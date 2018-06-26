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Все про:Денисова (209) Россия (69748) Сущенко (386)

 Омбудсмену Денисовой в России опять отказали во встрече с политзаключенным Сущенко

Уполномоченному по правам человека в Украине Людмиле Денисовой отказали во встрече с политзаключенным Романом Сущенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом украинский омбудсмен написала в Фейсбуке.

"Во встрече с Романом Сущенко мне отказано", - написала она.

По ее словам, она предоставила все необходимые документы еще 14 июня, а 15 июня получила разрешение Московского городского суда на посещение политзаключенного.

18 июня омбудсмен предоставила эти документы в Лефортово, где содержится украинец. Но ей было отказано во встрече без объяснения причин.

"20 июня вновь обратилась в Московский городской суд. Встречи с председателем суда, мои ежечасные звонки, направленные письма с просьбой ускорить решение результата не дали", - пишет Денисова.

Сегодня, 26 июня, она встретилась с председателем суда Фоминым, который должен был принять решение. Он отметил, что данный вопрос очень сложный и принял решение - отказать во встрече.

Людмила Денисова отмечает, что, согласно договоренностям Петра Порошенко и Владимира Путина от 9 июня, подтвержденным 21 июня, ей предоставлены гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинским политзаключенным, которые удерживаются на территории РФ и в Крыму.

"Уже две недели я ожидаю реализации данных мне гарантий государственными органами исполнительной власти РФ. На эту минуту я не увидела ни одного удерживаемого украинца, к которым у меня гарантирован беспрепятственный доступ", - пишет она.

Источник: https://censor.net.ua/n3073631
 
 
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ну и какого хрена впустили эту российскую Москалькову? мы опять ведем себя как хлюпики, не можем отказать?
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дык и Москалькова тоже никого посетить не шмагла.
таки паритет.
вобщем две хитрые клюшки устроили себе турпоездки за счет бюджетов.
Омбудсмену Денисовой в России опять отказали во встрече с политзаключенным Сущенко - Цензор.НЕТ 644
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ваня, ты тут в остроумии не упражняйся, сядь обратно на бутылку и затихни, плесень.
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Дык нашу с постоянным упрямством посылают в пешую эротическую прогулку а кацапка токмо напрашивается .
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Порошенко лошара
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tak a huli ana tam delaet voobshe - sela na samaljot a moskaljkovu - naher obratno za porebryk i cherny spisok.
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Хватит уже одной Гади. Кто теперь Сущенко одному богу известно. Пусть в Рашке сидит.
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Мавзолейное быдло Педофила всегда работает по давно накатанной схеме еще при Дзержинском в 1918 году во время Красного террора когда Каздла чЛЕН ИНА подстрелила слепая баба Каплан.А вдруг Денисова Кремль взорвать хочет... Омбудсмену Денисовой в России опять отказали во встрече с политзаключенным Сущенко - Цензор.НЕТ 630 Омбудсмену Денисовой в России опять отказали во встрече с политзаключенным Сущенко - Цензор.НЕТ 630
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для Денисової то робота, потерпить, а от для полонених дійсно знущання
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Мені начхати на роботу Денисової- це знущання над Україною.
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На то оно плешивое педофильное Хуйло шоб брехать и не выполнять обещанное, статус уродца обязывает. Надо каждый такой отказ делать достоянием гласности во всём мире и парафинить имидж немытой клоаки паРаши и её ссаря. Постепенно тактика множественных уколов сделает своё дело.
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Мавзолейной РАБссии надо верить всегда,было ТРИ братских Договора с Гитлером на 10 лет в 1938-39 гг.,? Были, значит Гитлер верил Мацкальским Уродам...,и нам надо верить что рюсские Шакалы станут Братьями... У Росії омбудсмену Денісовій знову відмовили в зустрічі з політв'язнем Сущенком - Цензор.НЕТ 3377 У Росії омбудсмену Денісовій знову відмовили в зустрічі з політв'язнем Сущенком - Цензор.НЕТ 3377
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зачем дали моряков с "Норда" посетить этой мокшанке генеральше?
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Одно плохо. Это война омбудсменов, а не борьба за своих. Надо было допустить москальскую девку, куда хочет и сколько хочет. Царь там хочет одного--что бы Сенцов просил помилование. Зная прекрасно что Сенцов не попросит. Изувер. Надо было ловить всё что можно и по крупнее. Поздно уже всё теперь.Думаю что никого не отпустят. Мы и сами до сих пор так и не поняли с кем имеем дело.
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ми би пустили, а наших би футболили і шо ?
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Да не "война омбудсменов" это - они просто пелотками мерюются .
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Убийство адвоката Сергея Магнитского было классическим...не оказание медицинской помощи в Матросской Тишине...,а официальная версия остра сердечная недостаточность...,типичная КГБэшня Фишка...
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А Фейгин к Сущенко каждый день ходит. Но, он давал подписку о неразглашении деталей дела.
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Тот кто дал разрешение на москальковой на посещение тот мудак
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«Смерть однаково прийде, рано чи пізно. А, як на мене, прожити на колінах набагато гірше, ніж померти стоячи», - казав Володимир Балух. Він голодує вже 100 днів на знак протесту проти сфабрикованої проти нього справи в анексованому Криму
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОмбудсмену Денисовой в России опять отказали во встрече с политзаключенным Сущенко
 
 
 
 
 
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