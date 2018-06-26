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 Наемники РФ применяли минометы возле Крымского и Водяного, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, в т.ч. дважды из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из 82-мм миномета и гранатометов.

На Донецком направлении обстрелов не зафиксировано.

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На Мариупольском направлении бои шли в районе населенного пункта Водяное, где враг применял против украинских воинов минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также противник один раз из стрелкового оружия провоцировал защитников Гнутово.

За указанный период потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Потери врага уточняются.

Также читайте: В результате активных боевых действий один украинский воин получил ранения. За сутки зафиксировано 24 вражеских обстрела, - ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3073604
 
 
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Предсказания о войне с Украиной. Дудаев предсказал аннексию Крыма

видeо: https://www.youtube.com/watch?v=wq_SOgy7FIY
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Противника потрібно вибивати нешкодуючи ані зброї ані припасів.
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Горіть у пеклі , кляті москалькі кати !!
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Порошенко продолжает уничтожать патриотическую молодежь,
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я знову ж, в 2133-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!﻿
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ применяли минометы возле Крымского и Водяного, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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