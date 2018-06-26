 Российского посла в Боснии и Герцеговине не пустили в город Сребреницу из-за протестов семей жертв геноцида

Об этом рассказала президент "Ассоциации матерей Сребреницы" Мунира Субашич, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.
Посол Иванцов планировал посетить Сребреницу 27 июня – провести встречу с местными властями и побывать на Поточарском кладбище, где похоронены жертвы геноцида.
По словам Субашич, те, кто отрицают геноцид, не могут находиться в мемориальном центре. Заместитель мэра Нермин Аливукович отклонил просьбу Иванцова посетить кладбище, после чего российское посольство в Сараево сообщило, что визит отменен.
11 июля 1995 года войска боснийских сербов смяли сопротивление миротворцев ООН и заняли Сребреницу, где преимущественно жили мусульмане. В течение нескольких дней сербы расстреляли около 8000 жителей города. Это самое массовое убийство на территории Европы со времен окончания Второй мировой войны.
Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд, действующие под эгидой ООН, квалифицировали Сребреницкую резню как геноцид.
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рашка в 2 раза меньше Африки в реальности
Источник: https://censor.net.ua/n3073634"Источник: https://censor.net.ua/n3073634
Голландские "солдаты" сербов просто пропустили,без всякого сопротивления.
Ему лизали пятки...
А одряхлел, беззубым стал -
Рычит - не удирают без оглядки...
И да, не за горами та пора,
Когда, не озираясь на заслуги,
Его, как шавку, сгонят со двора
И бывшие друзья, и бывшие подруги...
Так и Россия...
Всех держала в страхе...
Теперь повержена...
Валяется во прахе...
Из лесу шобла подвалила
И Льву таких люлей вломила,
Шо он три дня костями срал
Гондон на рыло надевал
И Зайца обходил десятою дорогой.
Мораль сей басни такова:
Коль шобла есть - не бойся льва.
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль
https://news.rambler.ru/travel/40173164-zagranichnye-poezdki-rossiyan-vozmut-pod-kontrol/?utm_source=head&utm_campaign=self_prom