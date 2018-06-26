 Резервную насосную станцию, способную обеспечить водой 350 тысяч жителей, запустили в Карловке на Донетчине

Об этом сообщает корреспондент Громадського радіо Анастасия Галасюк, передает Цензор.НЕТ.
"Два года назад вместе с представителями компании "Вода Донбасса" мы определили это место как очень хорошее резервное водохранилище, для того, чтобы подавать отсюда воду для тех групп населения, которые пострадали в результате конфликта на Донбассе", - отметил глава делегации Международного комитета "Красного Креста" в Украине Алан Эшлиманн.
Эта насосная станция не вводилась в эксплуатацию с 1988 года, во время войны попадала под обстрелы, была разрушена крыша, станция была затоплена водой.
"Фактически, здесь ничего не было. Это была разбита здание. Вся начинка новая - электрооборудование, насосное оборудование, водопроводы", - рассказал главный инженер Покровского районного управления компании "Вода Донбасса" Виталий Черный.
Карловская насосная станция предназначена для аварийного водоснабжения западного Донбасса, когда сюда не смогут подавать воду из канала, тогда включается водохранилище и идет подача воды для населения оттуда. Вода будет подаваться для нужд 350 тысяч человек. Реконструкция насосной станции длилась полгода, дальше ее содержание будет осуществляться за счет компании "Вода Донбасса".
Или это "технически невозможно" и надо подавать воду в том числе и в Донецк?
Так что, неизвестно.