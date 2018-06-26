 Российского посла в Боснии и Герцеговине не пустили в город Сребреницу из-за протестов семей жертв геноцида

Об этом рассказала президент "Ассоциации матерей Сребреницы" Мунира Субашич, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.

Посол Иванцов планировал посетить Сребреницу 27 июня – провести встречу с местными властями и побывать на Поточарском кладбище, где похоронены жертвы геноцида.

По словам Субашич, те, кто отрицают геноцид, не могут находиться в мемориальном центре. Заместитель мэра Нермин Аливукович отклонил просьбу Иванцова посетить кладбище, после чего российское посольство в Сараево сообщило, что визит отменен.

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11 июля 1995 года войска боснийских сербов смяли сопротивление миротворцев ООН и заняли Сребреницу, где преимущественно жили мусульмане. В течение нескольких дней сербы расстреляли около 8000 жителей города. Это самое массовое убийство на территории Европы со времен окончания Второй мировой войны.

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд, действующие под эгидой ООН, квалифицировали Сребреницкую резню как геноцид.

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