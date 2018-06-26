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Все про:Минздрав (1619) Николаевская область (768) смерть (5054) корь (105)

 8-летний ребенок умер на Николаевщине от кори, - Минздрав

От кори умер 8-летний ребенок в Николаевской области. Всего с начала года от осложнений кори в Украине умерло 12 человек: 8 детей и четверо взрослых.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за последнюю неделю заболели 1 273 человека - 487 взрослых и 786 детей. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе.

С начала года корью заболела 23 131 человек - 9 327 взрослых и 13 804 ребенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10-месячный ребенок умер от кори в Одессе, - департамент здравоохранения горсовета

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3 845 человек: 1 174 взрослых и 2 671 ребенок), Закарпатской (всего 2 712 человек: 490 взрослых и 2 222 детей), Ивано-Франковской (всего 2 464 человек: 704 взрослых и 1760 детей), Одесской (всего 1 932 человека: 924 взрослых и 988 детей), Киеве (всего 1 649 человек: 1 021 взрослый и 628 детей) и Черновицкой (всего 1 210 человек: 399 взрослых и 811 детей) областях.

Также читайте: Минздрав начнет бесплатную вакцинацию взрослых, находящихся в группе риска по заболеванию корью

Источник: https://censor.net.ua/n3073590
 
 
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Хлопчик помер від того , що не було щеплення !
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Где написано, что не было? Обычно, если не было прививки, то об этом орут и сразу начинают зазывать, но тут молчок. Значит была прививка. Но, что толку, сами иммунолухи говорят, что прививка от кори действует три года, то есть, он как минимум уже три прививки должен был сделать. Во, как.
А ты с какой периодичностью колешься?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия8-летний ребенок умер на Николаевщине от кори, - Минздрав
 
 
 
 
 
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