 Омбудсмену Денисовой в России опять отказали во встрече с политзаключенным Сущенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом украинский омбудсмен написала в Фейсбуке.

"Во встрече с Романом Сущенко мне отказано", - написала она.

По ее словам, она предоставила все необходимые документы еще 14 июня, а 15 июня получила разрешение Московского городского суда на посещение политзаключенного.

18 июня омбудсмен предоставила эти документы в Лефортово, где содержится украинец. Но ей было отказано во встрече без объяснения причин.

"20 июня вновь обратилась в Московский городской суд. Встречи с председателем суда, мои ежечасные звонки, направленные письма с просьбой ускорить решение результата не дали", - пишет Денисова.

Сегодня, 26 июня, она встретилась с председателем суда Фоминым, который должен был принять решение. Он отметил, что данный вопрос очень сложный и принял решение - отказать во встрече.

Людмила Денисова отмечает, что, согласно договоренностям Петра Порошенко и Владимира Путина от 9 июня, подтвержденным 21 июня, ей предоставлены гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинским политзаключенным, которые удерживаются на территории РФ и в Крыму.

"Уже две недели я ожидаю реализации данных мне гарантий государственными органами исполнительной власти РФ. На эту минуту я не увидела ни одного удерживаемого украинца, к которым у меня гарантирован беспрепятственный доступ", - пишет она.