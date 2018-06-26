 Печерский суд отказал прокурору в аресте денег фирмы экс-нардепа Сигала

Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном в Едином реестре судебных решений 25 июня, информирует Цензор.НЕТ.

Аргументируя необходимость ареста, прокурор Александр Жупина отметил в ходатайстве, что своими противоправными действиями руководство комплекса "Агромарс" нанесло ущерб государству на 19,6 и 253,8 млн гривен. Не выполняя мероприятия по экологической безопасности, компания накопила за счет этого деньги, а следовательно, они могут быть вещественным доказательством. Точная сумма в постановлении не указана.

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Вела заседание судья Светлана Смык. Выслушав доводы покурора, она все же признала их недостаточными для того, чтобы толковать деньги фирмы как вещественные доказательства. Судья отметила, что уголовное производство касается физическихлиц, а не предприятия. Поэтому, деньги "Агромарса" не могут считаться вещественным доказательством согласно 98 статьи Уголовно-процессуального кодекса. Поэтому в ходатайстве об аресте было отказано.

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Напомним, "Гаврилівські курчата"- торговая марка фирмы "Комплекс "Агромарс", которая принадлежит семье бывшего депутата-регионала Евгения Сигала. Фирма захоранивала трупы птиц в неположенных местах, спровоцировав экологический кризис вблизи сел Гавриловка и Тарасовщина Вышгородского района Киевской области. Фигуранты дела были арестованы. Евгений и Марина Сигал вскоре вышли под залог.