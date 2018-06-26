 Наемники РФ применяли минометы возле Крымского и Водяного, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из 82-мм миномета и гранатометов.
На Донецком направлении обстрелов не зафиксировано.
На Мариупольском направлении бои шли в районе населенного пункта Водяное, где враг применял против украинских воинов минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также противник один раз из стрелкового оружия провоцировал защитников Гнутово.
За указанный период потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Потери врага уточняются.
видeо: https://www.youtube.com/watch?v=wq_SOgy7FIY