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Все про:суд (21051) Лусварги (19)

 Суд продлил на два месяца арест бразильского террориста Лусварги, воевавшего за "ДНР"

Павлоградский горрайонный суд (Днепропетровская обл.) продлил на 60 суток (до 24 августа) срок ареста гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги, обвиняемого в Украине в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации.

Как сообщила пресс-служба суда, во вторник состоялось судебное заседание в уголовном производстве по обвинению Р.Лусварги по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ходатайству прокурора суд принял решение продлить ему действие меры пресечения в виде содержания под стражей до 21.00 24 августа.

Следующее судебное заседание в деле Р.Лусварги состоится 21 августа.

Как сообщалось, 4 мая 2018 года представители партии "Национальный корпус", националистических организаций "Национальные дружины" и С14 задержали Р.Лусварги в Киеве возле бразильского посольства и передали его Службе безопасности Украины.

7 мая Павлоградский горрайонный суд арестовал на 60 суток без возможности внесения залога этого бразильца, обвиняемого в Украине в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации.

Также читайте: Повторное рассмотрение дела российского наемника Лусварги состоится 26 июня

Источник: https://censor.net.ua/n3073625
 
   
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циганська морда.... може його ромам продати Суд продлил на два месяца арест бразильского террориста Лусварги, влевавшего за "ДНР" - Цензор.НЕТ 706
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Не тратить на него денег и времени,передать Бразилии для отбывания срока в бразильской турме. Уверяю Вас,Панове, ему там не понравится
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сімпатішная
білолиці в Бразилії завжди можуть досягти більшого, практично всього
чому його до орків потягло, мабуть тупий..
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думаю к местным орангутанам осетинам и прочей швали по полюбляют симпатичных бибизян....
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Множество умников из высоких кабинетов, дают "рекомендации" нашим "обновленным" судам и прокуратуре как проводить расследования и вести дела.
В результате чего, на Украине появился некий аналог пожизненного тюремного заключения: регулярно продлеваемое содержание в СИЗО...
Благодаря этой практике, мы успешно опустились до уровня банановой республики.
Ведь в СИЗО, попадают не только преступники, вроде Лусварги, там частенько оказываются невиновные!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд продлил на два месяца арест бразильского террориста Лусварги, воевавшего за "ДНР"
 
 
 
 
 
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