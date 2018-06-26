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Все про:Госпогранслужба (2862) граница (3034) журналистика (2232) запрет (1255) Россия (69748)

 Пограничники не пустили в Украину российского телеведущего Примакова. ДОКУМЕНТ

Телеведущий, советник спикера Госдумы, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам СМИ Евгений Примаков ехал в Киев на конференцию ОБСЕ по свободе прессы, но был остановлен на границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, утром 26 июня во время оформления пассажиров рейса "Минск - Киев" в аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили гражданина РФ, в отношении которого было поручение государственного правоохранительного органа о запрете ему въезда в Украину.

Как информирует Громадське радіо, Примакову запрещен въезд в Украину на 5 лет. Примаков написал в Facebook, что прилетел на конференцию ОБСЕ по свободе слова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российского актера Каморзина и каскадера Михайлова не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба

Пограничники не пустили в Украину российского телеведущего Примакова 01

Пограничники не пустили в Украину российского телеведущего Примакова 02
Пограничники не пустили в Украину российского телеведущего Примакова 03

Также читайте: При попытке незаконно проникнуть в Украину задержан гражданин Беларуси, - ГПУ

Представитель ОБСЕ по свободе прессы Арлем Дезир, который участвует в конференции в Киеве, заявил в Twitter, что сожалеет о решении украинских властей.

Пограничники не пустили в Украину российского телеведущего Примакова 04

Напомним, украинские пограничники 26 июня не пустили в Украину корреспондента Russia Today Полу Слиер, которая также ехала на конференцию ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3073614
 
   
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Мы оккупировали Украину, а теперь давайте поговорим.
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Мразь!Ты хуйло расскажи про мясорубку.Ненавижу россиян
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"Свободная пресса" и русня - это взаимоисключающие понятия.
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и деда приплел...
ах, какие же вы рашкина дети однако самолюбивые склерозники. с пафосом вместо совести
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Ща поедет в страсбург рассказывать про проклятых биндеровцив,а потом закатывать глазки и говорить я не понимаю за что))))
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Евгений Примаков отбросил копыта три года назад.
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Примаков - агрессивный вояка информационных войск РФ. Он все сделал для того, чтобы представить Украину как фашистское государство. Чтобы на войну за уничтожение Украинского государства поехали тысячи наёмников. И после этого он едет в Украину рассказывать о свободе СМИ. Еще бы Скабееву с Киселевым с собой прихватил...
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Добавлю...воспитанный дедом(папаша копыта откинул,когда сабжу было 5 лет) - гэбнявой совковой сволочью.
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ляпнути можна тільки чергові побрехеньки
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Не бойся. Тебя он не выдаст...выдаст...даст...
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ой, не пощастить тому, кому пересадять твою нирку!
таким самим довболобом стане
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Я тільки за. Нам і своїх рашистів вистачає. Нехай сидить запорєбріком.
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І казочку хорошу придумав. Напевне відмінником у навчанні був.
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Наши погранцы правильно сделали, хотя сами они по жизни пид**сы.
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Обеесєшники жалкують, друга не пустили
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Да не пустить в Украину , мы конечно, мастера. А вот фабрики в Липецке дело святое.......
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И чего они все в Киев лезут к жидобандеровцам ? Летели бы на Донбасс или в Сирию, и там бы пытались "остановить мясорубку". Только лучше сразу с ансамблем и венками.

Есть хорошая картинка, где кацап с улыбкой обнимает украинца, вонзая ему в спину нож по рукоятку. Примаков прилетел с улыбкой и обиделся, что не впустили.
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ну ты даешь лететь в Донбабве , а если попадет на шахтерскую зарплату? собьют по пьяне Пограничники не пустили в Украину российского телеведущего Примакова - Цензор.НЕТ 1204
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Законы не работают, а новые законы не хотят принимать. Слабая власть. Можно что угодно, нет определенности и уверенности. Поэтому всякая шваль едет что бы пакостить , так как у себя они не посмеют и тявкнуть.
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Сначала покаяние. Нации. Потом контрибуция. Потом, лет через 20 начнем разговор. О том как построить забор метров 10 высотой
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Так забор то уже вроде построили или имеете ввиду новый надо строить?
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це онук бувшого головного гебешника гавнядії
та ще мразота
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Разве на московии есть пресса? Там только пропагандонские побрехушки,к понятию "пресса" никакого отношения не имеющие по определению.
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А какое отношение к Европе имеет московия? Не такое же,как красная корея?
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Географически Европа на Востоке ограничена Уральскими горами.
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Зато реально Европа на востоке ограничена западной границей московии.
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Все что определяется сознанием человека есть субъективно.
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Глубокомысленно...и какое отношение это может иметь к русне?
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какая разница куда и к кому ехал,закрыли въезд,значит дозвезделся,молодцы погранцы!!!!
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какие могут быть вопросы к холуям в тоталитарной стране? там все предскуемо , лизали жопу Сталину(теперь Хуйлу) сдох плакали -мавзолей сделали, потом огадили идола с ног до головы и выкинули нафик из мавзолея, с Хуйлом будет также ,а те что сейчас поют ему в унисон----- первые его обгадят !!!
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это унылое гавно еще и доверенное лицо Хуйла на выборах Хуйла
Пограничники не пустили в Украину российского телеведущего Примакова - Цензор.НЕТ 1536
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Интересно он с доренко в каких отношениях? Тот в своей программе в свое время топил того Примакова.
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хто їх, гебнявих, знає?
той доренко перевзувається в повітрі по три рази за стрибок
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ЭВТАНАЗИЯ RU‏ @zztop099 25 июн.

"В аэропортах США и Евросоюза пассажиров из россии начали проверять по украинской базе данных Миротворец относительно незаконного посещения оккупированного Крыма".Пограничники не пустили в Украину российского телеведущего Примакова - Цензор.НЕТ 5238
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Шла вторая неделя, как на Цензоре продолжают постить фейковую страничку паспорта с замазанной женской фамилией, заканчивающейся на ..."на" и похоже с именем женским, с таким же окончанием, женского пола, обозначенного в ВИЗе, но речь по тексту идет о женихе! А к тому же и сама ВИЗа не имеет никакого отношения к США! Вы хоть зайдите, посмотрите, как ВИЗа американская выглядит, прежде чем эту лажу перепечатывать! Плюс по датам еще! Пост от 18.06 а говорится в нем о посещении Крыма в июне 2018-го! Месяц еще не закончился, а посольство или консульство США имеет данные, кто незаконно Крым посещал!
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Ой, провал!
Невеста в пост вставила фото что нашла в инете, не заморачиваясь сканированием визы.
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Да хватит уже постить этот фейк. J1 - это виза для студенческой программы "work and travel". А по бизнесу люди летают в Штаты по обычным гостевым визам B1/B2. В моём украинском паспорте есть такая 10-летняя. Ещё существует виза инвестора, я не помню её индекс, но она очень редкая и дорогая, и ещё и даёт право на проживание в Штатах.

Вообще при въезде в США пограничник имеет право аннулировать абсолютно любую визу. Но для этого у него должны быть очень серьёзные основания (нарушение законов США, в первую очередь). Визиты в оккупированный Крым к ним не относятся, к сожалению... Короче, это всё страшилка для кацапов.
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Какая красота! Прямо бальзам на душу!)))
Особенно веселит вопрос «что с этим теперь делать?»))))))))
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Московити навмисно відправляють до нас на усякі форуми завідомо нев"їзних своїх представників,як було вже з Самойловою,щоб потім роздути в світі 7рач про нібито порушення з боку України,зараз піде хвиля.
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Сейчас лахудра Машка блещет интелектом:
он ехал не в Киев, ехал на конференцию.
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ОБСЕ созыввает всех врагов в Украину на свой шабаш
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Какие вопросы можно обсуждать с платным пропагандоном, холуем хуйла?
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про які такі злочини мова ?
натякаєте на сагу про розіп'ятого мальчіка втрусіках ?
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Та ні, то був Hope Heart, російський шпийон і без трусиків, але розп'ятий😄
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После Майдана Ющенко я когда то пошутил на цензоре...
Теперь КацаПсинская падаль будет совать нос во все щели,дыры, лазейки чтобы посрать в Украине
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Юрий Бутусов
8 ч ·

В 1981 году во время голодовки в британской тюрьме Мейз 16 политических заключенных ирландцев, 10 человек погибли, 6 были спасены по просьбе родственников. Дольше всех голодовку выдержал Кевин Линч - он умер спустя 71 день. Мартин Херсон умер, продержавшись 46 дней.
Олег Сенцов голодает 44 дня.
Нужны действия. Что может сделать государство? Считаю, что ответные действия могут быть только такими - надо задерживать российских "журналистов"-пропагандистов, и не депортировать, а давать по каждому по 20 лет за поддержку терроризма. Потому что то, что делает российское телевидение и российское государство - это терроризм. Издевательство над Сенцовым - это издевательство над каждым из нас, жертвой мог стать любой гражданин Украины. Государство не может действовать соболезнованиями. Государство должно бить
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Рузьге журнаглист не комбатант, говоришь? Расскажи это своим КАЛегам стешину и коц, например, шваль запоребриковая.

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Про данного журнаглиста -"некомбатанта".

Пограничники не пустили в Украину российского телеведущего Примакова - Цензор.НЕТ 3258
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по свободе слова ему в сев корею надо бы
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В кремль ведь не пойдет "пагаварить"про остановку мясорубки,потому что ссыкотно. Лезет в Украину. Менторский тон не меняется. Выметут,как мусор-обижается. "Апачемууу??? Акагдавасатпустииит?". Они действительно имбецилы или прикидываются? Скорее первое.
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В Гааге ему дадут и свободу слова и диалог с прокурорами в полный пост
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Для участия в конференции нужна аккредитация,приглашение ,на худой конец,а у ордынца просто худой,так чего кипишевать? Ежели его ганька пригласила,к ней претензии.
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Уважение пограничной службе и СБУ, которые предотвратили проникновение на территорию Украины вражеского пропагандона. Оно еще и, в соответствии с кальками, обязательно деда приплело, и обеспокоилось что почку у него вырежет хунта. В Мордоре таких дебилов клепает целая фабрика круглосуточно. И он - один из добровольных работников этой зомбифабрики.
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Эту ленточку надо ему на лбу прибить. Гвоздиком. 100 мм. Ржавым.
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Пограничники не пустили в Украину российского телеведущего Примакова

дебилы, бл... (с)
такого ценного кадра надо было обязательно пропускать, а потом хватать и обвинять в терроризме например, и пополнять таким образом обменный фонд.
Пограничники не пустили в Украину российского телеведущего Примакова - Цензор.НЕТ 9001
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники не пустили в Украину российского телеведущего Примакова. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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