 Наемники РФ применяли минометы возле Крымского и Водяного, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из 82-мм миномета и гранатометов.

На Донецком направлении обстрелов не зафиксировано.

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На Мариупольском направлении бои шли в районе населенного пункта Водяное, где враг применял против украинских воинов минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также противник один раз из стрелкового оружия провоцировал защитников Гнутово.

За указанный период потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Потери врага уточняются.

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