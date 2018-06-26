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Все про:арест (9653) Львовщина (1461) Нацполиция (7690) суд (21051) цыгане (104)

 Суд избрал меру пресечения для организатора и пятерых причастных к нападению на лагерь ромов на окраине Львова, - НПУ

Пустомытовский суд избрал для 20-летнего организатора и еще пятерых несовершеннолетних, причастных к нападению на лагерь, меру пресечения - содержание под стражей сроком на шестьдесят суток без права внесения залога.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что досудебное расследование продолжается.

Напомним, 25 июня тот же суд избрал как меру пресечения для двух несовершеннолетних львовян в возрасте 16 и 17 лет, причастных к нападению на лагерь, содержание под стражей сроком на шестьдесят суток без права внесения залога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья погибшего во время атаки на ромский табор мужчины боится забрать его тело, - правозащитник Юрченко

Как известно, в ночь с субботы на воскресенье группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били ромов, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

Также читайте: Львовская полиция взяла под охрану лагерь ромов, пострадавший от нападения

Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Были задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.

Источник: https://censor.net.ua/n3073630
 
 
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Не наркоторговцев садят, а народных мстителей.
Слава Режиму!
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Це не народні месники, а феесбешна провокація руками тупих піздюків...
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PS. В Одессе 2 мая 2014 года БЫЛО ПОКАЗАНО, что НЕОБХОДИМО делать с тварями, которые этого заслуживают.
С этого события и нужно брать пример.
ТОЧКА.
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какая связь между цыганами под Львов и с сепарами 2 мая в Одессе?
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Не гарячкуй. В Одесі 2 травня 2014 року знищили воргів України, справжніх тварюк. Цигани виступають проти України? А розіграти "циганську карту" є набагато ефективнішим, ніж провокації з пам'ятниками. Створюється напруга в суспільстві, негативна міжнародна реакція і т.п. Чого расєї ще треба..?
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перестань, пацанам по 17 років.... їм промили мізки, що їх організація буде боротися за чистоту суспільства(ну щось в тому дусі), вони повірили....
Хоча, в цій історії є дуже багато дивних співпадінь.....
Ніч, околиця міста, поруч не має житлових будинків......зявляється свідок, який викликав поліцію(що він там робив вночі?).... зазвичай на виклик приїжджає один екіпаж (як вони в трьох змогли затримати групу осіб?) ....
Витягати треба цих хлопців.... через якогосб смердючого цигана все життя собі спаскудять
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Не витягувати, а садити! Тюрма - найпростіший варіант посадки...
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вот интересно, а почему все нападения именно на таборных цыган?
почему на оседлых наркобаронов, живущих в респектабельных стационарных особняках не нападают?
кишка тонка?
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Т.е., в следующий раз будут не ножами резать,а топорами рубить?
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якщо влада не наведе порядок з цими циганськими покидьками, то наступний раз буде останній для циган Суд обрав запобіжний захід для організатора і п'ятьох причетних до нападу на табір ромів на околиці Львова, - НПУ - Цензор.НЕТ 992
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Давай-давай. Режим внутренней оккупации... Враг в Киеве, а не в Кремле... Суд избрал меру пресечения для организатора и пятерых причастных к нападению на лагерь ромов на окраине Львова, - НПУ - Цензор.НЕТ 5957
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до чего же раздражают эти "ромы"
Суд избрал меру пресечения для организатора и пятерых причастных к нападению на лагерь ромов на окраине Львова, - НПУ - Цензор.НЕТ 7636

цыгане оне, просто цыгане
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А ты -просто животное из недостраны-помойки рф
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Это вы чавелам расскажите.Наркотой торговать тоже нельзя
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Если власть бездействует, то действует обычный народ. Позор власти Парашенко!
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Несовершеннолетних могли бы и под домашний арест посадить. Нет, их отправили в тюремный университет.
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Так ,что зря в три горла недовласть орала низабудимнепростим повсейстрогостизакона.Тут как в совке,виноват ,а суд формальность.
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В Штатах за подобные дела несовершеннолетних судят как взрослых.
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Якщо це в них перший епізод то можуть більшість випустити по "несвідомому". Але це вже на все життя буде облік. Якщо щось подібне повториться, то вже підуть на весь строк під стелю.
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В Европе не встретите что бы в парках или ещё где-то бесконтрольно проживал табор сотворив вокруг себя антисанитарию. Их просто оттуда убирут.
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.....ой , ДУРАКИ !!!! поди после 2 суток КПЗ уже захотелось и МАМИНЫХ пирожков и в своей комнате на диване ПОВАЛЯТЬСЯ и музочку ПОСЛУШАТЬ !!!!! и ПОДРУЖКУ свою за сиськи ПОЩИМИТЬ ))))) ан НЕТ !!!! за дурость СВОЮ 15 лет об ЭТОМ мечтать будете !!!!
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в Славянске после ЗАХОДА сепарастов в город, ВСЕХ цыган на подвал ОПРЕДЕЛИЛИ !!! кто вам, МАЛОЛЕТКАМ , дал право ТВОРИТЬ зло ???!!! сейчас БАРОН будет решать , что делать с ваши семьями !!!! на ФИЛКЫ вы уже ПОПАЛИ - однозначно !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд избрал меру пресечения для организатора и пятерых причастных к нападению на лагерь ромов на окраине Львова, - НПУ
 
 
 
 
 
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