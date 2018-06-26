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 Экономика, Происшествия
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Все про:суд (21051) экология (956) Сигал Евгений (2)

 Печерский суд отказал прокурору в аресте денег фирмы экс-нардепа Сигала

Печерский суд Киева постановил отказать прокурору в ходатайстве о наложении ареста на деньги комплекса "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата"), находящихся на счету Госказначейства.

Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном в Едином реестре судебных решений 25 июня, информирует Цензор.НЕТ.

Аргументируя необходимость ареста, прокурор Александр Жупина отметил в ходатайстве, что своими противоправными действиями руководство комплекса "Агромарс" нанесло ущерб государству на 19,6 и 253,8 млн гривен. Не выполняя мероприятия по экологической безопасности, компания накопила за счет этого деньги, а следовательно, они могут быть вещественным доказательством. Точная сумма в постановлении не указана.

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Вела заседание судья Светлана Смык. Выслушав доводы покурора, она все же признала их недостаточными для того, чтобы толковать деньги фирмы как вещественные доказательства. Судья отметила, что уголовное производство касается физическихлиц, а не предприятия. Поэтому, деньги "Агромарса" не могут считаться вещественным доказательством согласно 98 статьи Уголовно-процессуального кодекса. Поэтому в ходатайстве об аресте было отказано.

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Напомним, "Гаврилівські курчата"- торговая марка фирмы "Комплекс "Агромарс", которая принадлежит семье бывшего депутата-регионала Евгения Сигала. Фирма захоранивала трупы птиц в неположенных местах, спровоцировав экологический кризис вблизи сел Гавриловка и Тарасовщина Вышгородского района Киевской области. Фигуранты дела были арестованы. Евгений и Марина Сигал вскоре вышли под залог.

Источник: https://censor.net.ua/n3073629
 
 
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А як це приватні гроші можуть знаходитися на рахунках казначейства?
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Посол України у Вірменії, Петро Литвин! Дезертир сектору "Д" під Іловайськом, покинув свої війська під час бою (Вікіпедія). Втік 25 серпня 2014 року до Київа, залишивши некерованими підпорядковані йому підрозділи, потім оббріхав і живих, і загиблих, не поніс ніякого покарання, пересидів у якихось "резервах", а з 19 червня наказом президента став повноважним послом України у Республіці Вірменія, єдина заслуга, тезко президента. Вельмишановні вірмени, ця особа не представляє мене у вашій країні, мене як українця, бо він трус та дезертир що втік з поля бою, при першій загрозі він і з посольства втече!

Печерский суд отказал прокурору в аресте денег фирмы экс-нардепа Сигала - Цензор.НЕТ 1306
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вже було..реакції нема, але, сподіваюсь, нарад запамята..
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так езжай домой в рашу там вам паспорта на камчатке раздают Печерський суд відмовив прокурору в арешті грошей фірми екс-нардепа Сігала - Цензор.НЕТ 4853 .
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Ні яких арештів!..ні антисемітизму..!
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Сигал... Это не тот ли крахобор, который во время экон-фин. кризиса в 1-й декаде 2000-х нещадно оббирал украинцев в своем кредитном союзе под названием "Родинна позика" с невероятными крахоборыми процентами и условиями, когда банкам в те годы ПОЧЕМУ-ТО было запрещено заниматься кредитованием населения? И на этот произвол держава закрывала тогда глазки свои невинные... И сейчас закрывает с его успопшими курчатами. Место этой падали с его усопшими пернатыми - в птичьем могильнике!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПечерский суд отказал прокурору в аресте денег фирмы экс-нардепа Сигала
 
 
 
 
 
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