 Совет судей незаконно присваивает властные полномочия и подделывает документы о ликвидации ВСУ, - Гуменюк

Об этом говорится в открытом обращении, подписанном исполняющим обязанности главы ВСУ (предыдущего состава) Василием Гуменюком и обнародованном на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, Совет судей незаконно присваивает властные полномочия и подделывает документы, проводя ликвидацию Верховного суда Украины как юридического лица.

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Отмечается, что на конституционном уровне вопрос прекращения деятельности Верховного суда Украины не решен, "поскольку при внесении изменений и дополнений в Конституцию Украины речь шла только об изменении названия высшего судебного органа".

При этом приказ о создании ликвидационной комиссии - подделка и все действия комиссии незаконны.

"Решение этих вопросов способом, не предусмотренным Конституцией Украины и неуполномоченными лицами свидетельствует о действиях, направленных на свержения конституционного строя в Украине в части ликвидации Верховного суда Украины как высшего судебного органа в системе судоустройства Украины, согласно статье 125 Конституции Украины и может привести к наступлению тяжелых последствий, предусмотренных статьями 364, 365 УК Украины", - говорится в документе.

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ВСУ просит генерального прокурора Юрия Луценко открыть уголовное производство по данному факту и поручить расследование уполномоченному органу.

Отметим, что 21 июня ВККС рекомендовала перевод в другие суды 12 судей из состава "старого" Верховного суда Украины в апелляционные суды Киева и Киевской области.