 Пограничники не пустили в Украину российского телеведущего Примакова. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, утром 26 июня во время оформления пассажиров рейса "Минск - Киев" в аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили гражданина РФ, в отношении которого было поручение государственного правоохранительного органа о запрете ему въезда в Украину.
Как информирует Громадське радіо, Примакову запрещен въезд в Украину на 5 лет. Примаков написал в Facebook, что прилетел на конференцию ОБСЕ по свободе слова.
Представитель ОБСЕ по свободе прессы Арлем Дезир, который участвует в конференции в Киеве, заявил в Twitter, что сожалеет о решении украинских властей.
Напомним, украинские пограничники 26 июня не пустили в Украину корреспондента Russia Today Полу Слиер, которая также ехала на конференцию ОБСЕ.
ах, какие же вы рашкина дети однако самолюбивые склерозники. с пафосом вместо совести
таким самим довболобом стане
Есть хорошая картинка, где кацап с улыбкой обнимает украинца, вонзая ему в спину нож по рукоятку. Примаков прилетел с улыбкой и обиделся, что не впустили.
та ще мразота
той доренко перевзувається в повітрі по три рази за стрибок
"В аэропортах США и Евросоюза пассажиров из россии начали проверять по украинской базе данных Миротворец относительно незаконного посещения оккупированного Крыма".
Невеста в пост вставила фото что нашла в инете, не заморачиваясь сканированием визы.
Вообще при въезде в США пограничник имеет право аннулировать абсолютно любую визу. Но для этого у него должны быть очень серьёзные основания (нарушение законов США, в первую очередь). Визиты в оккупированный Крым к ним не относятся, к сожалению... Короче, это всё страшилка для кацапов.
rjuzke - sidetj doma ! nehui shastatj !
Особенно веселит вопрос «что с этим теперь делать?»))))))))
он ехал не в Киев, ехал на конференцию.
натякаєте на сагу про розіп'ятого мальчіка втрусіках ?
Теперь КацаПсинская падаль будет совать нос во все щели,дыры, лазейки чтобы посрать в Украине
8 ч ·
В 1981 году во время голодовки в британской тюрьме Мейз 16 политических заключенных ирландцев, 10 человек погибли, 6 были спасены по просьбе родственников. Дольше всех голодовку выдержал Кевин Линч - он умер спустя 71 день. Мартин Херсон умер, продержавшись 46 дней.
Олег Сенцов голодает 44 дня.
Нужны действия. Что может сделать государство? Считаю, что ответные действия могут быть только такими - надо задерживать российских "журналистов"-пропагандистов, и не депортировать, а давать по каждому по 20 лет за поддержку терроризма. Потому что то, что делает российское телевидение и российское государство - это терроризм. Издевательство над Сенцовым - это издевательство над каждым из нас, жертвой мог стать любой гражданин Украины. Государство не может действовать соболезнованиями. Государство должно бить
https://www.facebook.com/profile.php?id=1602777439
дебилы, бл... (с)
такого ценного кадра надо было обязательно пропускать, а потом хватать и обвинять в терроризме например, и пополнять таким образом обменный фонд.