 Ребенок в Николаевской области умер не от кори, а от сепсиса и полиорганной недостаточности, - Управление здравоохранения ОГА

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается на сайте Управления здравоохранения Николаевской ОГА.
В сообщении отмечается: "Управление здравоохранения облгосадминистрации относительно смерти ребенка от кори сообщает следующее.
В СМИ поступила информация о смерти ребенка от кори, но произошла техническая ошибка.
По данным ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины" и главного врача Николаевской областной инфекционной больницы ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания.
Уточненную информацию о смерти ребенка Ш. срочно отправлено в Центр общественного здоровья МЗ Украины с копиями подтверждающих документов".