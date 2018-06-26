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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1734) ГСЧС (1580) Бочковский (26)

 Экс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили первую зарплату, - адвокат Федоренко

Восстановленному по решению суда бывшему главе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому начали выплачивать зарплату.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Игорь Федоренко, передает Цензор.НЕТ.

"Вот буквально накануне ему выплатили 1-ю зарплату. То есть начали фактически исполнять решение суда. Это уже прогресс", - сообщил он.

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При этом адвокат отметил, что по решению суда Бочковскому должны выплатить около 500 тыс. грн за вынужденный прогул.

На данный момент, по словам Федоренко, выплачена месячная зарплата в размере около 15 тыс. грн.

Ранее Бочковский обратился в Кабмин с требованием восстановить его в должности главы ГСЧС.

27 апреля утром восстановленный в должности главы ГСЧС Бочковский пытался попасть на рабочее место.

С мая 2015-го председателем ГСЧС Украины стал генерал-лейтенант Николай Чечеткин, который до сих пор выполняет эти обязанности.

26 апреля Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также суд определил взыскание с ГСЧС в пользу Бочковского средней зарплаты за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 по день фактического восстановления в должности.

В свою очередь, МВД обжаловало решение Окружного админсуда Киева о восстановлении Бочковского в должности главы ГСЧС.

Накануне Бочковский подал заявление в Кабмин о восстановлении в должности главы ГСЧС.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета Министров правоохранители задержали Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.

Печерский районный суд Киева 28 марта удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн. Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.

Главное следственное управление МВД 8 октября 2015 года закончило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению чиновников. Действия Бочковского были квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Действия В.Стоецкого квалифицированы также по ч.4 ст.368 и ч.2 ст.364 УК. По информации МВД, действия экс-чиновников нанесли убытки государству на сумму более 6,6 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3073584
 
 
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У меня вопрос. Бочковс кий не работал ИЗ-ЗА ВЫНУЖДЕННОГО ПРОГУЛА?
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Тогда 500000 ему должны заплатить из зарплаты Авакова.
Почему украинцы из своих налогов должны оплатить пиар акцию МВД? Причем неудачную?
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Цензурно прокоментувати все це ніяк не можливо...
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Молодец, пусть премию себе выписывает 5 млн, чем он хуже других.
Тhe show must go on. Жги петро, своими потужными реформами по полной.
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Реформы МВД и суда в действии . А РАСПЛАЧИВАЮТСЯ УКРАИНЦЫ.
Может перестать платит налоги этим идиотам?
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Мне кажется, что 90% продукции Рошен реализуемой по Украине-это ворованная работниками разных должностей. При таком господарнике.....как та фабрика ещё не развалилась.
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Це потужно розібрались в перемозі.Це якийсь кіздець
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Ожидаемый результат работы бла-бла шоу клоуна луцика и Ко....
Страшно что это только начало....
Ягодки будут если из-за этого ур-да "легитивный" восстановится.
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Аваков ему должен выплатить, или следаки с прокурорами.
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Зарплату платим ему мы, налогоплательщики.
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Восстановить в должности Януковича и семью и выплатить всю не полученную ими зарплату! включая Сашу- стоматолога! Страна идиотов!
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Вы к стати не иронизируйте.
Ближе к выборам, когда этот рейтинг этого дибила опустится до 12 места, они могут решить, что лучше через суд восстановить януковича, чем кого то не из их шайки.
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Ось і буде невеличкий відсоток для зростання середньої зарплати в країні
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Неплохо....500 чел месяц работали чтоб заплатить @ую "компенсацию". Договорнячёк между своими.
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Выходит так, что зарплату платят двоим чиновникам - сегодняшнему и экс. А что, процветающей Украине слабо?
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и куда делись все рыгошаКАЛадные боты
тут поро потужну соевую рехформу рассказывают
а чмокнуть дупу офшорника некому
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили первую зарплату, - адвокат Федоренко
 
 
 
 
 
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