 Совет судей незаконно присваивает властные полномочия и подделывает документы о ликвидации ВСУ, - Гуменюк

Об этом говорится в открытом обращении, подписанном исполняющим обязанности главы ВСУ (предыдущего состава) Василием Гуменюком и обнародованном на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.
Согласно документу, Совет судей незаконно присваивает властные полномочия и подделывает документы, проводя ликвидацию Верховного суда Украины как юридического лица.
Отмечается, что на конституционном уровне вопрос прекращения деятельности Верховного суда Украины не решен, "поскольку при внесении изменений и дополнений в Конституцию Украины речь шла только об изменении названия высшего судебного органа".
При этом приказ о создании ликвидационной комиссии - подделка и все действия комиссии незаконны.
"Решение этих вопросов способом, не предусмотренным Конституцией Украины и неуполномоченными лицами свидетельствует о действиях, направленных на свержения конституционного строя в Украине в части ликвидации Верховного суда Украины как высшего судебного органа в системе судоустройства Украины, согласно статье 125 Конституции Украины и может привести к наступлению тяжелых последствий, предусмотренных статьями 364, 365 УК Украины", - говорится в документе.
ВСУ просит генерального прокурора Юрия Луценко открыть уголовное производство по данному факту и поручить расследование уполномоченному органу.
Отметим, что 21 июня ВККС рекомендовала перевод в другие суды 12 судей из состава "старого" Верховного суда Украины в апелляционные суды Киева и Киевской области.
если они и не "погубят" Украину, то существенно притормозям её развитие.
Друзья, мы вынуждены доверять политикам и их
предвыборным обещаниям. Мы верим им, выбираем их -
а они нас после этого всегда обманывают. Но самое
страшное - это то, что мы вынуждены ждать 4-5 лет для
того, чтобы исправить ошибки! Но ведь четыре года в
современном мире - это целая эпоха! Ждать столько
времени, чтобы исправить ошибки - как свои
собственные, когда мы избрали не тех, так и ошибки,
допущенные теми, кого мы выбрали - просто
недопустимо! Мы уже потеряли таким образом 27 лет!
Сколько же можно ходить по одним и тем же граблям?
Нам нужен инструмент оперативного исправления
ошибок, который не будет зависеть ни от Порошенко, ни
от Тимошенко, ни от Саакашвили, ни от любого другого
политика. Мы должны исправлять ошибки очень быстро.
Только это позволит нам быстро менять страну и не
бояться, что в результате очередных выборов к власти
придет очередной клептократ, который будет озабочен
только набиванием своих карманов. Даже если мы
допустим такую ошибку, нам будет очень легко ее
исправить - и главное, мы это сможем сделать быстро, не
теряя наш основной невосполнимый ресурс, наше время!
Не нужно верить мне, что я все сделаю так, как вы
ожидаете! Не нужно верить никакому другому политику!
Нужно просто иметь такой инструмент в своих руках,
чтобы, если избранные вами политики зашли куда-то не
туда, вы сами могли бы это очень быстро исправить! Не
нужно будет снова выходить на Майдан, штурмовать Раду
или свой местный ворсовет. Вы сами сможете
корректировать путь развития нашей страны, своего
города, отменять Роттердам+ и устранять кормушки, к
которым присосались коррупционеры и олигархи! Нам
нужно только добиться создания такого инструмента и
начать им пользоваться!
Что для этого нужно?
1. Нам нужен простой и устойчивый к фальсификациям
инструмент быстрого прямого волеизъявления. Он также
должен быть очень дешевым, что позволит нам не тратить
кучу денег на организацию волеизъявления народа.
Сегодняшние технологии это позволяют, и мы уже
активно работаем над таким инструментом. Он очень
простой, и даже любая бабушка из самой глухой деревни
сможет им пользоваться.
2. Мы должны добиться изменений в Конституцию и
закрепить в ней следующие наши права:
1) Мы должны иметь возможность забрать любой
законопроект из парламента, любое распоряжение любого
органа власти, чтобы самостоятельно принять по нему
решение.
Если мы видим, что Президент собирается принять какое-
то решение, которое позволит его друзьям положить в
свой карман очередной миллиард, если мы видим, что
парламент собирается принять очередной закон,
позволяющий олигархам грабить нас и нашу страну, если
мы видим, что наш городской ворсовет собирается снова
дерибанить наш город - мы должны иметь возможность
отстранить их от принятия этих решений, чтобы принять
или отвергнуть это решение самим.
Или же наоборот: если мы видим, что депутаты никак не
принимают необходимые нам решения - мы должны
иметь возможность забрать любой внесенный в парламент
законопроект, который уже давно пылится там под сукном
и сами принять его. Зачем нам ждать, пока жулики
соизволят принять давно обещанный нам закон об
импичменте, новый избирательный закон или закон об
Антикоррупционном Суде? Мы сами должны иметь
возможность истребовать понравившийся нам
законопроект из Рады или любого другого законодательног
о органа и принять его прямым голосованием!
2) Мы должны иметь возможность отменить прямым
всенародным любой уже действующий закон, указ или
постановление.
Эти жулики, которых мы понавыбирали на свою голову за
последние 27 лет, напринимали столько мусора, что под
ним задыхаемся и мы, и бизнес, который может вытащить
нашу страну из той пропасти, в которой мы оказались.
Роттердам+ сделал наши жилищно-коммунальные тарифы
неподъёмными для того, чтобы Ахметов с Порошенко
могли становиться богаче каждый год на очередные
несколько миллиардов долларов за наш счет. Эти уроды
ввели заградительные налоги на импорт автомобилей,
чтобы защитить от конкуренции свои предприятия,
которые все равно сдохли (а налоги, которе они
пролоббировали, продолжают действовать). Малый и
средний бизнес не может продохнуть от всех этих законов,
указов, постановлений, предписаний и бесчисленных
проверяющих, каждый из которых суёт своё рыло в их
предприятие, чтобы получить взятку!
Мы должны иметь возможность самостоятельно отменить
весь этот мусор, который напринимали наши народные
избранники. И мы обязаны сделать это очень быстро!
3) Мы должны получить возможность распускать любой
выборный орган власти, отстранять от должности любое
выборное лицо и принимать решение о ликвидации
любого органа исполнительной власти.
Лично я считаю, что сегодня, при нынешнем уровне
развития технологий, мы можем обойтись вообще без
парламента и других органов представительской
демократии. Вы знаете моё мнение по этому вопросу. Но
если вы пока не готовы отказаться от них полностью -
ничего страшного, пусть пока работают. Но только
получите в свои руки инструмент, который вам позволит
распускать их в любой момент, когда вы увидите, что они
действуют против ваших интересов! Если вы будете
довольны тем, как они работают - вы не будете
задействовать этот инструмент. Если же увидите, что они
делают что-то не то - распустите их!
Получите в руки инструмент, который позволит вам очень
быстро исправлять все ошибки исполнительной или
законодательной ветвей власти! Не ждите, пока кто-то
ликвидирует Государственную экологическую инспекцию,
НКРЭКУ (или как она там), департамент Кононенко-Грано
вского Генпрокуратуры и распустит всех этих ублюдков,
которые высасывают все соки из нас и нашей страны. Как
говорил Каха Бендукидзе, "если вы хотите, чтобы в стране
исчезли все яблоки - создайте Министерство яблок".
Большинство существующих министерств, ведомств,
инспекций и т.д. можно и нужно ликвидировать! И
сделать это нужно очень быстро!
Не ждите, пока Порошенко уволит с должности
Генпрокурора своего кума Луценко. Он не для этого его
туда пропихивал, чтобы потом его снимать! Не ждите, пока
жульё из БПП и Народного Фронта объявят импичмент
Порошенко или уволят Авакова. Они никогда добровольно
не оторвутся от этого корыта, к которому намертво
присосались! Примите эти решения сами, если считаете их
необходимыми! Для этого вам нужно лишь заполучить в
свои руки этот инструмент.
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Друзья, я не смогу один добиться всего этого. Мне очень
нужна ваша помощь, ваши советы, ваши конкретные
действия!
Распространите этот ролик, чтобы все украинцы узнали о
том, что есть возможность создать инструмент, который не
позволит нам всем бояться выборов и того, что мы опять
выберем не тех. Поделитесь этим видео в Фейсбуке,
распространите ссылку на это же видео в YouTube через
свой Твиттер и просто покажите его своим знакомым на
своем компьютере или телефоне - своим родственникам,
друзьям, соседям, бабушкам на скамеечке возле вашего
подъезда, всем! Ссылка на это видео в YouTube: https://
youtu.be/Gjgp8tA4920
А сразу после того, как вы поделитесь этим видео,
вступайте в группу в Телеграме, которую я создал для того,
чтобы скоординировать наши действия: https://t.me/
RealDemocracy . Нам нужно обсудить и реализовать
множество вопросов для того, чтобы добиться появления у
нас в руках этого инструмента быстрого исправления
ошибок. Мне очень нужны ваши советы, ваши идеи и
ваша деятельная поддержка. Без вас у меня ничего не
получится. Поэтому вступайте в эту группу и включайтесь в
обсуждение.
Если вы хотите быть в курсе того, что мы делаем, чтобы
реализовать эту идею, подписывайтесь на мою страницу в
Фейсбуке или на мой канал в Телеграме:
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Канал в Телеграме: https://t.me/Saakashvili
Но не забудьте вступить в нашу группу для реализации
этого проекта. Именно там мы будем обсуждать и
координировать наши действия. Коррупционеры сами от
корыта не оторвутся, поэтому мы не сможем обойтись без
вас! Адрес группы: https://t.me/RealDemocracy
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