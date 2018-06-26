 Ребенок в Николаевской области умер не от кори, а от сепсиса и полиорганной недостаточности, - Управление здравоохранения ОГА

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается на сайте Управления здравоохранения Николаевской ОГА.

В сообщении отмечается: "Управление здравоохранения облгосадминистрации относительно смерти ребенка от кори сообщает следующее.

В СМИ поступила информация о смерти ребенка от кори, но произошла техническая ошибка.

По данным ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины" и главного врача Николаевской областной инфекционной больницы ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания.

Уточненную информацию о смерти ребенка Ш. срочно отправлено в Центр общественного здоровья МЗ Украины с копиями подтверждающих документов".

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