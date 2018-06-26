 Резервную насосную станцию, способную обеспечить водой 350 тысяч жителей, запустили в Карловке на Донетчине

Об этом сообщает корреспондент Громадського радіо Анастасия Галасюк, передает Цензор.НЕТ.

"Два года назад вместе с представителями компании "Вода Донбасса" мы определили это место как очень хорошее резервное водохранилище, для того, чтобы подавать отсюда воду для тех групп населения, которые пострадали в результате конфликта на Донбассе", - отметил глава делегации Международного комитета "Красного Креста" в Украине Алан Эшлиманн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зафиксировано повреждение Южно-Донбасского водовода в районе Ясиноватой, - МинВОТ. ФОТО

Эта насосная станция не вводилась в эксплуатацию с 1988 года, во время войны попадала под обстрелы, была разрушена крыша, станция была затоплена водой.

"Фактически, здесь ничего не было. Это была разбита здание. Вся начинка новая - электрооборудование, насосное оборудование, водопроводы", - рассказал главный инженер Покровского районного управления компании "Вода Донбасса" Виталий Черный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДФС остановят для ремонта, возможно снижение давления подачи воды в дома Авдеевки, - ВГА

Карловская насосная станция предназначена для аварийного водоснабжения западного Донбасса, когда сюда не смогут подавать воду из канала, тогда включается водохранилище и идет подача воды для населения оттуда. Вода будет подаваться для нужд 350 тысяч человек. Реконструкция насосной станции длилась полгода, дальше ее содержание будет осуществляться за счет компании "Вода Донбасса".