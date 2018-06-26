 Пограничники не пустили в Украину российского телеведущего Примакова. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, утром 26 июня во время оформления пассажиров рейса "Минск - Киев" в аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили гражданина РФ, в отношении которого было поручение государственного правоохранительного органа о запрете ему въезда в Украину.

Как информирует Громадське радіо, Примакову запрещен въезд в Украину на 5 лет. Примаков написал в Facebook, что прилетел на конференцию ОБСЕ по свободе слова.

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Представитель ОБСЕ по свободе прессы Арлем Дезир, который участвует в конференции в Киеве, заявил в Twitter, что сожалеет о решении украинских властей.

Напомним, украинские пограничники 26 июня не пустили в Украину корреспондента Russia Today Полу Слиер, которая также ехала на конференцию ОБСЕ.