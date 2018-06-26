 Суд избрал меру пресечения для организатора и пятерых причастных к нападению на лагерь ромов на окраине Львова, - НПУ

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что досудебное расследование продолжается.

Напомним, 25 июня тот же суд избрал как меру пресечения для двух несовершеннолетних львовян в возрасте 16 и 17 лет, причастных к нападению на лагерь, содержание под стражей сроком на шестьдесят суток без права внесения залога.

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Как известно, в ночь с субботы на воскресенье группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били ромов, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

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Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Были задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.