 "Твари #баные, сейчас нах#й вас на минах подорвем, а перед этим вы#бем": российская художница Ненашева подверглась пыткам террористов в Донецке. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, рассказ о пытках Ненашева опубликовала на своей странице в Facebook.

По словам художницы, ее вместе с товарищем, который не захотел называть свое имя, задержали в центре оккупированного Донецка и доставили в отдел "полиции" на допрос.

После этого молодых людей увезли в неизвестное место люди в масках.

Ненашева пишет, что пытавшие ее люди называли себя "контрразведчиками". Они утверждали, что "могут сделать с ней все что угодно" и "что им нечего терять", потому что завтра они могут погибнуть. По словам девушки, пытки продолжались всю ночь, а на утро её допрашивали.

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Далее отрывок из ее рассказа:

"Утром допросы продолжились и длились больше 8 часов. "Искусство-не искусство/ Навальный/ Павленский", "вы преступники и террористы, "ты приехала здесь делать акцию на инаугурацию президента". Практически каждому мы с С., рассказывали подробно о работе — с бывшими заключенными, жителями ПНИ, людьми с психическими расстройствами. "Нет, это что-то не то. Вы сами больные, а у нас тут у каждого психическое расстройство, если что. Где будет ваша акция?".

"Художница, бл#ть, тупая ты п#зда, неужели ты ничего не понимаешь?". На очередном допросе в кабинет влетел "офицер": "Что ты думаешь мы тут вас держим?". Тайна раскрылась. По словам офицера, сотрудники СБУ готовили на меня, как на "протестную фигуру" убийство на территории ДНР, чтобы совершить провокацию. То есть все это время меня спасали. А С., по их мысли, был моим убийцей и агентом СБУ — именно поэтому они так над ним издевались. "Мы уже поймали настоящего преступника. Извини, если что", — офицер подал С., руку и удалился навсегда. Нам "заказали" такси и тут же отвезли на границу с Россией. Забрать вещи мы так и не смогли, потому что после погрома хозяйка сменила замки в квартире. Уже поздним вечером того же дня мы искали ночлег в Ростове".

Художница далее рассказывает, что после описанных ею событий она переживает посттравматическое стрессовое расстройство. Правозащитный центр "Мемориал" выдал ей средства на психологическую помощь.

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"Мне было очень сложно написать этот текст, он совсем без подробностей. Часть шока еще не до конца проработана. За это время я на себе прочувствовала, как легко закрыться в своей травме, замолчать, уйти в изоляцию. Кажется, что прошлого не было, объектность во время шока лишает каких бы то ни было сил и возможности действия.

Но молчать иногда оказывается еще больнее. На фото: микроскопические синяки от пистолета — все, что осталось у меня физически, спина С.", - написала она,



















