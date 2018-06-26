 "Канонический статус вполне достаточен", - епископат УПЦ МП не поддержал идею предоставления Томоса украинскому православию

Об этом говорится в заявлении епископов Украинской православной церкви - участников архиерейского совещания 25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре, которое размещено на сайте УПЦ, передает Цензор.НЕТ.

При этом отмечается, что заявление приняли единогласно. Кроме того, в Московском патриархате считают, что предоставление автокефалии УПЦ ограничит права и свободы церкви, которые у неё есть в статусе автономии.

"Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская православная церковь плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша церковь, имея права широкой автономии", - говорится в заявлении.



lТакже читайте: ЕСПЧ ожидает от России до завтра информацию о состоянии здоровья Сенцова, - Минюст

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.