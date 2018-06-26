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Все про:Донецк (5946) пытки (408) художник (100)

 "Твари #баные, сейчас нах#й вас на минах подорвем, а перед этим вы#бем": российская художница Ненашева подверглась пыткам террористов в Донецке. ФОТО

Российская художница-акционистка из Москвы Екатерина Ненашева рассказала о том, что в мае этого года во время поездки на восток Украины в оккупированный наемниками РФ Донецк ее пытали неизвестные военнослужащие.

Как передает Цензор.НЕТ, рассказ о пытках Ненашева опубликовала на своей странице в Facebook.

По словам художницы, ее вместе с товарищем, который не захотел называть свое имя, задержали в центре оккупированного Донецка и доставили в отдел "полиции" на допрос.

После этого молодых людей увезли в неизвестное место люди в масках.

Ненашева пишет, что пытавшие ее люди называли себя "контрразведчиками". Они утверждали, что "могут сделать с ней все что угодно" и "что им нечего терять", потому что завтра они могут погибнуть. По словам девушки, пытки продолжались всю ночь, а на утро её допрашивали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отрезают палец и говорят съесть - ты его ешь", - россиянин отрекся от жалоб на пытки эфэсбэшников после новых пыток

Далее отрывок из ее рассказа: 

"Утром допросы продолжились и длились больше 8 часов. "Искусство-не искусство/ Навальный/ Павленский", "вы преступники и террористы, "ты приехала здесь делать акцию на инаугурацию президента". Практически каждому мы с С., рассказывали подробно о работе — с бывшими заключенными, жителями ПНИ, людьми с психическими расстройствами. "Нет, это что-то не то. Вы сами больные, а у нас тут у каждого психическое расстройство, если что. Где будет ваша акция?".

"Художница, бл#ть, тупая ты п#зда, неужели ты ничего не понимаешь?". На очередном допросе в кабинет влетел "офицер": "Что ты думаешь мы тут вас держим?". Тайна раскрылась. По словам офицера, сотрудники СБУ готовили на меня, как на "протестную фигуру" убийство на территории ДНР, чтобы совершить провокацию. То есть все это время меня спасали. А С., по их мысли, был моим убийцей и агентом СБУ — именно поэтому они так над ним издевались. "Мы уже поймали настоящего преступника. Извини, если что", — офицер подал С., руку и удалился навсегда. Нам "заказали" такси и тут же отвезли на границу с Россией. Забрать вещи мы так и не смогли, потому что после погрома хозяйка сменила замки в квартире. Уже поздним вечером того же дня мы искали ночлег в Ростове".

Художница далее рассказывает, что после описанных ею событий она переживает посттравматическое стрессовое расстройство. Правозащитный центр "Мемориал" выдал ей средства на психологическую помощь.

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"Мне было очень сложно написать этот текст, он совсем без подробностей. Часть шока еще не до конца проработана. За это время я на себе прочувствовала, как легко закрыться в своей травме, замолчать, уйти в изоляцию. Кажется, что прошлого не было, объектность во время шока лишает каких бы то ни было сил и возможности действия.
Но молчать иногда оказывается еще больнее. На фото: микроскопические синяки от пистолета — все, что осталось у меня физически, спина С.", - написала она,

Твари #баные, сейчас нах#й вас на минах подорвем, а перед этим вы#бем: российская художница Ненашева подверглась пыткам террористов в Донецке 01
Твари #баные, сейчас нах#й вас на минах подорвем, а перед этим вы#бем: российская художница Ненашева подверглась пыткам террористов в Донецке 02
Твари #баные, сейчас нах#й вас на минах подорвем, а перед этим вы#бем: российская художница Ненашева подверглась пыткам террористов в Донецке 03
Твари #баные, сейчас нах#й вас на минах подорвем, а перед этим вы#бем: российская художница Ненашева подверглась пыткам террористов в Донецке 04

Твари #баные, сейчас нах#й вас на минах подорвем, а перед этим вы#бем: российская художница Ненашева подверглась пыткам террористов в Донецке 05
Твари #баные, сейчас нах#й вас на минах подорвем, а перед этим вы#бем: российская художница Ненашева подверглась пыткам террористов в Донецке 06
Твари #баные, сейчас нах#й вас на минах подорвем, а перед этим вы#бем: российская художница Ненашева подверглась пыткам террористов в Донецке 07
Твари #баные, сейчас нах#й вас на минах подорвем, а перед этим вы#бем: российская художница Ненашева подверглась пыткам террористов в Донецке 08
Твари #баные, сейчас нах#й вас на минах подорвем, а перед этим вы#бем: российская художница Ненашева подверглась пыткам террористов в Донецке 09
Твари #баные, сейчас нах#й вас на минах подорвем, а перед этим вы#бем: российская художница Ненашева подверглась пыткам террористов в Донецке 10

Источник: https://censor.net.ua/n3073597
 
   
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Нахрена мне смотреть на пупок кацапки, незаконно попавшей на оккупированный Донбасс? Яке їхало, таке й здибало.
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така жалість... така жалість!
дєвачко приїхало у гавнаросію к радним гавнаросам, а оні....
ех!..
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Какие чудные воспоминания. Нужно всей вате показать
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мо даже главней, ахфицэр и его словесный понос
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И получается что Ненашева нарушила Закон когда пересекла границу Украины через неподконтрольный ее участок !
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Взять бы топор и всех зарубить.
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В кінці вона розповідає про сепарського офіцерішку.
Вони вже і кацапів ненавидять "Твари е#аные, сейчас нах#й вас на минах подорвем, а перед этим вы##ем": российская художница Ненашева подверглась пыткам террористов в Донецке - Цензор.НЕТ 1918
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"я умєр в 2014, мєня нєт , я нікто в росії, в Українє мнє грозіт смєртная казнь"
забігали крисаки, отак вам Батьківщину зраджувати
лапцюйте кацапів скільки забажаєте.
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Охренеть, захват "конторой" - СБ Украины, никому неизвестной дуры, проникшей на территорию суверенного государства Украина. Пытали тетю "..освободители рЮсскАго" мира на неподконтрольной Украине части Донецкой области.
Реально не пойму, они настолько тупы, или это болезнь.
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ну и новость, скоро напишут шо путин ат мидведева мандавошек подхватил...
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Два баскетболиста и есть самыми обыкновенными мандавошками и убийцами !!
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Искала на жопу приключений, нашла и чего возмущаться то, получила, что искала?
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"Тебе бы не картины,начальник,тебе бы книжки писать"...(с)
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Нет, лучше "Оперу - агентурные сообщения". Шутка так, жарко.
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А шо ето за цыганистый мужик?Не педерст ли он часом?
Да мне приплачивать будут,я ее пытать не соглашусь,страшна,как атомная война... "Тварі йо#ані, зараз нах#й вас на мінах підірвемо, а перед цим ви##ємо": російська художниця Ненашева піддалася тортурам терористів у Донецьку - Цензор.НЕТ 9701
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Нет некрасивых женщин!!! Бывает мало выпивки!
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Фигняяяяяяя!
Ибо глаголячи граматикою расейскою..
Тема раскрыта однобоко...
фАКЕН....
ГДЕ истязания младенца в "рассейской" утробе???
Пупок сподвижен к греху всеобщему увидовал...
ну и????
" я ждала его так ждала..."
А вообюще..
ЦЕНЗОР не пости шнягу ГРУшную...
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Бугага, тупі москалі навіть від сепарів отримують звиздюлини...
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Так то тя дурёху рускагаварящю спасали от фасыстив и бинденривцив, а ты тварь така неблагадарна палучила постравматичний синдром и оговариваешь сваих спасителей, там жи адни спасители, одно и дело каждий день усих спасають.
А если серьезно, зачем эта безмозглая курица туда поехала? Заразилась Киселевым Головного Мозга что ли через телевизор и поехала в спасенные края посмотреть как люди живут?
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Это всё лишняя хромосома виновата. Не даёт кацапам жить спокойно.
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расказ с названием "Придурки в гостях у дебилов "
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Хай вони там один одного (кацапи расіянці - кацапів "лднр") повбивають скоріш!(За це я навіть випити можу!)
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Дивно , що рашистські тварі її не розстріляли , а сепарня після розстрілу не згвалтувала всією ротою . Якось не скрєпно получилося цього разу в кацапів . Апазорили свинособачий рюзькє мір .
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Видно надеялась что её там хоть трахнут, но даже лугандонцы на такое не повелись, понятно после такого постравматический синдром получишь.
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За что боролись..на то и напоролись.... "Тварі йо#ані, зараз нах#й вас на мінах підірвемо, а перед цим ви##ємо": російська художниця Ненашева піддалася тортурам терористів у Донецьку - Цензор.НЕТ 8602
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это -ад ,Как там людям ,среди этого долгого кошмара
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Так в чому проблема? Перетрахали-недоплатили чи недотрахали-переплатили?
Якщо вона "художниця", то нехай по пам'яті намалює портрети тих хто перетрахав і тих хто побив. І нехай дякує "тамженаширузгім" за те що не били по очах і по пальцях. А все інше - скигління бездомної гієни.
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она не художница она акционистка
мо было так.......
- Чем отличается инсталляция от перфоманса? Если ты, допустим, насрал человеку под дверь, а потом уже позвонил в звонок - это инсталляция. А вот если ты сначала человеку позвонил, а когда он вышел из квартиры, то ты сел перед ним и насрал, - это уже перфоманс.
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Акціоністка - це та хто заробляє статевими актами? Дякую, не знав такого політкоректного слова.
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Мізків нема - вважай каліка.
Не сподобалося майбутнє Московії?

-Звикай, дурепа, незабаром так буде по всьому Мордору.
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Душераздирающий рассказ, но пупок смазал весь эффект.
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А чего она в конце не написала - хватит кормить лугандон? А так - мало дали.
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А чем думала, когда туда ехала?
Вот на то "чем думала" и нашлись приключения...
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Была просто тупая, а стала ещё и больная. Шансов на лечение никаких.
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"изысканные манеры" и "благородство" впопучленцев новоотброссии никаво ничуть не удивляют. гинафогнт, аплот, надежда и будустчее рюзьге мира
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Этот русский мир создали твои соотечественники. Не нравится? На Колыму.
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Теперь, если она честная художница и хочет справедливости, то должна всех садистов сдать СБУ, а наши потом засудить до пожизненного этих тварей!
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пытками малинькава мальчега в трехлетних трусиках, вапщета, хунта жыда-бындэравская занимается. пряма на глазах у мамы. а патом закусывает снегирями с рускаязычнай челюстью... эта для тех хто ни в курсе
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Художница-акционистка, это как тот чудак который свои яйца в России прибил к брусчатке гвоздем, а сейчас сидит в французской тюрьме?
"Тварі й#бані, зараз нах#й вас на мінах підірвемо, а перед цим ви#бемо": російська художниця Ненашева піддалася тортурам терористів у Донецьку - Цензор.НЕТ 3664
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Я что-то недопонял... Оно жалуется, что угрожали вы...бать да так и не вы...бали?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Твари #баные, сейчас нах#й вас на минах подорвем, а перед этим вы#бем": российская художница Ненашева подверглась пыткам террористов в Донецке. ФОТО
 
 
 
 
 
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