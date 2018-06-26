 Экс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили первую зарплату, - адвокат Федоренко

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Игорь Федоренко, передает Цензор.НЕТ.
"Вот буквально накануне ему выплатили 1-ю зарплату. То есть начали фактически исполнять решение суда. Это уже прогресс", - сообщил он.
При этом адвокат отметил, что по решению суда Бочковскому должны выплатить около 500 тыс. грн за вынужденный прогул.
На данный момент, по словам Федоренко, выплачена месячная зарплата в размере около 15 тыс. грн.
Ранее Бочковский обратился в Кабмин с требованием восстановить его в должности главы ГСЧС.
27 апреля утром восстановленный в должности главы ГСЧС Бочковский пытался попасть на рабочее место.
С мая 2015-го председателем ГСЧС Украины стал генерал-лейтенант Николай Чечеткин, который до сих пор выполняет эти обязанности.
26 апреля Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также суд определил взыскание с ГСЧС в пользу Бочковского средней зарплаты за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 по день фактического восстановления в должности.
В свою очередь, МВД обжаловало решение Окружного админсуда Киева о восстановлении Бочковского в должности главы ГСЧС.
Накануне Бочковский подал заявление в Кабмин о восстановлении в должности главы ГСЧС.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета Министров правоохранители задержали Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.
Печерский районный суд Киева 28 марта удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн. Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.
Главное следственное управление МВД 8 октября 2015 года закончило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению чиновников. Действия Бочковского были квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Действия В.Стоецкого квалифицированы также по ч.4 ст.368 и ч.2 ст.364 УК. По информации МВД, действия экс-чиновников нанесли убытки государству на сумму более 6,6 млн грн.
Почему украинцы из своих налогов должны оплатить пиар акцию МВД? Причем неудачную?
Тhe show must go on. Жги петро, своими потужными реформами по полной.
Может перестать платит налоги этим идиотам?
Страшно что это только начало....
Ягодки будут если из-за этого ур-да "легитивный" восстановится.
Ближе к выборам, когда этот рейтинг этого дибила опустится до 12 места, они могут решить, что лучше через суд восстановить януковича, чем кого то не из их шайки.
тут поро потужну соевую рехформу рассказывают
а чмокнуть дупу офшорника некому