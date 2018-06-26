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Все про:Босния (31) посол (1204) Россия (69748) мусульмане (214)

 Российского посла в Боснии и Герцеговине не пустили в город Сребреницу из-за протестов семей жертв геноцида

Родственники боснийских мусульман, погибших в ходе этнических чисток в Сребренице в 1995 году, вынудили российского посла в Боснии и Герцеговине Петра Иванцова отменить приезд в город.

 Об этом рассказала президент "Ассоциации матерей Сребреницы" Мунира Субашич, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.

Посол Иванцов планировал посетить Сребреницу 27 июня – провести встречу с местными властями и побывать на Поточарском кладбище, где похоронены жертвы геноцида.

По словам Субашич, те, кто отрицают геноцид, не могут находиться в мемориальном центре. Заместитель мэра Нермин Аливукович отклонил просьбу Иванцова посетить кладбище, после чего российское посольство в Сараево сообщило, что визит отменен.

Также читайте: Экс-командующий войсками боснийских сербов Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению, - Международный трибунал

11 июля 1995 года войска боснийских сербов смяли сопротивление миротворцев ООН и заняли Сребреницу, где преимущественно жили мусульмане. В течение нескольких дней сербы расстреляли около 8000 жителей города. Это самое массовое убийство на территории Европы со времен окончания Второй мировой войны.

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд, действующие под эгидой ООН, квалифицировали Сребреницкую резню как геноцид. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боснийские сербы хотят установить памятник Чуркину на месте геноцида мусульман в Сребренице

Источник: https://censor.net.ua/n3073634
 
   
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...они к этому уже привыкли, ведь они у куйла на побегушках...
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Зневажають кривавих кацапів і гонять,як си.ливого кота.А ті й далі гавкають,що вони --вЯлікіє.
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Щимити русню скрізь,де це є можливим.
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не 1/6.. кацапье и тут соврали, преувеличив.. а всего лишь 1/9 часть.. да и та, на 90% из болота...
кстати, реальные размеры стран: https://thetruesize.com/#?borders=1~!MTc2MTUzNTk.ODk2NzU3*MzYwMDAwMDA(MA~!CONTIGUOUS_US*MTYyMjQyOTk.MjAzMDU0Mzg(MTc1)MA~!IN*NDI2MTMxNg.MzAyNzg5MTI)MQ~!CN*MTQ4MTUzOTI.MjI3ODY2NTk(MjI1)Mg~!UA*ODQwOTM2MA.NzE0OTA1Mg)Mw~!CA*NzgwNzEzNA.MzI1MjU3NTA)NA~!RU*OTg1NTgxMA.OTA0MzcyNg)NQ
рашка в 2 раза меньше Африки в реальности
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"...смяли сопротивление миротворцев OОН
Источник: https://censor.net.ua/n3073634"Источник: https://censor.net.ua/n3073634

Голландские "солдаты" сербов просто пропустили,без всякого сопротивления.
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Головне довіритись оон..вони захистять від кацапні..від балканської вже "захистили"..(
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нє, у Руанді захист був круче..а як би не канадійський палкан, то ще б пару десятків тисяч "урятували"..
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Был Лев силён -
Ему лизали пятки...
А одряхлел, беззубым стал -
Рычит - не удирают без оглядки...
И да, не за горами та пора,
Когда, не озираясь на заслуги,
Его, как шавку, сгонят со двора
И бывшие друзья, и бывшие подруги...
Так и Россия...
Всех держала в страхе...
Теперь повержена...
Валяется во прахе...
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.....Зайчишка свистнул пару раз
Из лесу шобла подвалила
И Льву таких люлей вломила,
Шо он три дня костями срал
Гондон на рыло надевал
И Зайца обходил десятою дорогой.
Мораль сей басни такова:
Коль шобла есть - не бойся льва.
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Треба було впустити (і залишити без охорони в натовпі )!
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Российского посла в Боснии и Герцеговине не пустили в город Сребреницу:

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Боснийские СМИ приводят слова бывшего офицера армии Республики Босния и Герцеговина Азиза Тафро, занимающегося исследованием роли российских волонтеров в конфликте на Балканах. Тафро подтвердил, что Стрелков участвовал в боевых действиях в Боснии на стороне сербов. По некоторым данным, сначала он сражался в Вишеграде, а затем был переведен в Сараево.
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В Турции посла расеи круче "не пустили"...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийского посла в Боснии и Герцеговине не пустили в город Сребреницу из-за протестов семей жертв геноцида
 
 
 
 
 
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