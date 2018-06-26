 8-летний ребенок умер на Николаевщине от кори, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за последнюю неделю заболели 1 273 человека - 487 взрослых и 786 детей. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе.

С начала года корью заболела 23 131 человек - 9 327 взрослых и 13 804 ребенка.

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Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3 845 человек: 1 174 взрослых и 2 671 ребенок), Закарпатской (всего 2 712 человек: 490 взрослых и 2 222 детей), Ивано-Франковской (всего 2 464 человек: 704 взрослых и 1760 детей), Одесской (всего 1 932 человека: 924 взрослых и 988 детей), Киеве (всего 1 649 человек: 1 021 взрослый и 628 детей) и Черновицкой (всего 1 210 человек: 399 взрослых и 811 детей) областях.

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