог там быть –высказали одобрение устно и обязались подписать его при первом же удобном случае в ближайшее время. Полный список подписавших СМОТРИТЕ ПО ССЫЛКЕ