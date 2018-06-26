EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  200  3
Материалы по теме:
Все про:арест (9653) суд (21051) убийство (4896) Ноздровская (87) Россошанский (11)

 Россошанский, подозреваемый в убийстве правозащитницы Ноздровской, пробудет в СИЗО до 24 августа

Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемому в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского до 24 августа.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"26 июня 2018 года на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю.В. - подозреваемого по ч.1 ст. 115 УК Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Убивали несколько человек", - отец погибшей активистки Ноздровской в суде

Суд рассмотрел ходатайство и удовлетворил его.

Россошанский, подозреваемый в убийстве правозащитницы Ноздровской, пробудет в СИЗО до 24 августа 01

Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У следствия есть версия о том, что кто-то помогал Россошанскому прятать тело Ноздровской, но убийство совершил именно он, - Геращенко. ВИДЕО

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3073605
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бедная девочка. Бедные сестры! Какая судьба!
 показать весь комментарий
 
Сразу видно развели дедушку мусора. Взял чужой грех на душу. Теперь ни он , ни мусора не знают, что делать.
 показать весь комментарий
 
Ноздровська була адвокатом, та хотіла покарати вбивцю своєї сестри, на що мало право. Але не треба перебільшувати і робити з неї правозахисниця, бо це потім знищить її суть. А її вбивця повинен бути покараний.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссошанский, подозреваемый в убийстве правозащитницы Ноздровской, пробудет в СИЗО до 24 августа
 
 
 
 
 
 вверх