 За один участок в Белогородке мне предлагали аж 5 тысяч долларов. Вот такая вот "козырная" земля, - Холодницкий о своих земельных участках

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

На взгляд постороннего человека в материалам, обнародованных ЦПК, прослеживается коррупционная цепочка: тут и и вы, и ваша мама, и ваша сестра. Земельные участки в Киево-Святошинском районе, где вы работали прокурором. Попробуйте разрушить эту цепочку.

- "Обычная ситуация: заявления писались в 2007-13 годах. Такие заявление тогда писались едва ли не во все сельсоветы — с надеждой на то, что где-то можно будет получить земельный участок. По закону, каждый гражданин имеет право получить земельный участок для строительства или садоводства.10-12 соток. И ничего плохого в том, что я и члены моей семьи, воспользовались этим правом и писали на протяжении 5-7 лет такие заявления в различные сельсоветы, нет. И практически везде нам отказали; только в 2012 году, после 4 лет настойчивых обращений, некоторые из этих заявлений были рассмотрены. Вот и все: были написаны обращения, они были рассмотрены на сессиях сельсоветов — а далее произошла обычная процедура их оформления. И это не десятки-сотни гектаров, суммарное количество этих участков составляет — как уже посчитали — "аж" 48 соток. Это все вместе! И голословными выглядят утверждения о том, что эти участки находятся в самых "козырных" местах Киевской области.



— Это не так? Детальнее, пожалуйста.



— Посмотрите по карте, где находится Колонщина, Михайловска Рубежовка, Белогородка. Это явно не Козин, не Лесники и никак не Конча-Заспа. И поспрашивайте, сколько на рынке стоит сотка земли на этой территории.



— Мы поспрашиваем, но сколько по-вашему?



— Ну, например, за мой участок (12соток) в Белогородке мне предлагали "аж" 5 тысяч долларов. Вот такая вот "козырная земля", как пишет этот Центр пліток.



— Но, согласитесь, что , 20 лет живущий в Италии и обращающий с такой просьбой — выглядит особым образом. Особенно если учесть, что вы при этом работали прокурором района...



— Я не был прокурором района, я ни одного дня не работал прокурором Киево-Святошинского района. Я был одним из 42 помощников прокурора района. И ни одного дня в прокуратуре этого района я не занимал руководящей должности. Ни одного дня! Это еще одна ложь, которую распространяет этот центр.



Да, так получилось, что моя сестра — как и еще 7 миллионов граждан Украины — выехала в то время на заработки. И было время, когда она приезжала в Украину и жила здесь месяц—два. В том числе и у меня дома. И точно так же у нее были периоды в жизни, когда у нее не было семьи и любимого мужа, и она думала над тем, чтобы вернуться в Украину. Во Львове жить она не хотела. Хотела жить в Киеве, поэтому и писала заявления. И заработанные в Италии деньги вложила в Украине в недвижимость — в приобретение квартиры. И то, что пишут, что она купила 2 квартиры, — неправда. На самом деле куплена была одна квартира в 125 квадратных метров на стадии фундамента. Потому что застройщику нужны были "живые деньги". И при полной оплате всей стоимости квартиры на стадии фундамента цена была ниже, чесно готового жилья. И потом, когда дом был достроен, квартира была продана уже готовой. И по той же схеме деньги были вложены в строительство (с фундамента) другого жилого комплекса того же застройщика — но с уже большей площадью приобретаемой квартиры. Потому что тогда — в 12—13 годах— сестра серьезно размышляла над тем, чтобы вернуться в Украину навсегда. Но потом семейные обстоятельства в 2015 году сложились по-другому. И та квартира — если это кого-то интересует - 5-й год стоит без ремонта.



— Почему?



— Потому что сейчас, если честно, не до нее. Ни мне, ни ей. Она подумывает продать эту квартиру и вывести эти деньги из Украины. Хотя я сдерживаю ее в этом.



— Просто люди смотрят на эту информацию и прикидывают: 12 объектов недвижимости, несколько земельных участков на Киевщине...Рядовой читатель размышляет: да я и на 1-2 участка не могу наскрести денег — а тут оно вот как...



— Ну, да, вот как. Потому что я же не с неба упал. Я что, должен быть голый-босый? Как в фильме "Терминатор", когда герой Шварценеггера появлялся голый в кафе? У одного взял куртку, у второго мотоцикл — и уехал, да? У меня была семья, у меня, к сожалению, уже нет родителей, которые всю свою жизнь работали. И от отца и бабушки осталась одна квартира во Львове — она ее получила в 1970-х на химзаводе, когда там работала. От мамы осталась вторая квартира, которая она получила, работая на автобусном заводе в 80-х. Вот это две те квартиры во Львове, про которые сейчас пишет шалене ЦПК.



— А почему, по-вашему, они про вас пишут?



— Ну, потому что у них задача такая, грант чтоли на то, чтобы меня сбить. По-другомуя не могу сказать.



— Грант, извините, от кого?



— Не знаю. Пускай они рассказывают. Потому что когда уже написали все что могут, и не могут "накопать" на антикоррупционного прокурора, и не могут ничего найти, — давайте будем поднимать события 2012 года, рассказывать, что там что-то незаконное и преступное. А что там преступного?! Или я должен жить на улице?! Если я в этом районе живу и работаю, то где я и мои родные должны иметь эти участки? В Обуховском районе, где Конча-Заспа? Это же не то, что я живу в Вишневом, а участок получаю в Царском селе...

Более детальное интенрвью с Назаром Холодницким вскоре будеот опубликовано на Цензор.НЕТ.