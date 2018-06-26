 После визита Москальковой к морякам арестованного судна "Норд" готовится провокация с участием российских дипломатов, - Высоцкий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Высоцкий подчеркнул: "Очень важно! По моей информации после визита Москальковой к морякам "Норда", сегодня ночью россияне будут пытаться осуществить провокацию на одном из КПВВ на админполосе с Крымом.

В частности, моряки попытаются под прикрытием сотрудников посольства РФ попасть в Крым по российским паспортам. Если наши пограничники поддадутся на эту провокацию, это будет означать, что мы де-факто признали аннексию Крыма.

Призываю все государственные органы не допустить этой провокации".

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Напомним, погранслужба Украины 25 марта задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

7 апреля экипаж "Норда" пытался прорваться в РФ.

Накануне членов экипажа судна "Норд" оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Утром 19 апреля двое граждан Украины, членов команды сейнера "Норд" обманным путем выехали из Украины в Беларусь, предоставив на паспортном контроле документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в Харькове. В украинском пограничном ведомстве отметили, что оставшимся членам команды "Норд" в очередной раз предложили обратиться в органы Миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к месту постоянного проживания на законных основаниях.

В посольстве РФ в Украине 20 апреля подтвердили, что члены экипажа сейнера "Норд" не задержаны и продолжают пребывать на территории Украины.