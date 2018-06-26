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 Происшествия, Здоровье
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Все про:Николаевская область (768) смерть (5054) корь (105)

 Ребенок в Николаевской области умер не от кори, а от сепсиса и полиорганной недостаточности, - Управление здравоохранения ОГА

Управление здравоохранения Николаевской областной государственной администрации опровергло информацию о том, что в области от кори умер 8-летний ребенок.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается на сайте Управления здравоохранения Николаевской ОГА.

В сообщении отмечается: "Управление здравоохранения облгосадминистрации относительно смерти ребенка от кори сообщает следующее.
В СМИ поступила информация о смерти ребенка от кори, но произошла техническая ошибка.

По данным ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины" и главного врача Николаевской областной инфекционной больницы ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания.

Уточненную информацию о смерти ребенка Ш. срочно отправлено в Центр общественного здоровья МЗ Украины с копиями подтверждающих документов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8-летний ребенок умер на Николаевщине от кори, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3073628
 
 
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От бачите, а гівно відразу поплило по трубах... Співчуття родині дитини. Земля їй пухом...
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Ну и что скажет эта чувырло министр здравоохранения? Пить зелёнку или йод?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРебенок в Николаевской области умер не от кори, а от сепсиса и полиорганной недостаточности, - Управление здравоохранения ОГА
 
 
 
 
 
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