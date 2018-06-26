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Все про:корабль (953) Крым (20235) моряки (213) провокация (1155) Высоцкий Сергей (37) Москалькова (58) Горбенко_Владимир (9)

 После визита Москальковой к морякам арестованного судна "Норд" готовится провокация с участием российских дипломатов, - Высоцкий

Народный депутат Украины Сергей Высоцкий обнародовал информацию о том, что после визита Москальковой к морякам судна "Норд" российская сторона планирует провокацию с участием дипломатов из РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом он написал в Фейсбуке.

Высоцкий подчеркнул: "Очень важно! По моей информации после визита Москальковой к морякам "Норда", сегодня ночью россияне будут пытаться осуществить провокацию на одном из КПВВ на админполосе с Крымом.

В частности, моряки попытаются под прикрытием сотрудников посольства РФ попасть в Крым по российским паспортам. Если наши пограничники поддадутся на эту провокацию, это будет означать, что мы де-факто признали аннексию Крыма.

Призываю все государственные органы не допустить этой провокации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отказался продлить капитану арестованного судна "Норд" Горбенко запрет на посещение оккупированного Крыма

Напомним, погранслужба Украины 25 марта задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

7 апреля экипаж "Норда" пытался прорваться в РФ.

Накануне членов экипажа судна "Норд" оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Утром 19 апреля двое граждан Украины, членов команды сейнера "Норд" обманным путем выехали из Украины в Беларусь, предоставив на паспортном контроле документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в Харькове. В украинском пограничном ведомстве отметили, что оставшимся членам команды "Норд" в очередной раз предложили обратиться в органы Миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к месту постоянного проживания на законных основаниях.

В посольстве РФ в Украине 20 апреля подтвердили, что члены экипажа сейнера "Норд" не задержаны и продолжают пребывать на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3073600
 
   
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На отдыхе в Италии мерзавца пропагандона Владимира Соловьева итальянская бандеровская чайка облила белым липким пахучим веществом.
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Во, какая тонкость! А я, гадом буду- не подозревал, о такой казуистике. Ну, какой выход предлагается? У этих рыбаков нет украинских паспортов, а есть рашинские. И шо им теперь делать? Писать заву, что утеряли наши паспорта? Им потом выдадут и шо? Они поедут домой? А там они приедут... и им выдадут новые руссо-паспорта. Так?
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Писать заву, что утеряли наши паспорта?

А это какие?? паспорта моряков или гражданские?*?
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Та какие у них паспорта моряков? Это судно не вылезающее за терводы. По идее- гражданские. И всё. Им границу не закрывают, на выход в море.
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Вся эта движуха с москалтковой и денисовой это игра на таких тонкостях.
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Москалькову пустили, а Денисову нет и наверное не пустят. Кто же принимает такие решения в Украине , что бы проявлять вот такие жесты доброй воли к одностороннему посещению?
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Так я слышал, что эти рыбаки вааще живут в руссо-посольстве, в Киеве. Шо, не так? Тогда меня запутали!
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Закрити КПП на профілактику - пофарбувати шлагбауми, траву, асфальт, туалети, замінити лампочки і все таке інше. Нехай коза переночує у чистому полі, може її дипломати трахнуть як ту кацапську художницю у данецьку.
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А началось все с того что президенты договорились....

Климкин говорит европейцам что нельзя поворачиваться к раше спиной ...,значит это была их инициатива.

Это похоже на иловайский дипломатический котел.

И Германия подвязалась на стороне раши со своим омбудсменом.
С самого начала было понятно что это подстава.
Не садитесь играть с шулерами в карты.
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Зачем пустили?Сы сами себе привозим проблемы.Они на нас болт ложили и относяться как лохам а мы добрые их пускаем.Сколько раз говорить русня будет гадить там где ей позволяют !
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я знову ж, в 2132-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!﻿
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Зачем немецкий омбудсмен подвязался к нашим ромам?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле визита Москальковой к морякам арестованного судна "Норд" готовится провокация с участием российских дипломатов, - Высоцкий
 
 
 
 
 
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