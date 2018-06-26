 Суд продлил на два месяца арест бразильского террориста Лусварги, воевавшего за "ДНР"

Как сообщила пресс-служба суда, во вторник состоялось судебное заседание в уголовном производстве по обвинению Р.Лусварги по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ходатайству прокурора суд принял решение продлить ему действие меры пресечения в виде содержания под стражей до 21.00 24 августа.
Следующее судебное заседание в деле Р.Лусварги состоится 21 августа.
Как сообщалось, 4 мая 2018 года представители партии "Национальный корпус", националистических организаций "Национальные дружины" и С14 задержали Р.Лусварги в Киеве возле бразильского посольства и передали его Службе безопасности Украины.
7 мая Павлоградский горрайонный суд арестовал на 60 суток без возможности внесения залога этого бразильца, обвиняемого в Украине в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации.
білолиці в Бразилії завжди можуть досягти більшого, практично всього
чому його до орків потягло, мабуть тупий..
В результате чего, на Украине появился некий аналог пожизненного тюремного заключения: регулярно продлеваемое содержание в СИЗО...
Благодаря этой практике, мы успешно опустились до уровня банановой республики.
Ведь в СИЗО, попадают не только преступники, вроде Лусварги, там частенько оказываются невиновные!